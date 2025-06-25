"Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ
Фірма скандальної української бізнесвумен Тетяни Глиняної "Міт Пром" уклала договори із Міноборони про постачання продуктів для військових.
На причетність до чергових закупівель в армії фігурантки гучного скандалу про "яйця по 17 грн" звернув увагу колишній нардеп Борислав Береза, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф.
У своєму Telegram-каналі Береза повідомив, що, згідно із сайтом тендерів, ТОВ "Міт Пром" постачатиме товари для військових на Харківщині та Чернігівщині. При цьому Береза підкреслив, що власниця фірми знаходиться у розшуку НАБУ. Однак, за його словами, це не завадило їй далі провадити свій бізнес.
Екснардеп додав, що Тетяна Глиняна займається поставкою продуктів для армії протягом останніх 20 років. Однак широкому загалу її ім'я стало відомо через низку вельми скандальних причин.
"Уславилася вона всім відомими подіями. Перше — коли намагалася продати армії яйця по 17 грн за штуку, друге — придбанням мережі готелів у Хорватії, третє — коли у її бухгалтера в машині виявили 4,7 млн євро готівкою", — пише Борислав Береза.
Про Глиняну було зроблено чимало журналістських розслідувань, включаючи фільм із записом її розмов зі співробітниками, котрі демонструють її, м'яко кажучи, нелюбов до української армії. Та навіть подання у розшук не зупинило бізнесвумен від подальшої участі у тендерах.
Береза нагадав, що нещодавно в Україні призначили нового Генпрокурора — Руслана Кравченка, який пообіцяв боротися з корупцією. За словами колишнього народного обранця, поки що ця боротьба лише "заграє новими кольорами".
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Fozzy Group саме тому і відмовилась!
то ж, достають старих перевірених.
"Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!
Навіть 5 гривень допоможуть!
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Стоит на заправке джип "ХАММЕР", и мужик заправляет его... проходит 30 мин... мужик заправляет... проходит 1 час... мужик заправляет... проходит 2 часа... мужик заправляет... сзади уже огромная очередь выстроилась...
мужик высовывается из сзади стоящей машины и кричит водиле Хаммера: - Эй, ты бы хоть двигатель заглушил...
Хто саме уклав логовір від Міноборони, ім"я у нього є ??
Щоб не вийшло так, що годування наших захисників це теж міф !!!
Відповідні органи мусять проконтролювати всі постачання !