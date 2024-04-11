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Украина открыла посольство в "сердце Африки" - Конго, - Кулеба. ВИДЕО

Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго. Государство продолжает расширять дипломатическое присутствие в Африке.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, Конго называют "сердцем Африки". Эта страна – вторая по площади в Африке и одиннадцатая в мире.

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"Украинский контингент принимал участие в Миссии ООН по стабилизации в ДРК. По состоянию на начало полномасштабной войны там находились более 260 украинских военнослужащих. Наш крупнейший контингент - 78% украинских миротворцев в мире в то время. После начала полномасштабной агрессии РФ Украина приняла решение вывести контингенты ДРК и других стран", - напомнил Кулеба.

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Украина и Конго установили дипломатические отношения в 1999 году и активно сотрудничали в сфере образования – в Украине обучались 419 конголезских студентов. Конго – одна из немногих африканских стран, которые в 2014 году поддержали резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" и проголосовала за 4 из 6 украинских резолюций Генассамблеи ООН после начала полномасштабной агрессии РФ.

Автор: 

Африка (278) Конго (79) посольство Украины (333) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+23
Це просто неперевершено! Хвала великому дипломату Кулебі, що відкрив щось там в серці Африці, але профукав відносини зі США, Велокобританією, Японією, ЄС.
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11.04.2024 10:22
+13
підозрюю, що послом призначать Беленюка.
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11.04.2024 10:25
+11
Демократична Республіка Конго давай нам Петріоти, Тауруси, АТАКАМСи!
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11.04.2024 10:24
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Це просто неперевершено! Хвала великому дипломату Кулебі, що відкрив щось там в серці Африці, але профукав відносини зі США, Велокобританією, Японією, ЄС.
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11.04.2024 10:22 Ответить
це дуже вдалий дипломатичний крок... кулєба зможе запросити в Україну Кінг Конга
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11.04.2024 10:29 Ответить
Будемо обмінюватися досвідом в паливно-енергетичному комплексі, розробкою ППО та снарядів.
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11.04.2024 10:38 Ответить
нехай дадуть нам в оренду Кінг Конга, він вирішить все наші проблеми

ЗЬІ

якщо що у японців, нехай кулєба, попросить Гадзілу
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11.04.2024 10:41 Ответить
😁😂👍
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11.04.2024 15:26 Ответить
а может так и было задумано?
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11.04.2024 10:39 Ответить
канєшна було! економічний рівень, відношення до людей похилого віку, інвалідів, тварин - на тому ж рівні
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11.04.2024 15:45 Ответить
патужне видкриття. кто будет посёл или послица?
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11.04.2024 10:22 Ответить
підозрюю, що послом призначать Беленюка.
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11.04.2024 10:25 Ответить
Гумор рівня гундосої шобли. Соромно.
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11.04.2024 11:34 Ответить
чим вам Беленюк не подобається? Тоді можно Вірастюка призачить. Теж достатній рівень компетенції.
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11.04.2024 11:45 Ответить
Потужно. І найнеобхідніше зараз.
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11.04.2024 10:23 Ответить
Демократична Республіка Конго давай нам Петріоти, Тауруси, АТАКАМСи!
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11.04.2024 10:24 Ответить
тільки те, що на гербі...пісюн слона, череп дохлого кота і спис-лопату
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11.04.2024 10:29 Ответить
Кому пісюн слона, а кому бивень.
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11.04.2024 10:31 Ответить
ви ж не з 95 кварталу?
тоді нам з вами пісюна
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11.04.2024 11:45 Ответить
кулєба, захоплюється лопатами.
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11.04.2024 10:35 Ответить
Дєнгі, дєнгі давай!
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11.04.2024 10:35 Ответить
Дєнгі, дєнгі теж давай! Бо є ДРК дуже багате. Демократична Республіка Конго - відстала аграрна держава. Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2006 році склав 44,6 млрд доларів США (83 місце у світі); що у перерахунку на одну особу становить 700 доларів (188 місце у світі).
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11.04.2024 10:40 Ответить
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11.04.2024 11:25 Ответить
32 роки Незалежності . України встигли розікрасти і стати мільярдерами , а відкрити амбасади у АФРІЦІ розуму у влади не вистачило.
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11.04.2024 10:24 Ответить
як це не вистачило?
ось вам, у самому серці.
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11.04.2024 10:37 Ответить
Зараз вже не 32 роки Незалежності
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11.04.2024 20:11 Ответить
Послом відправлять знятого командувача ССО, чи знятого начштабу?
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11.04.2024 10:24 Ответить
це сінєкура. Туди призначать тільки когось із своїх.
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11.04.2024 10:26 Ответить
Там посольства займаються, винятково, розвіддіяльністю.
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11.04.2024 10:38 Ответить
ви не уявляєте, скільки у зеленого шапіто развєдчіков. Там вже черга з ОПи стирчить.
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11.04.2024 10:41 Ответить
Залужного. З Великобританією нє срослось, так хоч в Конго відправлять.
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11.04.2024 10:32 Ответить
А що таке, шо не зррослось? Де зараз Залужний...
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11.04.2024 15:30 Ответить
Агреман від британців так і не отримав. Чому - невідомо. Де зараз - невідомо. Не чутно зовсім.
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11.04.2024 15:33 Ответить
Дуже Вам дякую за вiдповiдь! 😊 Дали побачимо що до чого...
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11.04.2024 17:18 Ответить
Все !! Тепер я спатиму спокійно..
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11.04.2024 10:25 Ответить
Где сейчас находится резников?
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11.04.2024 10:27 Ответить
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11.04.2024 10:38 Ответить
Потужно . Тільки на хєра ?
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11.04.2024 10:30 Ответить
що б підписати договір, про мирні ініціативі у космосі.
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11.04.2024 10:38 Ответить
In the Heart of Darkness ( by Kipling).
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11.04.2024 10:31 Ответить
Это написал Конрад. Поляк из Бердичева.
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11.04.2024 10:32 Ответить
Sorry, I wasn't sure either.
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11.04.2024 11:20 Ответить
Вспоминаем цитату из Апокалипсиса Сегодня:
Войну ведут глупые и расчетливые клоуны, которые после всего этого забудут весь этот цирк.
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11.04.2024 10:31 Ответить
Тепер заживемо.
Конголезці впишуться за нас у війні (якщо давати свіже сало і платити не гривнями).
І їх не видно вночі, і проти списів і дротиків у московні нема ППО.
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11.04.2024 10:37 Ответить
на жаль, конголезці сезонні воїни. зиму вони не переживуть.
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11.04.2024 10:39 Ответить
З травня по вересень цілком можна воювати.
А в жовтні відлітати у вирій.
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11.04.2024 10:44 Ответить
Взимку в теплицях працювати не зможуть? Бо жінок Зе! воювати відправляє.
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11.04.2024 10:48 Ответить
Своим трудом Отчизну возвеличив,
Народам Африки мы облегчаем путь.
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11.04.2024 10:38 Ответить
вот оказывается куда украинское зерно сплавляют!
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11.04.2024 10:40 Ответить
Плещет волна, лижет пятки
Dm F G
Ты лежишь, словно овощ на грядке
C Am
Вся такая спелая, загорелая
F G
Как дочь далекой республики Чад
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11.04.2024 10:40 Ответить
Пишаюсь Міністром закордонних справ Кулебою! Така діяльність!! Така результативність!! МО-ЛО-ДЕЦЬ!!!

