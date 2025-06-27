На Покровському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак, намагається прорвати оборону в районі Багатиря, Комара, Мирного та в напрямку Зірки, - Сили оборони

Російські загарбники на сході не припиняють атак на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник безуспішно атакував позиції Сил оборони у Вовчанську та в напрямку Липців. Зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку штурмові групи окупантів атакували наші укріплення неподалік Красного Першого, Кам’янки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Новоплатонівки та Степової Новосілки. Втрат наших позицій не допущено.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки загарбників біля Греківки, Ольгівки Нового Миру, Шандриголового, Рідкодуба, Колодязів, Зеленої Долини та Торського.

На Сіверському напрямку загарбники вели наступ в бік населеного пункту Виїмка. Атаки відбито.

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На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені неподалік Новомаркового, Білої Гори, Дачного, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Яблунівки та в Торецьку. Нашими підрозділами не допущено погіршення тактичного положення.

На Покровському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка. Також загарбники атакували наші позиції біля Миролюбівки, Променю, Сухого Яру, Даченського, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та Олексіївки. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку російські війська намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районі Багатиря, Комара, Мирного та в напрямку Зірки. Наші воїни продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.

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