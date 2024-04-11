Украина открыла посольство в "сердце Африки" - Конго, - Кулеба. ВИДЕО

Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго. Государство продолжает расширять дипломатическое присутствие в Африке.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, Конго называют "сердцем Африки". Эта страна – вторая по площади в Африке и одиннадцатая в мире.

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"Украинский контингент принимал участие в Миссии ООН по стабилизации в ДРК. По состоянию на начало полномасштабной войны там находились более 260 украинских военнослужащих. Наш крупнейший контингент - 78% украинских миротворцев в мире в то время. После начала полномасштабной агрессии РФ Украина приняла решение вывести контингенты ДРК и других стран", - напомнил Кулеба.

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Украина и Конго установили дипломатические отношения в 1999 году и активно сотрудничали в сфере образования – в Украине обучались 419 конголезских студентов. Конго – одна из немногих африканских стран, которые в 2014 году поддержали резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" и проголосовала за 4 из 6 украинских резолюций Генассамблеи ООН после начала полномасштабной агрессии РФ.