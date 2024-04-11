Україна відкрила посольство в "серці Африки" - Конго, - Кулеба. ВIДЕО
Україна відкрила посольство в Демократичній Республіці Конго. Держава продовжує розширювати дипломатичну присутність в Африці.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, Конго називають "серцем Африки". Ця країна - друга за площею в Африці та одинадцята у світі.
"Український контингент брав участь в Місії ООН зі стабілізації в ДРК. Станом на початок повномасштабної війни там перебували понад 260 українських військовослужбовців. Наш найбільший контингент - 78% українських миротворців у світі на той час. Після початку повномасштабної агресії РФ Україна ухвалила рішення вивести контингенти з ДРК та інших країн", - нагадав Кулеба.
Україна та Конго встановили дипломатичні відносини в 1999 році та активно співпрацювали в сфері освіти - в Україні навчалися 419 конголезьких студентів. Конго - одна з небагатьох африканських країн, які в 2014 році підтримали резолюцію Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" та проголосувала за 4 з 6 українських резолюцій Генасамблеї ООН після початку повномасштабної агресії РФ.
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ЗЬІ
якщо що у японців, нехай кулєба, попросить Гадзілу
тоді нам з вами пісюна
ось вам, у самому серці.
Войну ведут глупые и расчетливые клоуны, которые после всего этого забудут весь этот цирк.
Конголезці впишуться за нас у війні (якщо давати свіже сало і платити не гривнями).
І їх не видно вночі, і проти списів і дротиків у московні нема ППО.
А в жовтні відлітати у вирій.
Народам Африки мы облегчаем путь.
Dm F G
Ты лежишь, словно овощ на грядке
C Am
Вся такая спелая, загорелая
F G
Как дочь далекой республики Чад
Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!
@RudijLis
Кульомба відкрив посольство України в Конго. Поїдем всі біженцями туди, там зими нема в ТЕС не треба
Як, взагалі, Кулеба бачить роботу МЗС?