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Війська РФ регулярно намагаються переправитися через р.Оскіл. Всі спроби залишаються невдалими, - пресофіцер 116 бригади Рубцов

Річка Оскіл на Харківщині

На Харківщині війська РФ вдаються до спроб переправитися через річку Оскіл.

Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БПЛА активно працюють - ці їх спроби залишаються невдалими...", - заявив Рубцов.

Він також додав, що аеророзвідка визначає ці спроби ворога, а пілоти дронів й бомбери знищують човни та особовий склад росіян.

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Раніше командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко заявляв, що ворог кидає всі сили для того, щоб витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл.

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Оповідання "Сом" О. Вишні заграло новими барвами де дід Панько розповідає якусь неймовірну історію, яка відбулася на річці Оскіл «ще за панів» з ве­личезним сомом, який проковтнув і гусака, і собаку панського, і навіть «парового катера». Ця історія змінюється наступною, знову про сома, її розповідає вже «дуже заядлий і дуже справедливий рибалка», й акценти тут інакші - про те, який сом сильний і могутній.
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01.01.2025 16:34 Відповісти
І скільки ж кацапські генерали вже втопили в Осколі техніки і козломордих свинособак?
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01.01.2025 17:49 Відповісти
Хлопці готуйтесь до морозів. Вони попруть на снігоходах !
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01.01.2025 18:42 Відповісти
 
 