Війська РФ регулярно намагаються переправитися через р.Оскіл. Всі спроби залишаються невдалими, - пресофіцер 116 бригади Рубцов

На Харківщині війська РФ вдаються до спроб переправитися через річку Оскіл.

Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БПЛА активно працюють - ці їх спроби залишаються невдалими...", - заявив Рубцов.

Він також додав, що аеророзвідка визначає ці спроби ворога, а пілоти дронів й бомбери знищують човни та особовий склад росіян.

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Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко заявляв, що ворог кидає всі сили для того, щоб витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл.