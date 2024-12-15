Ворог кидає всі сили для того, щоб витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Російські загарбники намагаються витіснити ЗСУ з правого берега річки Оскіл. Тут відмічається шалена інтенсивність атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на стрімі АрміїTV розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка капітан Юрій Федоренко.

"Противник продовжує бути в режимі умовного камікадзе. Вони намагаються виконати поставлене завдання", - заявив Федоренко.

Як приклад, він навів наступ росіян в бік села Кругляківка.

"Що стосується клину у напрямку Кругляківки, то я схотів би згадати, якою ціною ворогу вдалося просунутися: для цього було задіяно в короткий час десь сто одиниць техніки противника, з яких Сили оборони знищили дев’яносто", - нагадав Федоренко.

Але як би не пер ворог, але при правильній організації та забезпеченні, окупантів можна відбити.

"Противника можливо і призупинити й зупинити та, в окремих випадках, вибивати з тих позицій, які він зайняв. Це довела 1 бригада оперативного призначення і "едельвейси", які вибили ворога з позицій", - зауважив Федоренко.

Нагадаємо, ворог поставив на меті до Нового року зайти в Куп’янськ-Вузловий та в Куп’янськ Харківської області.

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