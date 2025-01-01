3 ОШБр про спроби ворога перейти р.Оскіл на Харківщині: Створюють загрозу для Куп’янська та Борової

Штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Перерв "на свята" не маємо. До річки Оскіл армія рф пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі - на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової", - зауважив він.

За словами Жоріна, основна складність на сьогоднішній день - погодні умови, які деколи дуже заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами в цілому.

"Ворог завжди використовує погоду, розуміючи, що в цей час ми нічого не бачимо.

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Іноді русаки прям впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції", - резюмує він.

Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко заявляв, що ворог кидає всі сили для того, щоб витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл. Як повідомив пресофіцер 116 бригади Рубцов, війська РФ регулярно намагаються переправитися через р.Оскіл. Всі спроби залишаються невдалими.