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Новости Скандалы с закупками для ВСУ
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"Золотых яиц" было мало? Скандальный поставщик снова собирается кормить ВСУ

Глиняная в закупках продуктов Минобороны

Фирма скандальной украинской бизнесвумен Татьяны Глиняной "Мит Пром" заключила договоры с Минобороны о поставках продуктов для военных.

На причастность к очередным закупкам в армии фигурантки громкого скандала о "яйцах по 17 грн" обратил внимание бывший нардеп Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.

В своем Telegram-канале Береза сообщил, что, согласно сайту тендеров, ООО "Мит Пром" будет поставлять товары для военных на Харьковщине и Черниговщине. При этом Береза подчеркнул, что владелица фирмы находится в розыске НАБУ. Однако, по его словам, это не помешало ей дальше вести свой бизнес.

Экс-нардеп добавил, что Татьяна Глиняная занимается поставкой продуктов для армии в течение последних 20 лет. Однако, широкой общественности ее имя стало известно по ряду весьма скандальных причин.

Глиняная в закупках продуктов Минобороны

"Прославилась она всем известными событиями. Первое - когда пыталась продать армии яйца по 17 грн за штуку, второе - приобретением сети отелей в Хорватии, третье - когда у ее бухгалтера в машине обнаружили 4,7 млн евро наличными", - пишет Борислав Береза.

Также читайте: Дело о "яйцах по 17 гривен": САП и НАБУ разоблачили в Минобороны схему хищения более 700 млн грн

О Глиняной было сделано немало журналистских расследований, включая фильм с записью ее разговоров с сотрудниками, которые демонстрируют ее, мягко говоря, нелюбовь к украинской армии. Но даже представление в розыск не остановило бизнесвумен от дальнейшего участия в тендерах.

Береза напомнил, что недавно в Украине назначили нового Генпрокурора - Руслана Кравченко, который пообещал бороться с коррупцией. По словам бывшего народного избранника, пока эта борьба только "заиграет новыми цветами".

Автор: 

Минобороны (9450) продукты (1535) закупки (775)


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Топ комментарии
+29
******** в країні зелених
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25.06.2025 18:53 Ответить
+16
А Міноборони пох - шо постачальниця золотих яєць у розшуку?
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25.06.2025 18:56 Ответить
+12
Коли зникне країна і їда закінчиться.Дивно те,що мудрий нарід мовчки спостерігає
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25.06.2025 18:57 Ответить
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******** в країні зелених
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25.06.2025 18:53 Ответить
Країна наша, в вот бл...дство розвели вони
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25.06.2025 19:05 Ответить
Коли та зелена ***** вже нажереться. Коли то ******* закінчиться.
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25.06.2025 18:56 Ответить
Коли зникне країна і їда закінчиться.Дивно те,що мудрий нарід мовчки спостерігає
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25.06.2025 18:57 Ответить
А Міноборони пох - шо постачальниця золотих яєць у розшуку?
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25.06.2025 18:56 Ответить
Ну так, мафія безсмертна!
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25.06.2025 18:57 Ответить
Коли вже ця....ня закінчиться???....
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25.06.2025 18:57 Ответить
До того часу поки на всіх гілках влади в країні будуть залишатись крадії та мародери-таке буде тривати...
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25.06.2025 18:57 Ответить
Їх назначає ішак,може проблему з ішаком вирішити на часі замість дивитись на вечірні кривляння
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25.06.2025 18:58 Ответить
Може ти помилився, треба писати....на всіх гілка будуть....
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25.06.2025 19:03 Ответить
За сраку і в кутузку того хто уклав тендер, 100% воно в долі.
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25.06.2025 19:01 Ответить
Мабуть откати переважили статтю
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25.06.2025 19:01 Ответить
Глиняна-це лайно. А лайно не тоне. Смачного,бійці ЗСУ. Головне,дурного в голову не брати,коли бусифікують.
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25.06.2025 19:01 Ответить
Ти би бійців не чіпав, мало того що на дивані, так ще нічого не робиш.
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25.06.2025 19:08 Ответить
а шо робить, коли всі відмовилися відкат давати?
Fozzy Group саме тому і відмовилась!
то ж, достають старих перевірених.
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25.06.2025 19:05 Ответить
А тим часом https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:
"Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692"
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25.06.2025 19:06 Ответить
Це з одного боку. З іншого боку лунає потужне "дайте грошей". Пригадався анекдот:
Стоит на заправке джип "ХАММЕР", и мужик заправляет его... проходит 30 мин... мужик заправляет... проходит 1 час... мужик заправляет... проходит 2 часа... мужик заправляет... сзади уже огромная очередь выстроилась...
мужик высовывается из сзади стоящей машины и кричит водиле Хаммера: - Эй, ты бы хоть двигатель заглушил...
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25.06.2025 19:20 Ответить
Ну що ви одразу так? Вона все зрозуміла і більше такого не повториться. Відтепер схеми будуть більш витонченними і ділитися буде вчасно.
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25.06.2025 19:22 Ответить
А закон не забороняє брати участь в торгах. Бо якщо порушується закон, мілості просимо у суд. Той же Береза може подати депутатський запит чи звернення. У нас в тендерах повно учасників. що по судам тягаються з тих чи іншиї причин. Мене самого тягало ДАСУ нє поймі за що. Переможця завжди визначає замовник.
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25.06.2025 19:23 Ответить
Глиняна,звісно,у "розшуку"....АЛЕ! Вона(або її представники) уклали договори з Міноборони та на місцях з Військовими чиновниками. До цих "патріотів" у комуфляжі немає зовсім вже питань?? Вони вже дійсно золоті яйця додому несуть!!
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25.06.2025 19:28 Ответить
Откат у 20% це святе
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25.06.2025 19:30 Ответить
Для помощников регионалов эта особа идеальный поставщик,с ней можно иметь дело,можно поднять баблишко и нашкодить армии - конкурентов мало.
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25.06.2025 19:30 Ответить
Ну так давай новый генпрокурор дерхай покажи силу
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25.06.2025 19:47 Ответить
Він буде переслідувати опозицію
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26.06.2025 08:06 Ответить
Це саме той випадок, коли "мафія безсмертна"
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25.06.2025 19:56 Ответить
Знайомий на передку розповідав, що там бійці іноді по кілька днів нічого не їдять - в окопі або боіндажі не дуже комфортно у власному гівні сидіти, а вилізеш, то можеш дрона отримати. Це ті, хто трохи далі від передка, їдять супи-борщі з котлетами...
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25.06.2025 20:04 Ответить
Ой не пес*іть,ніхто на передку не голодає
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26.06.2025 00:25 Ответить
Впізнаєте ?
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25.06.2025 20:04 Ответить
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25.06.2025 20:06 Ответить
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25.06.2025 20:07 Ответить
Не Фірма скандальної Тетяни Глиняної уклала договори із Міноборони, а Міноборони уклало договори із шахраями!
Хто саме уклав логовір від Міноборони, ім"я у нього є ??
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25.06.2025 20:42 Ответить
"Міт Пром"... Міт - польською мовою, - міф.
Щоб не вийшло так, що годування наших захисників це теж міф !!!
Відповідні органи мусять проконтролювати всі постачання !
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25.06.2025 21:02 Ответить
умєров нас уморить і поїде додому до сім'ї
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25.06.2025 21:44 Ответить
Дивно,що досі десь ховається,а не за гратами?
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25.06.2025 22:31 Ответить
 
 