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Україна відкрила посольство в "серці Африки" - Конго, - Кулеба. ВIДЕО

Україна відкрила посольство в Демократичній Республіці Конго. Держава продовжує розширювати дипломатичну присутність в Африці.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, Конго називають "серцем Африки". Ця країна - друга за площею в Африці та одинадцята у світі.

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"Український контингент брав участь в Місії ООН зі стабілізації в ДРК. Станом на початок повномасштабної війни там перебували понад 260 українських військовослужбовців. Наш найбільший контингент - 78% українських миротворців у світі на той час. Після початку повномасштабної агресії РФ Україна ухвалила рішення вивести контингенти з ДРК та інших країн", - нагадав Кулеба.

Також читайте: "Вагнерівці" на окупованих територіях вербують українців для війни в Африці, - ЦНС

Україна та Конго встановили дипломатичні відносини в 1999 році та активно співпрацювали в сфері освіти - в Україні навчалися 419 конголезьких студентів. Конго - одна з небагатьох африканських країн, які в 2014 році підтримали резолюцію Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" та проголосувала за 4 з 6 українських резолюцій Генасамблеї ООН після початку повномасштабної агресії РФ.

Автор: 

Африка (306) Конго (44) посольство України (284) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
Це просто неперевершено! Хвала великому дипломату Кулебі, що відкрив щось там в серці Африці, але профукав відносини зі США, Велокобританією, Японією, ЄС.
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11.04.2024 10:22
+13
підозрюю, що послом призначать Беленюка.
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11.04.2024 10:25
+11
Демократична Республіка Конго давай нам Петріоти, Тауруси, АТАКАМСи!
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11.04.2024 10:24
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Це просто неперевершено! Хвала великому дипломату Кулебі, що відкрив щось там в серці Африці, але профукав відносини зі США, Велокобританією, Японією, ЄС.
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11.04.2024 10:22 Відповісти
це дуже вдалий дипломатичний крок... кулєба зможе запросити в Україну Кінг Конга
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11.04.2024 10:29 Відповісти
Будемо обмінюватися досвідом в паливно-енергетичному комплексі, розробкою ППО та снарядів.
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11.04.2024 10:38 Відповісти
нехай дадуть нам в оренду Кінг Конга, він вирішить все наші проблеми

ЗЬІ

якщо що у японців, нехай кулєба, попросить Гадзілу
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11.04.2024 10:41 Відповісти
😁😂👍
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11.04.2024 15:26 Відповісти
а может так и было задумано?
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11.04.2024 10:39 Відповісти
канєшна було! економічний рівень, відношення до людей похилого віку, інвалідів, тварин - на тому ж рівні
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11.04.2024 15:45 Відповісти
патужне видкриття. кто будет посёл или послица?
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11.04.2024 10:22 Відповісти
підозрюю, що послом призначать Беленюка.
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11.04.2024 10:25 Відповісти
Гумор рівня гундосої шобли. Соромно.
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11.04.2024 11:34 Відповісти
чим вам Беленюк не подобається? Тоді можно Вірастюка призачить. Теж достатній рівень компетенції.
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11.04.2024 11:45 Відповісти
Потужно. І найнеобхідніше зараз.
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11.04.2024 10:23 Відповісти
Демократична Республіка Конго давай нам Петріоти, Тауруси, АТАКАМСи!
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11.04.2024 10:24 Відповісти
тільки те, що на гербі...пісюн слона, череп дохлого кота і спис-лопату
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11.04.2024 10:29 Відповісти
Кому пісюн слона, а кому бивень.
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11.04.2024 10:31 Відповісти
ви ж не з 95 кварталу?
тоді нам з вами пісюна
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11.04.2024 11:45 Відповісти
кулєба, захоплюється лопатами.
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11.04.2024 10:35 Відповісти
Дєнгі, дєнгі давай!
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11.04.2024 10:35 Відповісти
Дєнгі, дєнгі теж давай! Бо є ДРК дуже багате. Демократична Республіка Конго - відстала аграрна держава. Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2006 році склав 44,6 млрд доларів США (83 місце у світі); що у перерахунку на одну особу становить 700 доларів (188 місце у світі).
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11.04.2024 10:40 Відповісти
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11.04.2024 11:25 Відповісти
32 роки Незалежності . України встигли розікрасти і стати мільярдерами , а відкрити амбасади у АФРІЦІ розуму у влади не вистачило.
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11.04.2024 10:24 Відповісти
як це не вистачило?
ось вам, у самому серці.
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11.04.2024 10:37 Відповісти
Зараз вже не 32 роки Незалежності
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11.04.2024 20:11 Відповісти
Послом відправлять знятого командувача ССО, чи знятого начштабу?
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11.04.2024 10:24 Відповісти
це сінєкура. Туди призначать тільки когось із своїх.
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11.04.2024 10:26 Відповісти
Там посольства займаються, винятково, розвіддіяльністю.
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11.04.2024 10:38 Відповісти
ви не уявляєте, скільки у зеленого шапіто развєдчіков. Там вже черга з ОПи стирчить.
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11.04.2024 10:41 Відповісти
Залужного. З Великобританією нє срослось, так хоч в Конго відправлять.
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11.04.2024 10:32 Відповісти
А що таке, шо не зррослось? Де зараз Залужний...
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11.04.2024 15:30 Відповісти
Агреман від британців так і не отримав. Чому - невідомо. Де зараз - невідомо. Не чутно зовсім.
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11.04.2024 15:33 Відповісти
Дуже Вам дякую за вiдповiдь! 😊 Дали побачимо що до чого...
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11.04.2024 17:18 Відповісти
Все !! Тепер я спатиму спокійно..
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11.04.2024 10:25 Відповісти
Где сейчас находится резников?
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11.04.2024 10:27 Відповісти
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11.04.2024 10:38 Відповісти
Потужно . Тільки на хєра ?
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11.04.2024 10:30 Відповісти
що б підписати договір, про мирні ініціативі у космосі.
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11.04.2024 10:38 Відповісти
In the Heart of Darkness ( by Kipling).
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11.04.2024 10:31 Відповісти
Это написал Конрад. Поляк из Бердичева.
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11.04.2024 10:32 Відповісти
Sorry, I wasn't sure either.
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11.04.2024 11:20 Відповісти
Вспоминаем цитату из Апокалипсиса Сегодня:
Войну ведут глупые и расчетливые клоуны, которые после всего этого забудут весь этот цирк.
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11.04.2024 10:31 Відповісти
Тепер заживемо.
Конголезці впишуться за нас у війні (якщо давати свіже сало і платити не гривнями).
І їх не видно вночі, і проти списів і дротиків у московні нема ППО.
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11.04.2024 10:37 Відповісти
на жаль, конголезці сезонні воїни. зиму вони не переживуть.
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11.04.2024 10:39 Відповісти
З травня по вересень цілком можна воювати.
А в жовтні відлітати у вирій.
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11.04.2024 10:44 Відповісти
Взимку в теплицях працювати не зможуть? Бо жінок Зе! воювати відправляє.
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11.04.2024 10:48 Відповісти
Своим трудом Отчизну возвеличив,
Народам Африки мы облегчаем путь.
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11.04.2024 10:38 Відповісти
вот оказывается куда украинское зерно сплавляют!
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11.04.2024 10:40 Відповісти
Плещет волна, лижет пятки
Dm F G
Ты лежишь, словно овощ на грядке
C Am
Вся такая спелая, загорелая
F G
Как дочь далекой республики Чад
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11.04.2024 10:40 Відповісти
Пишаюсь Міністром закордонних справ Кулебою! Така діяльність!! Така результативність!! МО-ЛО-ДЕЦЬ!!!

