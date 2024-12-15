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бойові дії (3210) 92 окрема штурмова бригада (235) Харківська область (204) Ізюмський район (15) Куп’янський район (26) Оскіл (3) Кругляківка (9) війна в Україні (1102)

Ворог кидає всі сили для того, щоб витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

ЗСУ знищують ворога на правому березі Осколу

Російські загарбники намагаються  витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл. Тут відмічається шалена інтенсивність атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на стрімі АрміїTV розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка капітан Юрій Федоренко.

"Противник продовжує бути в режимі умовного камікадзе. Вони намагаються виконати поставлене завдання", - заявив Федоренко.

Як приклад, він навів наступ росіян в бік села Кругляківка.

"Що стосується клину у напрямку Кругляківки, то я схотів би згадати, якою ціною ворогу вдалося просунутися: для цього було задіяно в короткий час десь сто одиниць техніки противника, з яких Сили оборони знищили дев’яносто", - нагадав Федоренко.

Але як би не пер ворог, але при правильній організації та забезпеченні, окупантів можна відбити.

"Противника можливо і призупинити й зупинити та, в окремих випадках, вибивати з тих позицій, які він зайняв. Це довела 1 бригада оперативного призначення і "едельвейси", які вибили ворога з позицій", - зауважив Федоренко.

Нагадаємо, ворог поставив на меті до Нового року зайти в Куп’янськ-Вузловий та в Куп’янськ Харківської області.

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Пан Федоренко, таке враження, що живе за принципом:"Хоч раз за день в медіа якусь очевидну річ не сказав-день задарма минув". Капітан очевидність. Не треба "академієв кінчати", щоб зрозуміти такі очевидні речі, що противник намагатиметься скинути підрозділи Сил оборони в річку Оскіл
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15.12.2024 15:05 Відповісти
Не "противник",а ворог..
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15.12.2024 16:01 Відповісти
Може ще з лівого берега?
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15.12.2024 15:21 Відповісти
Та з правого теж відтісняють біля Дворечної. Але він, мабуть, таки про лівий. Точніше - редактори Цензора, що створили заголовок. Особісто він не назива берег у прямій мові.
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15.12.2024 15:56 Відповісти
Пане Федоренко, поруште будь ласка питання щодо переозброєння дев'яностодвійки з калашей на автоматичні гвінтівки з потужнішим набоєм, типу ФН ФАЛ. Це надасть перевагу над ворожою піхотою, яка залишіться на слабеньких калашах.
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15.12.2024 15:53 Відповісти
 
 