При посредничестве США: Руанда и ДР Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне
В пятницу, 27 июня, Руанда и Демократическая Республика Конго подписали мирное соглашение при посредничестве Соединенных Штатов Америки.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Церемония подписания соглашения состоялась в Вашингтоне при участии Госсекретаря США Марко Рубио. В соглашении министры иностранных дел Руанды и Демократической Республики Конго обязались реализовать договоренности 2024 года. Согласно им, войска Руанды должны выйти с востока Конго в течение 90 дней.
Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение "переломным моментом", а министр иностранных дел Конго Терез Кайквамба Вагнер отметила, что после подписания документа должен состояться процесс разведения сил.
"Они воевали много лет - это одна из худших, самых ужасных войн, которые кто-то когда-либо видел... Мы получим, для США значительную часть прав на добычу полезных ископаемых в Конго в рамках этого соглашения. Они чрезвычайно польщены тем, что они здесь. Они никогда не думали, что окажутся здесь", - заявил президент США Дональд Трамп, комментируя соглашение между африканскими странами.
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Це стосується як імпорту, так і експорту, котрим займаються інші "пінгвіни", використовуючи ці острови
Маштабний бігділ бляха. 😉
На ВВП всем плевать. Головне крупнейшие в мире запасы кобальта.
Його там діти з початкових класів руцями видобувають замість школи.
І майже все зараз скуповує Китай.
Руанда не визнавала свою участь у конголезькій війні, що становило реальну проблему для цього регіону і робило цю війно потенційно вічною. Тобто, те, що США вдалося якось посадити цих людей за стіл перемовин і навіть змусити підписати якесь перемир'я - це реально досягнення. Якщо хтось цього не розуміє - ну промовчіть. Не ганбіться чи що.
третя мєдалька від нобеля:
за мір ва всьом мірє.
за ядерну фізику.
за тваринництво.
такого веліколєпного гєніального доні, ше не було у світі.
(місце та дату вручення невдовзі повідомимо) 😂