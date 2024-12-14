Війська РФ 35 разів штурмували наші позиції на Времівському напрямку, на Покровському - зупинено понад 60 ворожих атак, - Генштаб
Загалом, упродовж минулої доби, 13 грудня 2024 року, на фронті було зафіксовано 205 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні та 38 авіаударів, зокрема, задіяв 99 ракет та скинув 51 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 104 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Цилюрики, Алісівка, Мала Рибиця, Гранів, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Богуславка, Нова Кругляківка, Сергіївка, Серебрянський Ліс, Сіверськ, Кримське, Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Зелене Поле.
Удари по ворогу
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два командних пункти, одну наземну станцію керування БпЛА та ще один важливий обєкт противника.
Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1040 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 24 артилерійських системи, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 81 ракету, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Інформація уточнюється.
Обстановка на Харківщині
Як зазначається, на Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.
Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося десять атак окупантів.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, минулої доби ворог 24 рази атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.
Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Часового Яру та Ступочок.
Також зазначається, що десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.
Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півдні
В районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника, противник успіху не мав.
Обстановка на Півночі
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Минулої доби на Курському напрямку відбулося 22 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та вчинив 399 артилерійських обстрілів.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Будь ласка, зачекайте...
Покровський напрямок.
У східній частині н.п. Шевченко противник просунувся на глибину до 550 метрів та продовжує накати у напрямку залізничної станції «Бельгійський». На захід від Шевченка російські війська просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 750 метрів у напрямку Піщаного.
Решта Пушкіного захоплена противником. На захід від Зорі російські війська атакують у напрямку Слов'янки.
Курахівський напрямок.
На південному фланзі в «Успенівському мішку» противник просунувся широким фронтом на північ і на схід від Аннівки і на схід від Трудового.
У Костянтинопольському російські війська просунулися вздовж вулиці Островського, вийшли на перехрестя вулиць Молодіжна та Островського і просунулися на південь від населеного пункту на ділянці шириною до 900 м на глибину до 1.2 км.
В Сухих Ялах супротивник просунувся у східній частині на глибину до 350 метрів.
На Великоновосілківському напрямку противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на захід від Макарівки та Сторожевого на ділянці завширшки до 6.5 км.
На захід від Благодатного противник просунувся вздовж лісосмуг до річки Мокрі Яли на глибину до 1 км."
Тепер головне - вийти із цього оточення.
Детальніше - за ссиллю.
https://t.me/myro_shnykov/6247?fbclid=IwY2xjawHKYf9leHRuA2FlbQIxMAABHccz51H4hb315Bn8ERQnYC2b5NOscSa5iDfMH3s06Vo6y4H37ieojEcZqQ_aem_PmgYLAhuoxs-GJBYtfGo2g @ "Тепер розглянемо саме Курахове.
Зі сходу у місті розташований доволі великий приватний сектор, у центрі та на півдні - багатоповерхівки.
А ось у західній частині - величезна промзона, де в тому числі розташована Курахівська ТЕС. Вся промка має площу у ~8 кв. км (!) або ж у вісімнадцять (!) Ватиканів чи чотири Монако. Або майже дві площі авдіївського коксохіму. Співставити територію курахівської промки можна з територією вже колишнього меткомбіната Азовсталь у Маріуполі.
Тут головною задачею буде не дати оточити місто, тобто поосунутися до західних околиць Курахового з флангу.
Якщо нашим силам вдаться навʼязати бої за промку та недопустити охоплення західної частини міста, то ви напевне зрозуміли, що очікує ворога там. Тільки з одним важливим уточненням - на Азовсталі кільце охоплення було глибиною у 70-80 км. А в Кураховому його може не бути.
Який висновок?
Бої за Курахове за своїми масштабами можуть стати одними з найбільших за всю війну довжиною у 10+ років. Звичайно, це за умови недопущення охоплення міста, бо тоді доведеться відійти.
Щоб штурмувати Курахове прямо зараз, ворогу потрібне суттєве посилення всього угрупування. Або ж зміщення всіх акцентів з інших напрямків на одне Курахове. По чисельності особового складу ворога це може бути 200-250 тисяч. А то й 300.
В Авдіївці та районі на піку боїв було 115 тисяч о/с з боку ворога.
Причому свіжого о/с на новій та відновленій техніці. А не виснаженого боями довжиною у рік о/с з суттєвими втратами у всіх аспектах.
Так, ворог також виснажується. І так, втрати техніки та суттєві втрати о/с на нього дуже впливають."