Украина открыла посольство в "сердце Африки" - Конго, - Кулеба. ВИДЕО
Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго. Государство продолжает расширять дипломатическое присутствие в Африке.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, Конго называют "сердцем Африки". Эта страна – вторая по площади в Африке и одиннадцатая в мире.
"Украинский контингент принимал участие в Миссии ООН по стабилизации в ДРК. По состоянию на начало полномасштабной войны там находились более 260 украинских военнослужащих. Наш крупнейший контингент - 78% украинских миротворцев в мире в то время. После начала полномасштабной агрессии РФ Украина приняла решение вывести контингенты ДРК и других стран", - напомнил Кулеба.
Украина и Конго установили дипломатические отношения в 1999 году и активно сотрудничали в сфере образования – в Украине обучались 419 конголезских студентов. Конго – одна из немногих африканских стран, которые в 2014 году поддержали резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" и проголосовала за 4 из 6 украинских резолюций Генассамблеи ООН после начала полномасштабной агрессии РФ.
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ЗЬІ
якщо що у японців, нехай кулєба, попросить Гадзілу
тоді нам з вами пісюна
ось вам, у самому серці.
Войну ведут глупые и расчетливые клоуны, которые после всего этого забудут весь этот цирк.
Конголезці впишуться за нас у війні (якщо давати свіже сало і платити не гривнями).
І їх не видно вночі, і проти списів і дротиків у московні нема ППО.
А в жовтні відлітати у вирій.
Народам Африки мы облегчаем путь.
Dm F G
Ты лежишь, словно овощ на грядке
C Am
Вся такая спелая, загорелая
F G
Как дочь далекой республики Чад
Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!
@RudijLis
Кульомба відкрив посольство України в Конго. Поїдем всі біженцями туди, там зими нема в ТЕС не треба
Як, взагалі, Кулеба бачить роботу МЗС?