За сутки на фронте 187 боестолкновений, почти половина из них - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Больше всего вражеских атак за сутки зафиксировано на Покровском, Новопавловском, Торецком и Лиманском

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 67 авиационных ударов сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4536 обстрелов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2574 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Степногорск, Приморское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 28 атак захватчиков. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиационных бомб, и совершил 273 обстрела, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодязей, Зеленой Долины, Торского.

На Северском направлении враг совершил две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку Торецка, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Делиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Котлино, Муравка, Зеленый Кут и в сторону Владимировки.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Зирка, Ялта, Запорожье, Богатырь, Федоровка, Комар, Отрадное, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 970 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 89 единиц автомобильной техники оккупантов.

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