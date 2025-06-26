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Аптеки платят в десять раз меньше налогов, чем производители, - нардеп

аптека

По данным ГНС, за последние три года производители лекарственных средств платили 2-3% налога на прибыль, дистрибьюторы - около 1-1,2%, а аптеки - в десять раз меньше, всего 0,22-0,25%.

Аптечные сети в Украине демонстрируют самую низкую налоговую нагрузку среди всех участников фармацевтического рынка - всего 0,22-0,25% налога на прибыль от общего дохода. Об этом сообщил народный депутат и председатель подкомитета по вопросам фармации в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых, ссылаясь на официальный ответ Государственной налоговой службы Украины на его запрос, передает УНИАН.

По данным ГНС, за последние три года производители лекарственных средств платили 2-3% налога на прибыль, дистрибьюторы - около 1-1,2%, а аптеки - в десять раз меньше, всего 0,22-0,25%. На фоне общего объема аптечных продаж, который в 2024 году превысил 200 млрд грн, это означает миллиарды гривен недопоступлений в бюджет.

"Считаю, что такая ситуация недопустима. ГНС уже объявила о комплексных проверках фармрынка. Ждем реальных результатов и системного донаполнения бюджета", - отметил Кузьминых.

Ранее эксперты рынка обращали внимание на то, что аптечные сети растут несмотря на общий спад рынка в упаковках. На этом фоне низкая налоговая нагрузка вызывает вопросы относительно прозрачности отрасли.

Напомним, с марта 2025 года в Украине действует запрет на маркетинговые услуги в аптеках. Часть аптечных сетей заявляла о потерях доходов, однако в то же время демонстрировала рост объемов продаж и расширение сетей. По данным аналитиков Proxima Research, пять крупнейших аптечных игроков контролируют 64% товарооборота рынка.

Автор: 

налоги (3243) аптека (137) Кузьминых Сергей (40)


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Топ комментарии
+7
позакривати, нахєр, всі аптеки!
продавати, виключно на блошиних ринках таємно, з під поли.
вся фармацевтична влада, заводам! аптеки, це опіум для народа!
головним призначити зеленого дегенерата серьогу кузьміних. він, ще нещодавно коготки пиляв дівкам, а зараз у всьому розбирається.
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26.06.2025 10:23 Ответить
+5
Ну всё теперь по пол таблетки продавать будут
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26.06.2025 10:06 Ответить
+5
і хтось же в це повірить... Шалена конкуренція в роздрібі, націнки в середньому 20 %. Дебіл з статті вважає шо торгівля має сплачувати так само як виробницво
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26.06.2025 11:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну всё теперь по пол таблетки продавать будут
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26.06.2025 10:06 Ответить
Ну так все логічно - аптеки сплачують з націнки 10-30%, тому і податки менші, хоча ради справедливості напевно не в 10 раз.
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26.06.2025 10:21 Ответить
Заходите на сайт таблетки.юа, берете рідне місто і дивитесь діапазон вартості будь-яких ліків. Там націнка може перевищувать і 200%...
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26.06.2025 10:32 Ответить
і хтось же в це повірить... Шалена конкуренція в роздрібі, націнки в середньому 20 %. Дебіл з статті вважає шо торгівля має сплачувати так само як виробницво
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26.06.2025 11:11 Ответить
Прямо зараз ціна:

Пертусин сироп 200 г. у флак.

ціна в Києві
Від 46.33 до 143.82 грн.
в 1108 аптеках.

