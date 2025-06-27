На фронте зафиксировано 69 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 69.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенным пунктам, артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Богданово Черниговской области; Заречное, Прогресс, Покровка, Марьино, Угроиды, Большая Писаревка, Горки, Белая Береза, Петрушевка, Кучеровка, Миропольское, Новая Гута, Проходы Сумской области; Тимофеевка, Возрожденовское Харьковской области.
На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили восемь атак захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 12 управляемых авиационных бомб, и совершил 171 обстрел.
Боевые действия на Харьковщине
Две атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг один раз пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении сегодня агрессор 11 раз атаковал в районах Редкодуба, Торского и в направлениях Грековки, Шандриголово, Нового Мира.
На Сиверском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в сторону Александро-Калиново и Русина Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Полтавка и Мирноград.
На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Ялты, Комара. Пять из восьми наступательных действий врага отбиты, три боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.
На Ореховском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Каменскому.
На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.
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На правому від противника фланзі Костянтинівського напрямку тривають бої за Диліївку (село). Противник просунувся вздовж західної вулиці і штурмує північну околицю."
Поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну (а я додам - і керівники України з головкою ЕрЗе, а також генштабісти, зокревма, цими заспокійливими зведеннями - А.М.), на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.