"Золотых яиц" было мало? Скандальный поставщик снова собирается кормить ВСУ

Фирма скандальной украинской бизнесвумен Татьяны Глиняной "Мит Пром" заключила договоры с Минобороны о поставках продуктов для военных.

На причастность к очередным закупкам в армии фигурантки громкого скандала о "яйцах по 17 грн" обратил внимание бывший нардеп Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.

В своем Telegram-канале Береза сообщил, что, согласно сайту тендеров, ООО "Мит Пром" будет поставлять товары для военных на Харьковщине и Черниговщине. При этом Береза подчеркнул, что владелица фирмы находится в розыске НАБУ. Однако, по его словам, это не помешало ей дальше вести свой бизнес.

Экс-нардеп добавил, что Татьяна Глиняная занимается поставкой продуктов для армии в течение последних 20 лет. Однако, широкой общественности ее имя стало известно по ряду весьма скандальных причин.

"Прославилась она всем известными событиями. Первое - когда пыталась продать армии яйца по 17 грн за штуку, второе - приобретением сети отелей в Хорватии, третье - когда у ее бухгалтера в машине обнаружили 4,7 млн евро наличными", - пишет Борислав Береза.

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О Глиняной было сделано немало журналистских расследований, включая фильм с записью ее разговоров с сотрудниками, которые демонстрируют ее, мягко говоря, нелюбовь к украинской армии. Но даже представление в розыск не остановило бизнесвумен от дальнейшего участия в тендерах.

Береза напомнил, что недавно в Украине назначили нового Генпрокурора - Руслана Кравченко, который пообещал бороться с коррупцией. По словам бывшего народного избранника, пока эта борьба только "заиграет новыми цветами".