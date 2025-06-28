Ворог активізувався в районі Загризового на Харківщині та намагається перетнути Оскіл, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

Війська РФ активізували наступальні дії на Харківщині, зокрема, в районі села Загризове, де намагаються активно штурмувати позиції Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у коментарі "Арміяinform".

За його словами, окупанти постійно зазнають втрат та не мають суттєвих успіхів на цій ділянці фронту.

Він також додав, що росіяни заблоковані першою бригадою оперативного призначення в районі вище села Колісниківка.

На Куп'янському напрямку кілька днів тому війська РФ здійснювали штурми із використанням танків, бойових машин піхоти та легкоброньованої техніки. Військовий вказує, що росіяни вже давно не застосовували на цьому напрямку важку техніку.

"Зазвичай противник діяв високоманевреною технікою та штурмовою піхотою, але тут вирішив піти в лоб", - розповів Федоренко.

Також читайте: 3 ОШБр про спроби ворога перейти р.Оскіл на Харківщині: Створюють загрозу для Куп’янська та Борової

Командир вказує, що українські військові знищили їхню техніку та завдали ударів по піхотних групах окупантів.

Він також додав, що війська РФ намагаються активізувати штурмові дії і біля Дворічної, зокрема, просунутися там до Осколу із метою наведення понтонних переправ. Федоренко заявляє, що їм цього не вдалося зробити, однак вони й далі здійснюють спроби перетину цієї річки на човнах, плотах та навіть вбрід.