На фронті зафіксовано 69 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб
З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 69.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Загарбники завдають ураження по районах прикордонних з рф населеним пунктам, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Богданове Чернігівської області; Зарічне, Прогрес, Покровка, Мар’їне, Угроїди, Велика Писарівка, Гірки, Біла Береза, Петрушівка, Кучерівка, Миропільське, Нова Гута, Проходи Сумської області; Тимофіївка, Відродженівське Харківської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили вісім атак загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 171 обстріл.
Бойові дії на Харківщині
Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 11 разів атакував у районах Рідкодуба, Торського та в напрямках Греківки, Шандриголового, Нового Миру.
На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили ворожу атаку поблизу Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі спроби просуватись вперед поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в бік Олександро-Калинового та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка та Мирноград.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Ялти, Комара. П’ять з восьми наступальних дій ворога відбито, три боєзіткнення триває.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку від початку доби боєзіткнень не відбувалось.
На Оріхівському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Кам’янському.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.
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На правому від противника фланзі Костянтинівського напрямку тривають бої за Диліївку (село). Противник просунувся вздовж західної вулиці і штурмує північну околицю."
Поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну (а я додам - і керівники України з головкою ЕрЗе, а також генштабісти, зокревма, цими заспокійливими зведеннями - А.М.), на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.