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11.04.2024 10:41 Ответить
Агрохимия поедет открывать посольство на родину предков лично.Там его встретят овациями с каждого дерева.
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11.04.2024 10:43 Ответить
Арахамию в Конго посадят в зоопарк.
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11.04.2024 10:47 Ответить
Вiд Матвiя 6:21

Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!
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11.04.2024 10:45 Ответить
і ще 20-30 безробників-боневтіків відправлять на відпочинок, замість того, щоб посили роботу у державах, які допомогають Україні і протистоять російській агресії
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11.04.2024 10:47 Ответить
100 миллионов население. Можем вербовать наемников оттуда
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11.04.2024 11:04 Ответить
Кулєба, в тебе гроші на прививки є? Мені робили вісім. Дупа була, що той барабан. Розуму нема не купиш.
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11.04.2024 11:15 Ответить
це - надпотужно, глобально й точно безпрецедентно!! неперевершено велична дипломатія імені зе-лупи-дєрьмачні вкотре вражає своєю величною неперевершеністю !!
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11.04.2024 11:24 Ответить
Так вот чем эта кулеба во время войны занимается!
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11.04.2024 12:07 Ответить
Там будем набирать новое население, чтобы подправить демографическую ситуацию.
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11.04.2024 12:27 Ответить
Ви ще довго дно будете пробивати, зелені імбецили?
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11.04.2024 12:47 Ответить
Є така думка,що Кульоба поганого не порадить.Значить він щось знає таке,що посприяєю нашій перемозі над агресором. )))
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11.04.2024 12:49 Ответить
*** тва.... мать КОНГО СЕР........................!
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11.04.2024 13:05 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Кульомба відкрив посольство України в Конго. Поїдем всі біженцями туди, там зими нема в ТЕС не треба
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11.04.2024 13:59 Ответить
Ех, а в Науру ще до сих пір немає нашого консульства...
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11.04.2024 14:40 Ответить
Ну теперь можно жить спокойно, Кулеба достиг цели , упорным , но долгим путем , открыл для себя, на Кубе посольство .
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11.04.2024 15:09 Ответить
Могутня Енбеса, в якості допомоги дасть універсальне слонове шассі.
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11.04.2024 17:21 Ответить
Як це допоможе у війні проти рф?
Як, взагалі, Кулеба бачить роботу МЗС?
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11.04.2024 17:21 Ответить
 
 