На Покровском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак, пытается прорвать оборону в районе Богатыря, Комара, Мирного и в направлении Зирки, - Силы обороны
Российские захватчики на востоке не прекращают атак на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник безуспешно атаковал позиции Сил обороны в Волчанске и в направлении Липцов. Понес потери, отошел.
На Купянском направлении штурмовые группы оккупантов атаковали наши укрепления неподалеку Красного Первого, Каменки, Кондрашовки, Петропавловки, Новоплатоновки и Степной Новоселки. Потерь наших позиций не допущено.
На Лиманском направлении наши воины отбили атаки захватчиков у Грековки, Ольговки Нового Мира, Шандриголово, Редкодуба, Колодезей, Зеленой Долины и Торского.
На Северском направлении захватчики вели наступление в сторону населенного пункта Выемка. Атаки отбиты.
На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены неподалеку Новомаркового, Белой Горы, Дачного, Плещиевки, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Яблоновки и в Торецке. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.
На Покровском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка. Также захватчики атаковали наши позиции у Миролюбовки, Променя, Сухого Яра, Даченского, Лысовки, Удачного, Новосергиевки и Алексеевки. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.
На Новопавловском направлении российские войска пытались реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районе Богатыря, Комара, Мирного и в направлении Зиркы. Наши воины продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.
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