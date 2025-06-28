С начала суток на фронте произошло 117 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 22:00, пятницы, 27 июня на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и тридцать три авиационных удара, применив двенадцать ракет и сорок девять управляемых авиационных бомб.
Зафиксировано 1375 вражеских ударов дронами-камикадзе, осуществлено 3875 артиллерийских обстрелов.
Боевые действия на Севере
Семнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, три из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня; нанес двенадцать авиационных ударов, сбросив двадцать две управляемые бомбы.
Боевые действия на Харьковщине
Пять атак отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.
На Купянском направлении противник пять раз пытался идти вперед на наши оборонительные позиции в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлении Новоплатоновки и Петропавловки. Силы обороны остановили две атаки врага, еще три боестолкновения не утихают до сих пор.
Ситуация на Востоке
Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении войска захватчика пять раз атаковали вблизи Марково, Предтечино и в сторону Белой Горы.
Враг семнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в сторону Яблоновки, Делиевки, Плещиевки, Александро-Калиново, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Полтавка, Попов Яр, Покровск, Орехово и Мирноград.
По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 104 оккупантов, 63 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили девять автомобилей, семь мотоциклов, четыре беспилотных летательных аппарата.
На Новопавловском направлении наши защитники остановили десять атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара, еще шесть боестолкновений остаются незавершенными.
Другие направления
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
При поддержке авиации на Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Каменского - успеха не имел.
На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.
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Далі російські війська закриватимуть «кишеню» між Новосілкою та Зеленим Полем, попутно посилюючи тиск із півдня на Вільне Поле.
На Комарському напрямку російські війська просунулися у Веселому та продовжують штурмувати з боку Ялти у напрямку населеного пункту Зірка.
На Куп'янському напрямку українські дроноводи знищили російську позицію у будинку на південній околиці Глушківки (правий берег), ділянка перейшла до сірої зони."