ЗСУ мають успіхи на Куп’янському напрямку, війська РФ просунулися на Покровсько-Курахівському напрямку, - естонська розвідка

Сили оборони України мають успіх на Куп'янському напрямку, проте на Покровсько-Курахівському напрямку простежується просування російських військ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це йдеться у зведенні естонської розвідки.

Зазначається, що згідно з даними з відкритих геолокаційних джерел, російські окупанти контролюють населений пункт Шевченко, розташований за 4 км на північний захід від Покровська.

"Це впливає на шляхи постачання, що з'єднують Покровськ із Запоріжжям", - зауважують у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії.

Також зазначається, що підрозділи ЗСУ проявили мужність, захищаючи невеликі населені пункти вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. Протягом усього тижня вони витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

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"Про масштаби "м'ясних штурмів" Росії свідчать дані з відкритих джерел: лише на Покровському напрямі за два тижні загинуло близько 3000 осіб. За оцінками, ці цифри продовжують зростати з наближенням до Покровська", - додали в розвідці Естонії.

Крім того, несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку. Використання РФ авіації та важкої техніки ускладнене, у зв'язку з чим вона не може задіяти весь свій бойовий потенціал одночасно.

Попри те, що ЗС РФ насилу просуваються на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні. У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, розташовані в Курській області. Наприкінці року центром бойових дій може стати цей регіон.

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Як додали в естонській розвідці, на інших напрямках фронту українська оборона зазнає значно меншого тиску. ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл. Україна продовжує завдавати систематичних ударів по російській військовій інфраструктурі у глибині РФ. Вона використовує зброю, отриману від союзників, та власні розроблені системи.