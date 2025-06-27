Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 016 720 осіб (+970 за добу), 10 969 танків, 29 630 артсистем, 22 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 016 720 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько / about 1016720 (+970) осіб / persons
- танків – 10969 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22896 (+4) од
- артилерійських систем – 29630 (+13) од
- РСЗВ – 1425 (+0) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87)
- крилаті ракети – 3388 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89) од
- спеціальна техніка – 3921 (+0)
Топ коментарі
+9 Qq Qqq #455433
показати весь коментар27.06.2025 08:45 Відповісти Посилання
+4 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар27.06.2025 08:07 Відповісти Посилання
+3 Василь Воробець
показати весь коментар27.06.2025 07:02 Відповісти Посилання
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Вже очевидно що ББМ не витягнуь навіть травневі 292 од. на разі 240
107! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Все по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 016 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!