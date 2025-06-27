УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9920 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 349 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 016 720 осіб (+970 за добу), 10 969 танків, 29 630 артсистем, 22 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 016 720 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько / about 1016720 (+970) осіб / persons
  • танків  – 10969 (+1) од
  • бойових броньованих машин  – 22896 (+4) од
  • артилерійських систем – 29630 (+13) од
  • РСЗВ – 1425 (+0) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87)
  • крилаті ракети – 3388 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 53284 (+89) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті 139 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18034) Генштаб ЗС (6869) ліквідація (4146) знищення (7692)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Минув 4146 день москальсько-української війни.
107! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Все по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 016 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
показати весь коментар
27.06.2025 08:45 Відповісти
+4
Тиждень без ППО, напевно така ж історія як із танками.
Вже очевидно що ББМ не витягнуь навіть травневі 292 од. на разі 240
показати весь коментар
27.06.2025 08:07 Відповісти
+3
Якось мало рабів набито,лади поржавіють!Ватні самки незадоволені будуть
показати весь коментар
27.06.2025 07:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось мало рабів набито,лади поржавіють!Ватні самки незадоволені будуть
показати весь коментар
27.06.2025 07:02 Відповісти
На рахунок рабів є великі сумніви.
показати весь коментар
27.06.2025 08:02 Відповісти
П'ятий раз у цьому місяці менше тисячі за добу. У травні 24-го було 38 940 чумардосів і з тих пір менше 30 тисяч за місяць не було, цей червень також не буде винятком на сьогодні маємо 28 160
показати весь коментар
27.06.2025 08:51 Відповісти
Тиждень без ППО, напевно така ж історія як із танками.
Вже очевидно що ББМ не витягнуь навіть травневі 292 од. на разі 240
показати весь коментар
27.06.2025 08:07 Відповісти
Минув 4146 день москальсько-української війни.
107! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Все по мінімуму і це останнього часу тенденція.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 016 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
показати весь коментар
27.06.2025 08:45 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2025 08:47 Відповісти
Что-то мы застряли на Волгограде...
показати весь коментар
27.06.2025 08:48 Відповісти
Не на довго ) Віримо в ЗСУ і донатимо, наближаємо цей час )
показати весь коментар
27.06.2025 09:04 Відповісти
Зато біля Шевченка (там кацапи захопили величезне родовище літію, доречі, але для ГШ то х-ня) ,Бурлацького, Вільного Поля, Олексіївки, Багатиря... ворог має "стрімке" просування. Але то все х-ня - головне Волгоград, Кабардино-Балкарія, Якутія ... космічні темпи "успіхів".
показати весь коментар
27.06.2025 10:36 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
27.06.2025 09:00 Відповісти
а где обнулённая крымская с-400 (ПВО)?
показати весь коментар
27.06.2025 09:32 Відповісти
Я вже збився з рахунку, який раз пишу, щоб всього-навсього виправляли модератори дату, бо дані не за 26.06., а за 27.06.2025 року. Невже так важко?
показати весь коментар
27.06.2025 09:49 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
27.06.2025 09:58 Відповісти
 
 