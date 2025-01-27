Україна засуджує порушення територіальної цілісності та суверенітету ДР Конго й готова надати гумдопомогу, - МЗС

Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході Демократичної Республіки Конго та рішуче засуджує захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу.

Про це ідеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаємо неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій ДРК, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Атаки проти сил Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації ситуації в ДРК (МООНСДРК), які призвели до загибелі членів Місії, є обурливими", - наголосили у відомстві.

МЗС України закликало сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення стійкого миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат конголезців і руйнування об’єктів цивільної інфраструктури ДРК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про звинувачення в кібератаці: Фіцо має припинити шукати уявних ворогів в Україн

Також наголошується, що в цьому зв’язку Україна підтримує міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи.

"Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту. Наголошуємо на потребі якнайшвидше стабілізувати безпекову ситуацію, щоб не допустити подальшої регіональної дестабілізації та розгортання конфлікту у повномасштабну війну", - додає МЗС України.

Дивіться також: Україна відкрила посольство в "серці Африки" - Конго, - Кулеба. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 січня повстанське угруповання М23, яке є проксі Руанди, захопило місто Гома - ключовий адміністративний та економічний центр на сході Демократичної Республіки Конго.