При посредничестве США: Руанда и ДР Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне

В пятницу, 27 июня, Руанда и Демократическая Республика Конго подписали мирное соглашение при посредничестве Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Церемония подписания соглашения состоялась в Вашингтоне при участии Госсекретаря США Марко Рубио. В соглашении министры иностранных дел Руанды и Демократической Республики Конго обязались реализовать договоренности 2024 года. Согласно им, войска Руанды должны выйти с востока Конго в течение 90 дней.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение "переломным моментом", а министр иностранных дел Конго Терез Кайквамба Вагнер отметила, что после подписания документа должен состояться процесс разведения сил.

"Они воевали много лет - это одна из худших, самых ужасных войн, которые кто-то когда-либо видел... Мы получим, для США значительную часть прав на добычу полезных ископаемых в Конго в рамках этого соглашения. Они чрезвычайно польщены тем, что они здесь. Они никогда не думали, что окажутся здесь", - заявил президент США Дональд Трамп, комментируя соглашение между африканскими странами.

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