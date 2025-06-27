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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 016 720 человек (+970 за сутки), 10 969 танков, 29 630 артсистем, 22 896 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 016 720 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около / about 1016720 (+970) человек / persons
  • танков - 10969 (+1) ед
  • боевых бронированных машин - 22896 (+4) ед
  • артиллерийских систем - 29630 (+13) ед
  • РСЗО - 1425 (+0) ед
  • средства ПВО - 1188 (+0) ед
  • самолетов - 416 (+0) ед
  • вертолетов - 337 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42240 (+87)
  • крылатые ракеты - 3388 (+0)
  • корабли / катера - 28 (+0) ед
  • подводные лодки - 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53284 (+89) ед
  • специальная техника - 3921 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19882) Генштаб ВС (6567) ликвидация (3763) уничтожение (7379)


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Топ комментарии
+9
Минув 4146 день москальсько-української війни.
107! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Все по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 016 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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27.06.2025 08:45 Ответить
+4
Тиждень без ППО, напевно така ж історія як із танками.
Вже очевидно що ББМ не витягнуь навіть травневі 292 од. на разі 240
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27.06.2025 08:07 Ответить
+3
Якось мало рабів набито,лади поржавіють!Ватні самки незадоволені будуть
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27.06.2025 07:02 Ответить
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Якось мало рабів набито,лади поржавіють!Ватні самки незадоволені будуть
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27.06.2025 07:02 Ответить
На рахунок рабів є великі сумніви.
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27.06.2025 08:02 Ответить
П'ятий раз у цьому місяці менше тисячі за добу. У травні 24-го було 38 940 чумардосів і з тих пір менше 30 тисяч за місяць не було, цей червень також не буде винятком на сьогодні маємо 28 160
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27.06.2025 08:51 Ответить
Тиждень без ППО, напевно така ж історія як із танками.
Вже очевидно що ББМ не витягнуь навіть травневі 292 од. на разі 240
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27.06.2025 08:07 Ответить
Минув 4146 день москальсько-української війни.
107! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Все по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 016 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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27.06.2025 08:45 Ответить
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27.06.2025 08:47 Ответить
Что-то мы застряли на Волгограде...
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27.06.2025 08:48 Ответить
Не на довго ) Віримо в ЗСУ і донатимо, наближаємо цей час )
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27.06.2025 09:04 Ответить
Зато біля Шевченка (там кацапи захопили величезне родовище літію, доречі, але для ГШ то х-ня) ,Бурлацького, Вільного Поля, Олексіївки, Багатиря... ворог має "стрімке" просування. Але то все х-ня - головне Волгоград, Кабардино-Балкарія, Якутія ... космічні темпи "успіхів".
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27.06.2025 10:36 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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27.06.2025 09:00 Ответить
а где обнулённая крымская с-400 (ПВО)?
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27.06.2025 09:32 Ответить
Ці відео не за вчора, то накопичені.
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27.06.2025 11:05 Ответить
Я вже збився з рахунку, який раз пишу, щоб всього-навсього виправляли модератори дату, бо дані не за 26.06., а за 27.06.2025 року. Невже так важко?
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27.06.2025 09:49 Ответить
Данні за 26, станом на 27, бо 27 ще тільки йде і сили оборони працюють )
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27.06.2025 11:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.06.2025 09:58 Ответить
 
 