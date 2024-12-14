Окупанти штурмували позиції наших воїнів у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".
Як зазначається, на Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 7 авіаударів із використанням 6 КАБів, 36 НАР, а також завдали 30 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 204 обстріли позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати військ РФ на Харківському напрямку
За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становили 54 особи, з них безповоротні - 17, санітарні - 34, полонені - 3. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 30 одиниць озброєння та військової техніки.
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ЛБЗ там вже котрий місяць не рухається.
Епічний наступ русні на Харків, що був присвячений дню побєдобєсія, закінчився на північному березі річки Вовча (навіть не по руслу річки).
Але це нам не цікаво, бо зради ніякої немає.
І про Куп'янський краще не згадувати, бо у братушєк там щось останнім часом без просувань, заскок в Куп'янськ давно став для них неприємною сторінкою історії, тому пріказано забьіть.
Краще на Покровсько-Курахівський дивитись. От там зрадонька зрадная, сєрдцу любая.