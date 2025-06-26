Аптеки сплачують удесятеро менше податків, ніж виробники, - нардеп
За даними ДПС, за останні три роки виробники лікарських засобів сплачували 2-3% податку на прибуток, дистриб’ютори - близько 1-1,2%, а аптеки - удесятеро менше, всього 0,22-0,25%.
Аптечні мережі в Україні демонструють найнижче податкове навантаження серед усіх учасників фармацевтичного ринку - лише 0,22-0,25% податку на прибуток від загального доходу. Про це повідомив народний депутат та голова підкомітету з питань фармації у Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації Сергій Кузьміних, посилаючись на офіційну відповідь Державної податкової служби України на його запит, передає УНІАН.
За даними ДПС, за останні три роки виробники лікарських засобів сплачували 2-3% податку на прибуток, дистриб’ютори - близько 1-1,2%, а аптеки - удесятеро менше, всього 0,22-0,25%. На тлі загального обсягу аптечних продажів, який у 2024 році перевищив 200 млрд грн, це означає мільярди гривень недонадходжень до бюджету.
"Вважаю, що така ситуація неприпустима. ДПС вже оголосила про комплексні перевірки фармринку. Чекаємо на реальні результати і системне донаповнення бюджету", - зазначив Кузьміних.
Раніше експерти ринку звертали увагу на те, що аптечні мережі зростають попри загальний спад ринку в упаковках. На цьому тлі низьке податкове навантаження викликає запитання щодо прозорості галузі.
Нагадаємо, з березня 2025 року в Україні діє заборона на маркетингові послуги в аптеках. Частина аптечних мереж заявляла про втрати доходів, однак водночас демонструвала зростання обсягів продажу та розширення мереж. За даними аналітиків Proxima Research, п’ять найбільших аптечних гравців контролюють 64% товарообігу ринку.
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Це скільки процентів?
продавати, виключно на блошиних ринках таємно, з під поли.
вся фармацевтична влада, заводам! аптеки, це опіум для народа!
головним призначити зеленого дегенерата серьогу кузьміних. він, ще нещодавно коготки пиляв дівкам, а зараз у всьому розбирається.
Еще на аптеки перевиряльщиков-хабарников натравят - цены взлетят еще выше.
А ви кажете податки...
Ну а ціни! З Польщі замовлємо, дешевше...
Дві аптеки однії мережі навпроти одна одної...
Тоді все стане на своє місце.
Йдеться про податок з конкретної торгової точки в конкретній локації, а не з юрадреси фірми.
До-речі, така градація вже існує щодо податку на нерухоме майно, ставку якого встановлюють відповідні органи місцевого самоврядування.