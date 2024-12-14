Війська РФ 35 разів штурмували наші позиції на Времівському напрямку, на Покровському - зупинено понад 60 ворожих атак, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 13 грудня 2024 року, на фронті було зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні та 38 авіаударів, зокрема, задіяв 99 ракет та скинув 51 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 104 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Цилюрики, Алісівка, Мала Рибиця, Гранів, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Богуславка, Нова Кругляківка, Сергіївка, Серебрянський Ліс, Сіверськ, Кримське, Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Зелене Поле.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два командних пункти, одну наземну станцію керування БпЛА та ще один важливий обєкт противника.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1040 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 24 артилерійських системи, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 81 ракету, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Інформація уточнюється.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося десять атак окупантів.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, минулої доби ворог 24 рази атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Також зазначається, що десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.

Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

В районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника, противник успіху не мав.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 22 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та вчинив 399 артилерійських обстрілів.

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Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.