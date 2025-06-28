Враг активизировался в районе Загрызово в Харьковской области и пытается пересечь Оскол, - командир 429 отдельного полка БпС "Ахиллес" Федоренко

Войска РФ активизировали наступательные действия на Харьковщине, в частности, в районе села Загрызово, где пытаются активно штурмовать позиции Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии "Армияinform".

По его словам, оккупанты постоянно несут потери и не имеют существенных успехов на этом участке фронта.

Он также добавил, что россияне заблокированы первой бригадой оперативного назначения в районе выше села Колесниковка.

На Купянском направлении несколько дней назад войска РФ осуществляли штурмы с использованием танков, боевых машин пехоты и легкобронированной техники. Военный указывает, что россияне уже давно не применяли на этом направлении тяжелую технику.

"Обычно противник действовал высокоманевренной техникой и штурмовой пехотой, но здесь решил пойти в лоб", - рассказал Федоренко.

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Командир указывает, что украинские военные уничтожили их технику и нанесли удары по пехотным группам оккупантов.

Он также добавил, что войска РФ пытаются активизировать штурмовые действия и у Двуречной, в частности, продвинуться там к Осколу с целью наведения понтонных переправ. Федоренко заявляет, что им этого не удалось сделать, однако они и дальше осуществляют попытки пересечения этой реки на лодках, плотах и даже вброд.