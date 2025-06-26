Аптеки платят в десять раз меньше налогов, чем производители, - нардеп
По данным ГНС, за последние три года производители лекарственных средств платили 2-3% налога на прибыль, дистрибьюторы - около 1-1,2%, а аптеки - в десять раз меньше, всего 0,22-0,25%.
Аптечные сети в Украине демонстрируют самую низкую налоговую нагрузку среди всех участников фармацевтического рынка - всего 0,22-0,25% налога на прибыль от общего дохода. Об этом сообщил народный депутат и председатель подкомитета по вопросам фармации в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых, ссылаясь на официальный ответ Государственной налоговой службы Украины на его запрос, передает УНИАН.
По данным ГНС, за последние три года производители лекарственных средств платили 2-3% налога на прибыль, дистрибьюторы - около 1-1,2%, а аптеки - в десять раз меньше, всего 0,22-0,25%. На фоне общего объема аптечных продаж, который в 2024 году превысил 200 млрд грн, это означает миллиарды гривен недопоступлений в бюджет.
"Считаю, что такая ситуация недопустима. ГНС уже объявила о комплексных проверках фармрынка. Ждем реальных результатов и системного донаполнения бюджета", - отметил Кузьминых.
Ранее эксперты рынка обращали внимание на то, что аптечные сети растут несмотря на общий спад рынка в упаковках. На этом фоне низкая налоговая нагрузка вызывает вопросы относительно прозрачности отрасли.
Напомним, с марта 2025 года в Украине действует запрет на маркетинговые услуги в аптеках. Часть аптечных сетей заявляла о потерях доходов, однако в то же время демонстрировала рост объемов продаж и расширение сетей. По данным аналитиков Proxima Research, пять крупнейших аптечных игроков контролируют 64% товарооборота рынка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пертусин сироп 200 г. у флак.
ціна в Києві
Від 46.33 до 143.82 грн.
в 1108 аптеках.
Це скільки процентів?
продавати, виключно на блошиних ринках таємно, з під поли.
вся фармацевтична влада, заводам! аптеки, це опіум для народа!
головним призначити зеленого дегенерата серьогу кузьміних. він, ще нещодавно коготки пиляв дівкам, а зараз у всьому розбирається.
Еще на аптеки перевиряльщиков-хабарников натравят - цены взлетят еще выше.
А ви кажете податки...
Ну а ціни! З Польщі замовлємо, дешевше...
Дві аптеки однії мережі навпроти одна одної...
Тоді все стане на своє місце.
Йдеться про податок з конкретної торгової точки в конкретній локації, а не з юрадреси фірми.
До-речі, така градація вже існує щодо податку на нерухоме майно, ставку якого встановлюють відповідні органи місцевого самоврядування.