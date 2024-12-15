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Війська РФ продовжують атакувати у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 7 КАБів та 27 НАР, а також завдали 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 368 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти штурмували позиції наших воїнів у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Втрати військ РФ на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становили 105 осіб, з них безповоротні - 24, санітарні - 73, полонені - 8. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 66 одиниць озброєння та військової техніки.

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