Україна засуджує порушення територіальної цілісності та суверенітету ДР Конго й готова надати гумдопомогу, - МЗС
Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході Демократичної Республіки Конго та рішуче засуджує захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу.
Про це ідеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаємо неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій ДРК, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Атаки проти сил Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації ситуації в ДРК (МООНСДРК), які призвели до загибелі членів Місії, є обурливими", - наголосили у відомстві.
МЗС України закликало сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення стійкого миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат конголезців і руйнування об’єктів цивільної інфраструктури ДРК.
Також наголошується, що в цьому зв’язку Україна підтримує міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи.
"Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту. Наголошуємо на потребі якнайшвидше стабілізувати безпекову ситуацію, щоб не допустити подальшої регіональної дестабілізації та розгортання конфлікту у повномасштабну війну", - додає МЗС України.
Нагадаємо, 27 січня повстанське угруповання М23, яке є проксі Руанди, захопило місто Гома - ключовий адміністративний та економічний центр на сході Демократичної Республіки Конго.
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Це дійсно не сон?!
У нас же своих проблем больше никаких нету...
- Я
- Сибіга, зайдеш потім до мене!
- Із дЄрмаком?
- Один, ***, без ансам***, ***...!
Невже ми гірші за папуасів? Ми про них знаємо, а їм на нас начхати...
https://youtu.be/FPgz-Gcm3R4?si=2GOzcxRBb4FOpkkk
Банда Єрмака: суддя ВСУ - підполковник Міноборони РФ Семен Стеценко.
Висновки робіть самі.