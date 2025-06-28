За посередництва США: Руанда та ДР Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні

У п'ятницю, 27 червня, Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду за посередництва Сполучених Штатів Америки.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Церемонія підписання угоди відбулася у Вашингтоні за участю Держсекретаря США Марко Рубіо. В угоді міністри закордонних справ Руанди й Демократичної Республіки Конго зобов’язалися реалізувати домовленості 2024 року. Згідно з ними, війська Руанди мають вийти зі сходу Конго впродовж 90 днів.

Міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунґірехе назвав угоду "переломним моментом", а міністерка закордонних справ Конго Терез Кайквамба Вагнер зазначила, що після підписання документа має відбутися процес розведення сил.

"Вони воювали багато років - це одна з найгірших, найжахливіших воєн, які хтось будь-коли бачив... Ми отримаємо, для США значну частину прав на видобуток корисних копалин у Конго в межах цієї угоди. Вони надзвичайно вшановані бути тут. Вони ніколи не думали, що опиняться тут", - заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи угоду між африканськими країнами.

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