Це скільки процентів?
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26.06.2025 12:58 Ответить
Брехня
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26.06.2025 11:48 Ответить
Див вище.
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26.06.2025 13:01 Ответить
позакривати, нахєр, всі аптеки!
продавати, виключно на блошиних ринках таємно, з під поли.
вся фармацевтична влада, заводам! аптеки, це опіум для народа!
головним призначити зеленого дегенерата серьогу кузьміних. він, ще нещодавно коготки пиляв дівкам, а зараз у всьому розбирається.
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26.06.2025 10:23 Ответить
Ну, так, за власниками АПТЕК, стоять, мабуть, прості пересічні Українці, на кшалт, раїси богатирьової?? Привладні ж, з урядового кварталу, не втемі, бо вони ж лікуються, у клініках Шаріте?!?
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26.06.2025 10:29 Ответить
..."Вважаю, що така ситуація неприпустима. ДПС вже оголосила про комплексні перевірки фармринку. Чекаємо на реальні результати і системне донаповнення бюджету", - зазначив Кузьміних... А ми, на жаль, чекаємо підвищення цін на ліки щоб доповнити бюджет. Бариги ніколи собі в збиток працювати не будуть. Всі податки заплатимо ми з своїх і так дірявих кишень.
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26.06.2025 10:41 Ответить
Та розваліть і доведіть до абсурду вже все, що ще не розвалили, зелені спеціалісти. Наповнення бюджету за рахунок ліків і хворих. Зелений сюр.
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26.06.2025 12:03 Ответить
Шо є то є... На жаль...
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26.06.2025 12:07 Ответить
Будь певен ,"геній очевидність",якщо підвищите податки аптекам.... ану догадайся хто їх заплатить ? А от і не вгадав. Заплатить ПОКУПЕЦЬ він же НАРОД!!! Тому що аптечні "акули" не ликом шиті і ваші податки моментально додадуть до цін. Давай мені адресу ,вишлю тобі рахунок за економічний тех.обуч.
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26.06.2025 10:45 Ответить
2-3 процента податку на прибуток,это *** в каком законе такие податки прописаны,клоуны?
Еще на аптеки перевиряльщиков-хабарников натравят - цены взлетят еще выше.
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26.06.2025 10:46 Ответить
Ну так на одному перехресті, на максимальній відстані до 50м одна від одної 7 (сім!) аптек! Мало того, 2 аптеки Подорожника одна навпроти іншої. Вулиця, до речі, пішохідна.
А ви кажете податки...
Ну а ціни! З Польщі замовлємо, дешевше...
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26.06.2025 11:09 Ответить
Там просто фантастичні обороти.І прибутки там великі.Але платити податки вони не будуть.Бо не хочуть
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26.06.2025 11:13 Ответить
Лучше будет без аптек,а за лекарствами в Польшу.
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26.06.2025 13:17 Ответить
Краще буде, коли ціни адекватні і щоб податки платили. А ті сім аптек про те, що вони настільки накручують і деруть, що можуть собі дозволити навіть ось таку "конкуренцію".
Дві аптеки однії мережі навпроти одна одної...
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26.06.2025 13:53 Ответить
Клінічний ідіот...
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26.06.2025 11:13 Ответить
Ще не всіх гусаків общіпали...
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26.06.2025 11:16 Ответить
Потрібно ввести мінімальнмй податок з кожної аптечної точки реалізації ліків, нижче сплати якого аптека не матиме право працювати. З градацією в залежності від розміру населених пунктів. І можливо з винятками для віддалених селищ.
Тоді все стане на своє місце.
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26.06.2025 11:23 Ответить
А градацію Ви особисто будете встановлювати, не забуваючи власний "інтєрєс": хто більше Вам заніс, в того краща градація? Щоб вони бігали туди-сюди з перереєстрацією (ніхто ж не забороняє фірмі, що зареєстрована в місті з кращою градацією, відкрити філію-аптеку в місці з гіршою градацією, а податки сплачувати за місцем реєстрації, та решта можливостей для оптимізації).
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26.06.2025 12:00 Ответить
Не наводьте тінь на плетінь власними тлумаченнями.
Йдеться про податок з конкретної торгової точки в конкретній локації, а не з юрадреси фірми.
До-речі, така градація вже існує щодо податку на нерухоме майно, ставку якого встановлюють відповідні органи місцевого самоврядування.
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26.06.2025 12:32 Ответить
гусаки лисіють, мілорд
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26.06.2025 11:24 Ответить
А що, повинні сплачувати стільки ж?! Це все одно як "дивуватись" що магазини сплачують менше податків ніж виробники чий товар вони продають. То це що, заклик збільшити вартість ліків для населення бо звідки ще взяти збільшення виплати аптек до бюджету ніж в кінцевого покупця ліків?! ВСІ ПОДАТКИ ЩО НА ВИРОБНИКІВ, ЩО НА ПРОДАВЦІВ ВРЕШТІ РЕШТ СПЛАЧУЄ КІНЦЕВИЙ ПОКУПЕЦЬ ТОВАРУ ТА ПОСЛУГИ, тобто ми з вами, з доходів котрих держава також знімає податками загалом 23%!!!
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26.06.2025 12:04 Ответить
Таким чином л будь кого з нас спочатку держава знімає 23% податку (18%+5%), потім 20% ПДВ, потім включені у вартість податки на прибутки виробника, всі що є акцизи й збори. То який загальний податок на нас, 50...60....70.... відсотків?!
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26.06.2025 12:15 Ответить
дебил хочет поднять налоги, которые оплатят работяги
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26.06.2025 12:16 Ответить
На большее у ЗЕлени ума не хватает.
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26.06.2025 13:18 Ответить
 
 