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11.04.2024 10:41 Відповісти
Агрохимия поедет открывать посольство на родину предков лично.Там его встретят овациями с каждого дерева.
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11.04.2024 10:43 Відповісти
Арахамию в Конго посадят в зоопарк.
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11.04.2024 10:47 Відповісти
Вiд Матвiя 6:21

Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!
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11.04.2024 10:45 Відповісти
і ще 20-30 безробників-боневтіків відправлять на відпочинок, замість того, щоб посили роботу у державах, які допомогають Україні і протистоять російській агресії
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11.04.2024 10:47 Відповісти
100 миллионов население. Можем вербовать наемников оттуда
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11.04.2024 11:04 Відповісти
Кулєба, в тебе гроші на прививки є? Мені робили вісім. Дупа була, що той барабан. Розуму нема не купиш.
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11.04.2024 11:15 Відповісти
це - надпотужно, глобально й точно безпрецедентно!! неперевершено велична дипломатія імені зе-лупи-дєрьмачні вкотре вражає своєю величною неперевершеністю !!
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11.04.2024 11:24 Відповісти
Так вот чем эта кулеба во время войны занимается!
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11.04.2024 12:07 Відповісти
Там будем набирать новое население, чтобы подправить демографическую ситуацию.
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11.04.2024 12:27 Відповісти
Ви ще довго дно будете пробивати, зелені імбецили?
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11.04.2024 12:47 Відповісти
Є така думка,що Кульоба поганого не порадить.Значить він щось знає таке,що посприяєю нашій перемозі над агресором. )))
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11.04.2024 12:49 Відповісти
*** тва.... мать КОНГО СЕР........................!
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11.04.2024 13:05 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Кульомба відкрив посольство України в Конго. Поїдем всі біженцями туди, там зими нема в ТЕС не треба
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Ех, а в Науру ще до сих пір немає нашого консульства...
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11.04.2024 14:40 Відповісти
Ну теперь можно жить спокойно, Кулеба достиг цели , упорным , но долгим путем , открыл для себя, на Кубе посольство .
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11.04.2024 15:09 Відповісти
Могутня Енбеса, в якості допомоги дасть універсальне слонове шассі.
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11.04.2024 17:21 Відповісти
Як це допоможе у війні проти рф?
Як, взагалі, Кулеба бачить роботу МЗС?
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11.04.2024 17:21 Відповісти
 
 