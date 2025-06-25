"Золотых яиц" было мало? Скандальный поставщик снова собирается кормить ВСУ
Фирма скандальной украинской бизнесвумен Татьяны Глиняной "Мит Пром" заключила договоры с Минобороны о поставках продуктов для военных.
На причастность к очередным закупкам в армии фигурантки громкого скандала о "яйцах по 17 грн" обратил внимание бывший нардеп Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.
В своем Telegram-канале Береза сообщил, что, согласно сайту тендеров, ООО "Мит Пром" будет поставлять товары для военных на Харьковщине и Черниговщине. При этом Береза подчеркнул, что владелица фирмы находится в розыске НАБУ. Однако, по его словам, это не помешало ей дальше вести свой бизнес.
Экс-нардеп добавил, что Татьяна Глиняная занимается поставкой продуктов для армии в течение последних 20 лет. Однако, широкой общественности ее имя стало известно по ряду весьма скандальных причин.
"Прославилась она всем известными событиями. Первое - когда пыталась продать армии яйца по 17 грн за штуку, второе - приобретением сети отелей в Хорватии, третье - когда у ее бухгалтера в машине обнаружили 4,7 млн евро наличными", - пишет Борислав Береза.
О Глиняной было сделано немало журналистских расследований, включая фильм с записью ее разговоров с сотрудниками, которые демонстрируют ее, мягко говоря, нелюбовь к украинской армии. Но даже представление в розыск не остановило бизнесвумен от дальнейшего участия в тендерах.
Береза напомнил, что недавно в Украине назначили нового Генпрокурора - Руслана Кравченко, который пообещал бороться с коррупцией. По словам бывшего народного избранника, пока эта борьба только "заиграет новыми цветами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Fozzy Group саме тому і відмовилась!
то ж, достають старих перевірених.
"Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!
Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692"
Стоит на заправке джип "ХАММЕР", и мужик заправляет его... проходит 30 мин... мужик заправляет... проходит 1 час... мужик заправляет... проходит 2 часа... мужик заправляет... сзади уже огромная очередь выстроилась...
мужик высовывается из сзади стоящей машины и кричит водиле Хаммера: - Эй, ты бы хоть двигатель заглушил...
Хто саме уклав логовір від Міноборони, ім"я у нього є ??
Щоб не вийшло так, що годування наших захисників це теж міф !!!
Відповідні органи мусять проконтролювати всі постачання !