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Україна засуджує порушення територіальної цілісності та суверенітету ДР Конго й готова надати гумдопомогу, - МЗС

Загострення ситуації на сході ДР Конго: МЗС України відреагувало

Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході Демократичної Республіки Конго та рішуче засуджує захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу. 

Про це ідеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаємо неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій ДРК, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Атаки проти сил Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації ситуації в ДРК (МООНСДРК), які призвели до загибелі членів Місії, є обурливими", - наголосили у відомстві.

МЗС України закликало сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення стійкого миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат конголезців і руйнування об’єктів цивільної інфраструктури ДРК.

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Також наголошується, що в цьому зв’язку Україна підтримує міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи.

"Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту. Наголошуємо на потребі якнайшвидше стабілізувати безпекову ситуацію, щоб не допустити подальшої регіональної дестабілізації та розгортання конфлікту у повномасштабну війну", - додає МЗС України.

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Нагадаємо, 27 січня повстанське угруповання М23, яке є проксі Руанди, захопило місто Гома - ключовий адміністративний та економічний центр на сході Демократичної Республіки Конго.

Автор: 

Конго (44) МЗС (4159) Руанда (6)


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Топ коментарі
+27
Правильно! Кожен день залишаємо свої населені пункти, а зєрмаки готові "потужно" допомагати Конго.
Це дійсно не сон?!
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27.01.2025 19:03
+25
"Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту.

У нас же своих проблем больше никаких нету...
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27.01.2025 19:05
+18
Якого хріна ви ще в Конго лізете?
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27.01.2025 19:04
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Правильно! Кожен день залишаємо свої населені пункти, а зєрмаки готові "потужно" допомагати Конго.
Це дійсно не сон?!
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27.01.2025 19:03 Відповісти
Якого хріна ви ще в Конго лізете?
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27.01.2025 19:04 Відповісти
Запасний аеродром ... на всяк випадок
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27.01.2025 19:07 Відповісти
Ну это же не своим гражданам ВПО помогать.
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27.01.2025 19:08 Відповісти
Голуб миру)
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27.01.2025 19:55 Відповісти
Ще один голуб...😏 Була жулька, а тепер ще зулька...
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27.01.2025 20:41 Відповісти
"Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту.

У нас же своих проблем больше никаких нету...
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27.01.2025 19:05 Відповісти
- Це хто сказав?
- Я
- Сибіга, зайдеш потім до мене!
- Із дЄрмаком?
- Один, ***, без ансам***, ***...!
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27.01.2025 19:05 Відповісти
Та так,такі в нас геополітики.
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27.01.2025 19:43 Відповісти
Скоро продукти подорожчають.Вже прогнозували.
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27.01.2025 19:06 Відповісти
Ї...а хата, поломані двері...
Невже ми гірші за папуасів? Ми про них знаємо, а їм на нас начхати...
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27.01.2025 19:07 Відповісти
Ніби і правильна дипломатична робота, але чомусь є постійне відчуття блюзнірства, зрежисованого дипломованими сексологинями.
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27.01.2025 19:09 Відповісти
Может потому, что еще недавно Зеля и его холуи просили Европу перестать помогать нашим собственным беженцам, которые нашли приют в Европе? Может потому что дома собственным беженцам тоже перестали помогать?
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27.01.2025 19:20 Відповісти
Тим часом в Україні зєрмаки садять полковників, а до Верховного Суду України зєрмакотатарівська банда пропихнула російського підполковника:
https://youtu.be/FPgz-Gcm3R4?si=2GOzcxRBb4FOpkkk
Банда Єрмака: суддя ВСУ - підполковник Міноборони РФ Семен Стеценко.

Висновки робіть самі.
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27.01.2025 19:09 Відповісти
сюр
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27.01.2025 19:10 Відповісти
Нарешті, Україні є час і ресурси, щоб зайнятися проблемами Конго, адже вдома у нас, очевидно, вже все вирішено. Лишилося тільки відправити гуманітарну допомогу та миротворців - і світ подякує нам за цю самопожертву. Ну що ж, гарна стратегія, якщо відволікатися від своїх власних "дрібниць" у вигляді війни.
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27.01.2025 19:12 Відповісти
а шо тут все чудово якщо новини почитати, одна компанія запрошує на роботу 160 бангладешців, українці тут не потрібні тому хай крутяться як хочуть владі та бізнесу пофіг.
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27.01.2025 19:28 Відповісти
А чим нам з 2014 року допомогало Конго
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27.01.2025 19:14 Відповісти
Я так зрозумів, що пінгвінам допомоги в $600 млн. від України хватило.Мовчать. Не скаржаться. Та і Дикий біля пінгвінів від'ївся і все більше на Юзіка став схожий. Значить йдем далі - Конго.
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27.01.2025 19:15 Відповісти
Я згоден, якщо конго і руанда стануть колоніями України де факто.
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27.01.2025 19:15 Відповісти
Нє - ну - за Конго ми порвем всякого Лулумбу
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27.01.2025 19:17 Відповісти
Да здравствуєт таваріщ патріс лумумба !
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27.01.2025 19:31 Відповісти
Дайте ваЗЕліну глобус - нехай покаже де та Конга знаходиться...
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27.01.2025 19:19 Відповісти
Вагнери добре знають і вивозять звідти золото. А має вивозити Україна.
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27.01.2025 19:20 Відповісти
*****. Інших слів немає до зелених покидьків які опікуються чорт знає чим , тільки не захистом своєї країни.
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27.01.2025 19:19 Відповісти
за чий рахунок банкет ?
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27.01.2025 19:29 Відповісти
Візьмемо кредит!
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27.01.2025 19:57 Відповісти
Напевно недаремно колишні колоністи міряли черепи цим народам((
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27.01.2025 19:35 Відповісти
Війська Україні треба вводити в Конго це дружній нам режим, там є вже наші війська їх кількість треба збільшити і знищити повстанців і армію руанди для наших військових це раз плюнути
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27.01.2025 19:39 Відповісти
надо купить второй ледокол и отправить 600 тонн муки в конго
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27.01.2025 19:58 Відповісти
А еще негры в США недоедают.
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27.01.2025 21:12 Відповісти
О, флажки у логинов появились.
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27.01.2025 21:13 Відповісти
 
 