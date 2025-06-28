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Новости Война между Руандой и Конго
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При посредничестве США: Руанда и ДР Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне

соглашение между Руандой и Конго

В пятницу, 27 июня, Руанда и Демократическая Республика Конго подписали мирное соглашение при посредничестве Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Церемония подписания соглашения состоялась в Вашингтоне при участии Госсекретаря США Марко Рубио. В соглашении министры иностранных дел Руанды и Демократической Республики Конго обязались реализовать договоренности 2024 года. Согласно им, войска Руанды должны выйти с востока Конго в течение 90 дней.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение "переломным моментом", а министр иностранных дел Конго Терез Кайквамба Вагнер отметила, что после подписания документа должен состояться процесс разведения сил.

"Они воевали много лет - это одна из худших, самых ужасных войн, которые кто-то когда-либо видел... Мы получим, для США значительную часть прав на добычу полезных ископаемых в Конго в рамках этого соглашения. Они чрезвычайно польщены тем, что они здесь. Они никогда не думали, что окажутся здесь", - заявил президент США Дональд Трамп, комментируя соглашение между африканскими странами.

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Автор: 

Конго (79) соглашение (1354) США (27331) Руанда (6)


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Топ комментарии
+11
Читаю коменти і волосся дибки.
Руанда не визнавала свою участь у конголезькій війні, що становило реальну проблему для цього регіону і робило цю війно потенційно вічною. Тобто, те, що США вдалося якось посадити цих людей за стіл перемовин і навіть змусити підписати якесь перемир'я - це реально досягнення. Якщо хтось цього не розуміє - ну промовчіть. Не ганбіться чи що.
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28.06.2025 05:49 Ответить
+10
Старий фрік навіть не розуміє наскільки він смішний.
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28.06.2025 01:53 Ответить
+5
Точно на Нобелівську потягне ...
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28.06.2025 01:44 Ответить
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Точно на Нобелівську потягне ...
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28.06.2025 01:44 Ответить
нє, не потягне, літій Шевченко проє..бав
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28.06.2025 01:50 Ответить
$1.1 млн. на дорозі не валяються!
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28.06.2025 09:27 Ответить
Величайшее достижение Трампа! Руанда и Конго подписали угоду!
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28.06.2025 01:51 Ответить
Старий фрік навіть не розуміє наскільки він смішний.
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28.06.2025 01:53 Ответить
ДРК - Природные ресурсы - крупнейшие в мире запасы кобальта, германия, тантала, алмазов, крупнейшие в Африке запасы урана, вольфрама, меди (порядка 10 % мировых запасов), цинка, олова, запасы бериллия, лития, ниобия.
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28.06.2025 06:32 Ответить
Так,з ким завтра угоду укладе? З пінгвінами в Гренландії?
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28.06.2025 01:51 Ответить
Пінгвіни розумні, вони відмовляться..
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28.06.2025 07:27 Ответить
На пінгвінів, що проживають на островах Герд і Макдональд, Трамп наклав мито.
Це стосується як імпорту, так і експорту, котрим займаються інші "пінгвіни", використовуючи ці острови
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28.06.2025 08:17 Ответить
У Рубио какая то очень кислая физиономия на фото в отличие от Джеди Вэнса!
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28.06.2025 01:52 Ответить
Тому що йому Нобелівська премія не світить.
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28.06.2025 09:28 Ответить
Та дайте вже йому ту премію, най ся заспокоє.
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28.06.2025 01:58 Ответить
І "оскара" на додачу. Гарно грає роль ідіота, впевнено та професійно.
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28.06.2025 08:18 Ответить
Населення Конго 6 мільйонів. ВВП 15,3 мільярда.

Маштабний бігділ бляха. 😉
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28.06.2025 02:01 Ответить
То не то Конго. В этом Демократичном Конго 112 832 475 чел. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E 14-е).
На ВВП всем плевать. Головне крупнейшие в мире запасы кобальта.
Його там діти з початкових класів руцями видобувають замість школи.
І майже все зараз скуповує Китай.
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28.06.2025 06:38 Ответить
148-ая потужная угода...
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28.06.2025 02:43 Ответить
не пойняв - так що, трамп вітькова не нагородить медаллю "За заслуги" за цю чудову угоду?
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28.06.2025 03:35 Ответить
Читаю коменти і волосся дибки.
Руанда не визнавала свою участь у конголезькій війні, що становило реальну проблему для цього регіону і робило цю війно потенційно вічною. Тобто, те, що США вдалося якось посадити цих людей за стіл перемовин і навіть змусити підписати якесь перемир'я - це реально досягнення. Якщо хтось цього не розуміє - ну промовчіть. Не ганбіться чи що.
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28.06.2025 05:49 Ответить
Підписати - то одне..а от виконувати..
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28.06.2025 07:29 Ответить
тепер ще б з'ясувати чи в Руанді і Конго взагалі знають що в них є міністри закордонних справ? не поглиблюючись в питання що ці міністри там вирішують
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28.06.2025 05:59 Ответить
Вчора я двірника зустрів, сьодні Руанда та Конго підписали щось - визначні події просто потоком пішли!
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28.06.2025 06:27 Ответить
Мексікашка рубіо, напевно єдиний в "камандє маладой" трампакса - почав розуміти , що зараз США головні клоуни в світі🤣🤣🤣
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28.06.2025 07:31 Ответить
кубішка
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28.06.2025 10:25 Ответить
Мир между двумя странами в обмен на добычу полезных ископаемых США? Как это работает? Я запутался.
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28.06.2025 07:34 Ответить
Краснов обіцяє кожній стороні по 30 лярдів за мир і копалини і щоб вони приїхали до нього в кабінет. Потім гроші дерибанять утрьох. Потім приходять китайці і забирають свої копалини.
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28.06.2025 07:55 Ответить
А він хоч знає де це знаходиться
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28.06.2025 07:52 Ответить
оце, орозумію!
третя мєдалька від нобеля:
за мір ва всьом мірє.
за ядерну фізику.
за тваринництво.
такого веліколєпного гєніального доні, ше не було у світі.
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28.06.2025 07:54 Ответить
Заради цього Альфред Нобель особисто вручить Трампу премію свого імені.
(місце та дату вручення невдовзі повідомимо) 😂
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28.06.2025 08:23 Ответить
Після обов'язкових похвал на адресу ***** та товаришів Сі й Кіма, Тромб всім популярно https://x.com/atrupar/status/1938702607624688105 пояснив, як тепер вони поважають Америку.
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28.06.2025 08:18 Ответить
ПІС-ДІЛ!!!!! ПІС-ДІЛ!!!!!!!!!! ПІС_ДІІІІІІІІІІІІЛ!!!!!!!!
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28.06.2025 08:30 Ответить
Тампон поделил пальму из-за которой ни начался конфликт
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28.06.2025 10:41 Ответить
руанда в девять раз меньше этого конго по населению и раз в двадцать по площади, а таки на восток этого конго свои войска завели, и конго не может их выбить
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28.06.2025 11:21 Ответить
 
 