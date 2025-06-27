Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 016 720 человек (+970 за сутки), 10 969 танков, 29 630 артсистем, 22 896 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 016 720 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около / about 1016720 (+970) человек / persons
- танков - 10969 (+1) ед
- боевых бронированных машин - 22896 (+4) ед
- артиллерийских систем - 29630 (+13) ед
- РСЗО - 1425 (+0) ед
- средства ПВО - 1188 (+0) ед
- самолетов - 416 (+0) ед
- вертолетов - 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42240 (+87)
- крылатые ракеты - 3388 (+0)
- корабли / катера - 28 (+0) ед
- подводные лодки - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 53284 (+89) ед
- специальная техника - 3921 (+0)
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+9 Qq Qqq #455433
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+4 Vitaliy Kasenkov
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+3 Василь Воробець
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Вже очевидно що ББМ не витягнуь навіть травневі 292 од. на разі 240
107! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Все по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 016 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!