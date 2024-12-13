Від початку доби відбулося 131 боєзіткнення, найактивніше ворог діє на Покровському та Времівському напрямках, - Генштаб

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На цей час ворог 131 раз атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно окупанти діють на Покровському та Времівському напрямках, де відбулася майже половина від усіх атак.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 13 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по території України

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Хрінівка, Тимоновичі, Нова Гута, Велика Писарівка, Винторівка. Авіаударів КАБами ворог завдав по Тур’ї та Малій Рибиці.

Обстановка на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська намагалися проводити наступальні дії, триває одне боєзіткнення. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Гранову та Вовчанських Хуторах.

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Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили всі ворожі штурми поблизу Колісниківки, Богуславки та Лозової.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва та Григорівка. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили десять з дев’ятнадцяти ворожих атак. Бої тривають. НАРами противник обстріляв Сергіївку.

Один штурм відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Противник скинув КАБ на Сіверськ.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру.

На цей час на Торецькому напрямку відбулося сім ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Диліївки. Наші захисники дають гідну відсіч, дві атаки зупинено, триває п’ять боєзіткнень.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, де від початку доби окупанти здійснили вже 32 атаки позицій українських захисників у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 23 атаки. Дев’ять боєзіткнень тривають.

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На Курахівському напрямку нараховується 18 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники 29 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне, Макарівка та Новодарівка, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

Ситуація на півдні та півночі

На Придніпровському напрямку окупант здійснив одну безрезультатну спробу атакувати позиції українських військ.

На Курщині наші захисники за сьогодні відбили дев’ять атак загарбників, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Як зазначили в Генштабі, на інших напрямках на цей час суттєвих змін не простежується.

Читайте: На фронті за добу 210 боєзіткнень. Понад половину з них на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках, - Генштаб