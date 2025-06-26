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Новини
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Аптеки сплачують удесятеро менше податків, ніж виробники, - нардеп

аптека

За даними ДПС, за останні три роки виробники лікарських засобів сплачували 2-3% податку на прибуток, дистриб’ютори - близько 1-1,2%, а аптеки - удесятеро менше, всього 0,22-0,25%.

Аптечні мережі в Україні демонструють найнижче податкове навантаження серед усіх учасників фармацевтичного ринку - лише 0,22-0,25% податку на прибуток від загального доходу. Про це повідомив народний депутат та голова підкомітету з питань фармації у Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації Сергій Кузьміних, посилаючись на офіційну відповідь Державної податкової служби України на його запит, передає УНІАН.

За даними ДПС, за останні три роки виробники лікарських засобів сплачували 2-3% податку на прибуток, дистриб’ютори - близько 1-1,2%, а аптеки - удесятеро менше, всього 0,22-0,25%. На тлі загального обсягу аптечних продажів, який у 2024 році перевищив 200 млрд грн, це означає мільярди гривень недонадходжень до бюджету.

"Вважаю, що така ситуація неприпустима. ДПС вже оголосила про комплексні перевірки фармринку. Чекаємо на реальні результати і системне донаповнення бюджету", - зазначив Кузьміних.

Раніше експерти ринку звертали увагу на те, що аптечні мережі зростають попри загальний спад ринку в упаковках. На цьому тлі низьке податкове навантаження викликає запитання щодо прозорості галузі.

Нагадаємо, з березня 2025 року в Україні діє заборона на маркетингові послуги в аптеках. Частина аптечних мереж заявляла про втрати доходів, однак водночас демонструвала зростання обсягів продажу та розширення мереж. За даними аналітиків Proxima Research, п’ять найбільших аптечних гравців контролюють 64% товарообігу ринку.

Автор: 

податки (3913) аптека (199) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+7
позакривати, нахєр, всі аптеки!
продавати, виключно на блошиних ринках таємно, з під поли.
вся фармацевтична влада, заводам! аптеки, це опіум для народа!
головним призначити зеленого дегенерата серьогу кузьміних. він, ще нещодавно коготки пиляв дівкам, а зараз у всьому розбирається.
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26.06.2025 10:23 Відповісти
+5
Ну всё теперь по пол таблетки продавать будут
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26.06.2025 10:06 Відповісти
+5
і хтось же в це повірить... Шалена конкуренція в роздрібі, націнки в середньому 20 %. Дебіл з статті вважає шо торгівля має сплачувати так само як виробницво
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26.06.2025 11:11 Відповісти
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Ну всё теперь по пол таблетки продавать будут
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26.06.2025 10:06 Відповісти
Ну так все логічно - аптеки сплачують з націнки 10-30%, тому і податки менші, хоча ради справедливості напевно не в 10 раз.
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26.06.2025 10:21 Відповісти
Заходите на сайт таблетки.юа, берете рідне місто і дивитесь діапазон вартості будь-яких ліків. Там націнка може перевищувать і 200%...
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26.06.2025 10:32 Відповісти
і хтось же в це повірить... Шалена конкуренція в роздрібі, націнки в середньому 20 %. Дебіл з статті вважає шо торгівля має сплачувати так само як виробницво
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26.06.2025 11:11 Відповісти
Прямо зараз ціна:

Пертусин сироп 200 г. у флак.

ціна в Києві
Від 46.33 до 143.82 грн.
в 1108 аптеках.

