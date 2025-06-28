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Новини Війна між Руандою та Конго
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За посередництва США: Руанда та ДР Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні

угода між Руандою та Конго

У п'ятницю, 27 червня, Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду за посередництва Сполучених Штатів Америки.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Церемонія підписання угоди відбулася у Вашингтоні за участю Держсекретаря США Марко Рубіо. В угоді  міністри закордонних справ Руанди й Демократичної Республіки Конго зобов’язалися реалізувати домовленості 2024 року. Згідно з ними, війська Руанди мають вийти зі сходу Конго впродовж 90 днів.

Міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунґірехе назвав угоду "переломним моментом", а міністерка закордонних справ Конго Терез Кайквамба Вагнер зазначила, що після підписання документа має відбутися процес розведення сил.

"Вони воювали багато років - це одна з найгірших, найжахливіших воєн, які хтось будь-коли бачив... Ми отримаємо, для США значну частину прав на видобуток корисних копалин у Конго в межах цієї угоди. Вони надзвичайно вшановані бути тут. Вони ніколи не думали, що опиняться тут", - заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи угоду між африканськими країнами.

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Автор: 

Конго (45) угода (687) США (23607) Руанда (7)


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Топ коментарі
+5
Старий фрік навіть не розуміє наскільки він смішний.
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28.06.2025 01:53 Відповісти
+1
Точно на Нобелівську потягне ...
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28.06.2025 01:44 Відповісти
+1
нє, не потягне, літій Шевченко проє..бав
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28.06.2025 01:50 Відповісти
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Точно на Нобелівську потягне ...
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28.06.2025 01:44 Відповісти
нє, не потягне, літій Шевченко проє..бав
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28.06.2025 01:50 Відповісти
Величайшее достижение Трампа! Руанда и Конго подписали угоду!
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28.06.2025 01:51 Відповісти
Старий фрік навіть не розуміє наскільки він смішний.
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28.06.2025 01:53 Відповісти
ДРК - Природные ресурсы - крупнейшие в мире запасы кобальта, германия, тантала, алмазов, крупнейшие в Африке запасы урана, вольфрама, меди (порядка 10 % мировых запасов), цинка, олова, запасы бериллия, лития, ниобия.
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28.06.2025 06:32 Відповісти
Так,з ким завтра угоду укладе? З пінгвінами в Гренландії?
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28.06.2025 01:51 Відповісти
У Рубио какая то очень кислая физиономия на фото в отличие от Джеди Вэнса!
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28.06.2025 01:52 Відповісти
Та дайте вже йому ту премію, най ся заспокоє.
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28.06.2025 01:58 Відповісти
Населення Конго 6 мільйонів. ВВП 15,3 мільярда.

Маштабний бігділ бляха. 😉
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28.06.2025 02:01 Відповісти
То не то Конго. В этом Демократичном Конго 112 832 475 чел. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E 14-е).
На ВВП всем плевать. Головне крупнейшие в мире запасы кобальта.
Його там діти з початкових класів руцями видобувають замість школи.
І майже все зараз скуповує Китай.
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28.06.2025 06:38 Відповісти
148-ая потужная угода...
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28.06.2025 02:43 Відповісти
не пойняв - так що, трамп вітькова не нагородить медаллю "За заслуги" за цю чудову угоду?
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28.06.2025 03:35 Відповісти
Читаю коменти і волосся дибки.
Руанда не визнавала свою участь у конголезькій війні, що становило реальну проблему для цього регіону і робило цю війно потенційно вічною. Тобто, те, що США вдалося якось посадити цих людей за стіл перемовин і навіть змусити підписати якесь перемир'я - це реально досягнення. Якщо хтось цього не розуміє - ну промовчіть. Не ганбіться чи що.
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28.06.2025 05:49 Відповісти
🤣🤣Та не звертай уваги ...содомітів Трамп позбавили фінансування от і виють на нього ..і все їм не так🤣🤣🤣
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28.06.2025 06:00 Відповісти
тепер ще б з'ясувати чи в Руанді і Конго взагалі знають що в них є міністри закордонних справ? не поглиблюючись в питання що ці міністри там вирішують
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28.06.2025 05:59 Відповісти
В тебе мозку реально як у півня🤣🤣🤣підходяща хвамілія🤣🤣🤣
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28.06.2025 06:01 Відповісти
Вчора я двірника зустрів, сьодні Руанда та Конго підписали щось - визначні події просто потоком пішли!
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28.06.2025 06:27 Відповісти
 
 