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Новини Скандали із закупівлями для ЗСУ
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"Золотих яєць" було мало? Скандальний постачальник знову збирається годувати ЗСУ

Глиняна у закупівлях продуктів Міноборони

Фірма скандальної української бізнесвумен Тетяни Глиняної "Міт Пром" уклала договори із Міноборони про постачання продуктів для військових.

На причетність до чергових закупівель в армії фігурантки гучного скандалу про "яйця по 17 грн" звернув увагу колишній нардеп Борислав Береза, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф.

У своєму Telegram-каналі Береза повідомив, що, згідно із сайтом тендерів, ТОВ "Міт Пром" постачатиме товари для військових на Харківщині та Чернігівщині. При цьому Береза підкреслив, що власниця фірми знаходиться у розшуку НАБУ. Однак, за його словами, це не завадило їй далі провадити свій бізнес.

Екснардеп додав, що Тетяна Глиняна займається поставкою продуктів для армії протягом останніх 20 років. Однак широкому загалу її ім'я стало відомо через низку вельми скандальних причин.

Глиняна у закупівлях продуктів Міноборони

"Уславилася вона всім відомими подіями. Перше — коли намагалася продати армії яйця по 17 грн за штуку, друге — придбанням мережі готелів у Хорватії, третє — коли у її бухгалтера в машині виявили 4,7 млн ​​євро готівкою", — пише Борислав Береза.

Також читайте: Справа про "яйця по 17 гривень": САП та НАБУ викрили в Міноборони схему розкрадання понад 700 млн грн

Про Глиняну було зроблено чимало журналістських розслідувань, включаючи фільм із записом її розмов зі співробітниками, котрі демонструють її, м'яко кажучи, нелюбов до української армії. Та навіть подання у розшук не зупинило бізнесвумен від подальшої участі у тендерах.

Береза нагадав, що нещодавно в Україні призначили нового Генпрокурора — Руслана Кравченка, який пообіцяв боротися з корупцією. За словами колишнього народного обранця, поки що ця боротьба лише "заграє новими кольорами".

Автор: 

Міноборони (7514) продукти (1194) закупівлі (3460)


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Топ коментарі
+29
******** в країні зелених
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25.06.2025 18:53 Відповісти
+16
А Міноборони пох - шо постачальниця золотих яєць у розшуку?
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25.06.2025 18:56 Відповісти
+12
Коли зникне країна і їда закінчиться.Дивно те,що мудрий нарід мовчки спостерігає
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25.06.2025 18:57 Відповісти
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******** в країні зелених
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25.06.2025 18:53 Відповісти
Країна наша, в вот бл...дство розвели вони
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25.06.2025 19:05 Відповісти
Коли та зелена ***** вже нажереться. Коли то ******* закінчиться.
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25.06.2025 18:56 Відповісти
Коли зникне країна і їда закінчиться.Дивно те,що мудрий нарід мовчки спостерігає
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25.06.2025 18:57 Відповісти
А Міноборони пох - шо постачальниця золотих яєць у розшуку?
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25.06.2025 18:56 Відповісти
Ну так, мафія безсмертна!
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25.06.2025 18:57 Відповісти
Коли вже ця....ня закінчиться???....
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25.06.2025 18:57 Відповісти
До того часу поки на всіх гілках влади в країні будуть залишатись крадії та мародери-таке буде тривати...
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25.06.2025 18:57 Відповісти
Їх назначає ішак,може проблему з ішаком вирішити на часі замість дивитись на вечірні кривляння
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25.06.2025 18:58 Відповісти
Може ти помилився, треба писати....на всіх гілка будуть....
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25.06.2025 19:03 Відповісти
За сраку і в кутузку того хто уклав тендер, 100% воно в долі.
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25.06.2025 19:01 Відповісти
Мабуть откати переважили статтю
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25.06.2025 19:01 Відповісти
Глиняна-це лайно. А лайно не тоне. Смачного,бійці ЗСУ. Головне,дурного в голову не брати,коли бусифікують.
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25.06.2025 19:01 Відповісти
Ти би бійців не чіпав, мало того що на дивані, так ще нічого не робиш.
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25.06.2025 19:08 Відповісти
а шо робить, коли всі відмовилися відкат давати?
Fozzy Group саме тому і відмовилась!
то ж, достають старих перевірених.
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25.06.2025 19:05 Відповісти
А тим часом https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:
"Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692"
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25.06.2025 19:06 Відповісти
Це з одного боку. З іншого боку лунає потужне "дайте грошей". Пригадався анекдот:
Стоит на заправке джип "ХАММЕР", и мужик заправляет его... проходит 30 мин... мужик заправляет... проходит 1 час... мужик заправляет... проходит 2 часа... мужик заправляет... сзади уже огромная очередь выстроилась...
мужик высовывается из сзади стоящей машины и кричит водиле Хаммера: - Эй, ты бы хоть двигатель заглушил...
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25.06.2025 19:20 Відповісти
Ну що ви одразу так? Вона все зрозуміла і більше такого не повториться. Відтепер схеми будуть більш витонченними і ділитися буде вчасно.
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25.06.2025 19:22 Відповісти
А закон не забороняє брати участь в торгах. Бо якщо порушується закон, мілості просимо у суд. Той же Береза може подати депутатський запит чи звернення. У нас в тендерах повно учасників. що по судам тягаються з тих чи іншиї причин. Мене самого тягало ДАСУ нє поймі за що. Переможця завжди визначає замовник.
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25.06.2025 19:23 Відповісти
Глиняна,звісно,у "розшуку"....АЛЕ! Вона(або її представники) уклали договори з Міноборони та на місцях з Військовими чиновниками. До цих "патріотів" у комуфляжі немає зовсім вже питань?? Вони вже дійсно золоті яйця додому несуть!!
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25.06.2025 19:28 Відповісти
Откат у 20% це святе
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25.06.2025 19:30 Відповісти
Для помощников регионалов эта особа идеальный поставщик,с ней можно иметь дело,можно поднять баблишко и нашкодить армии - конкурентов мало.
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25.06.2025 19:30 Відповісти
Ну так давай новый генпрокурор дерхай покажи силу
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25.06.2025 19:47 Відповісти
Він буде переслідувати опозицію
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26.06.2025 08:06 Відповісти
Це саме той випадок, коли "мафія безсмертна"
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25.06.2025 19:56 Відповісти
Знайомий на передку розповідав, що там бійці іноді по кілька днів нічого не їдять - в окопі або боіндажі не дуже комфортно у власному гівні сидіти, а вилізеш, то можеш дрона отримати. Це ті, хто трохи далі від передка, їдять супи-борщі з котлетами...
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25.06.2025 20:04 Відповісти
Ой не пес*іть,ніхто на передку не голодає
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26.06.2025 00:25 Відповісти
Впізнаєте ?
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25.06.2025 20:04 Відповісти
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25.06.2025 20:06 Відповісти
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25.06.2025 20:07 Відповісти
Не Фірма скандальної Тетяни Глиняної уклала договори із Міноборони, а Міноборони уклало договори із шахраями!
Хто саме уклав логовір від Міноборони, ім"я у нього є ??
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25.06.2025 20:42 Відповісти
"Міт Пром"... Міт - польською мовою, - міф.
Щоб не вийшло так, що годування наших захисників це теж міф !!!
Відповідні органи мусять проконтролювати всі постачання !
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25.06.2025 21:02 Відповісти
умєров нас уморить і поїде додому до сім'ї
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25.06.2025 21:44 Відповісти
Дивно,що досі десь ховається,а не за гратами?
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25.06.2025 22:31 Відповісти
 
 