Це скільки процентів?
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26.06.2025 12:58 Відповісти
Брехня
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26.06.2025 11:48 Відповісти
Див вище.
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26.06.2025 13:01 Відповісти
позакривати, нахєр, всі аптеки!
продавати, виключно на блошиних ринках таємно, з під поли.
вся фармацевтична влада, заводам! аптеки, це опіум для народа!
головним призначити зеленого дегенерата серьогу кузьміних. він, ще нещодавно коготки пиляв дівкам, а зараз у всьому розбирається.
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26.06.2025 10:23 Відповісти
Ну, так, за власниками АПТЕК, стоять, мабуть, прості пересічні Українці, на кшалт, раїси богатирьової?? Привладні ж, з урядового кварталу, не втемі, бо вони ж лікуються, у клініках Шаріте?!?
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26.06.2025 10:29 Відповісти
..."Вважаю, що така ситуація неприпустима. ДПС вже оголосила про комплексні перевірки фармринку. Чекаємо на реальні результати і системне донаповнення бюджету", - зазначив Кузьміних... А ми, на жаль, чекаємо підвищення цін на ліки щоб доповнити бюджет. Бариги ніколи собі в збиток працювати не будуть. Всі податки заплатимо ми з своїх і так дірявих кишень.
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26.06.2025 10:41 Відповісти
Та розваліть і доведіть до абсурду вже все, що ще не розвалили, зелені спеціалісти. Наповнення бюджету за рахунок ліків і хворих. Зелений сюр.
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26.06.2025 12:03 Відповісти
Шо є то є... На жаль...
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26.06.2025 12:07 Відповісти
Будь певен ,"геній очевидність",якщо підвищите податки аптекам.... ану догадайся хто їх заплатить ? А от і не вгадав. Заплатить ПОКУПЕЦЬ він же НАРОД!!! Тому що аптечні "акули" не ликом шиті і ваші податки моментально додадуть до цін. Давай мені адресу ,вишлю тобі рахунок за економічний тех.обуч.
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26.06.2025 10:45 Відповісти
2-3 процента податку на прибуток,это *** в каком законе такие податки прописаны,клоуны?
Еще на аптеки перевиряльщиков-хабарников натравят - цены взлетят еще выше.
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26.06.2025 10:46 Відповісти
Ну так на одному перехресті, на максимальній відстані до 50м одна від одної 7 (сім!) аптек! Мало того, 2 аптеки Подорожника одна навпроти іншої. Вулиця, до речі, пішохідна.
А ви кажете податки...
Ну а ціни! З Польщі замовлємо, дешевше...
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26.06.2025 11:09 Відповісти
Там просто фантастичні обороти.І прибутки там великі.Але платити податки вони не будуть.Бо не хочуть
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26.06.2025 11:13 Відповісти
Лучше будет без аптек,а за лекарствами в Польшу.
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26.06.2025 13:17 Відповісти
Краще буде, коли ціни адекватні і щоб податки платили. А ті сім аптек про те, що вони настільки накручують і деруть, що можуть собі дозволити навіть ось таку "конкуренцію".
Дві аптеки однії мережі навпроти одна одної...
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26.06.2025 13:53 Відповісти
Клінічний ідіот...
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26.06.2025 11:13 Відповісти
Ще не всіх гусаків общіпали...
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26.06.2025 11:16 Відповісти
Потрібно ввести мінімальнмй податок з кожної аптечної точки реалізації ліків, нижче сплати якого аптека не матиме право працювати. З градацією в залежності від розміру населених пунктів. І можливо з винятками для віддалених селищ.
Тоді все стане на своє місце.
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26.06.2025 11:23 Відповісти
А градацію Ви особисто будете встановлювати, не забуваючи власний "інтєрєс": хто більше Вам заніс, в того краща градація? Щоб вони бігали туди-сюди з перереєстрацією (ніхто ж не забороняє фірмі, що зареєстрована в місті з кращою градацією, відкрити філію-аптеку в місці з гіршою градацією, а податки сплачувати за місцем реєстрації, та решта можливостей для оптимізації).
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26.06.2025 12:00 Відповісти
Не наводьте тінь на плетінь власними тлумаченнями.
Йдеться про податок з конкретної торгової точки в конкретній локації, а не з юрадреси фірми.
До-речі, така градація вже існує щодо податку на нерухоме майно, ставку якого встановлюють відповідні органи місцевого самоврядування.
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26.06.2025 12:32 Відповісти
гусаки лисіють, мілорд
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26.06.2025 11:24 Відповісти
А що, повинні сплачувати стільки ж?! Це все одно як "дивуватись" що магазини сплачують менше податків ніж виробники чий товар вони продають. То це що, заклик збільшити вартість ліків для населення бо звідки ще взяти збільшення виплати аптек до бюджету ніж в кінцевого покупця ліків?! ВСІ ПОДАТКИ ЩО НА ВИРОБНИКІВ, ЩО НА ПРОДАВЦІВ ВРЕШТІ РЕШТ СПЛАЧУЄ КІНЦЕВИЙ ПОКУПЕЦЬ ТОВАРУ ТА ПОСЛУГИ, тобто ми з вами, з доходів котрих держава також знімає податками загалом 23%!!!
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26.06.2025 12:04 Відповісти
Таким чином л будь кого з нас спочатку держава знімає 23% податку (18%+5%), потім 20% ПДВ, потім включені у вартість податки на прибутки виробника, всі що є акцизи й збори. То який загальний податок на нас, 50...60....70.... відсотків?!
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26.06.2025 12:15 Відповісти
дебил хочет поднять налоги, которые оплатят работяги
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26.06.2025 12:16 Відповісти
На большее у ЗЕлени ума не хватает.
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26.06.2025 13:18 Відповісти
 
 