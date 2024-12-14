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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541) війна в Україні (1102)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 761 160 осіб (+1040 за добу), 9539 танків, 21 102 артсистеми, 19 675 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

палаюча ворожа техніка на Курщині

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 761 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 761160 (+1040) осіб,

танків - 9539 (+2) од,

бойових броньованих машин - 19675 (+0) од,

артилерійських систем - 21102 (+24) од,

РСЗВ - 1253 (+0) од,

засоби ППО - 1023 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20229 (+53),

крилаті ракети - 2861 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 31217 (+40) од,

спеціальна техніка - 3644 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці зі стрілецької зброї ліквідували окупанта та затрофеїли його зброю і рацію: "Є п#дар! Лежить, сука, чорт". ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі
+19
Минув 3951 день москальсько-української війни.
Броня практично відсутня, арта та логістика добиваються, чумардоси пруть пішкодралом далі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 761 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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14.12.2024 08:40
+8
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14.12.2024 08:53
+7
тож просто все дуже. все залежить від чисельності груп штурмуючих орків. може бути 200 зітнкень, де штурмують групи по 7-10 орків, а може бути 200 зіткнень, коли орки штурмують більш чисельними групами - по 20-30 орків, приміром. от тоді при одинаковій кількості зіткнень, втрат орків у другому випадку, де вони штурмують більш кучними групами, буде більше.
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14.12.2024 08:00
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Сьогоднішньому зведеню стосовно орків "Загальні бойові втрати РФ ... (+1040 за добу" при тому, що знешкоджено самий мізер орківської техніки - я вірю більше, ніж коли рапортували по півтори-дві тисячі...
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14.12.2024 07:51 Відповісти
Бо вчора ми тупо відступали, щоб уникнути оточення, лишаючи оркам зруйновані вщент позиції де вже не можливо було оборонятися...
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14.12.2024 08:53 Відповісти
Погода! Вчора був сильний вітер з заходу, зі снігом.
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14.12.2024 11:47 Відповісти
Боєзіткнень більше, втрат орків менше, як так ? Чи на облік і статистику теж поклали болт?
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14.12.2024 07:55 Відповісти
тож просто все дуже. все залежить від чисельності груп штурмуючих орків. може бути 200 зітнкень, де штурмують групи по 7-10 орків, а може бути 200 зіткнень, коли орки штурмують більш чисельними групами - по 20-30 орків, приміром. от тоді при одинаковій кількості зіткнень, втрат орків у другому випадку, де вони штурмують більш кучними групами, буде більше.
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14.12.2024 08:00 Відповісти
напевне, з-за нового командувача ОТУ "Донецьк" Тарнавського почали менше приписувати:
"https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/13/7489053/ Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після провалу фронту стрімкого просування росіян в напрямку Покровська. На його посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського. (це сталось 11 грудня), на зміну командувача особисто приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах."
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14.12.2024 08:03 Відповісти
Тобто, послухали лисичку і щуку кинули у річку.
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14.12.2024 12:44 Відповісти
Минув 3951 день москальсько-української війни.
Броня практично відсутня, арта та логістика добиваються, чумардоси пруть пішкодралом далі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 761 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
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14.12.2024 08:40 Відповісти
Броня практично відсутня???Вати теж менше ніж зазвичай,якось незрозуміло це все.Невже здуваються???
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14.12.2024 08:51 Відповісти
Дай бог )
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14.12.2024 08:54 Відповісти
Обживаються в наших укріпленнях, реально файно збудованих, але тупо про#об@них завдяки совковим командирам.
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14.12.2024 09:03 Відповісти
А от куди, в які укріплення наші захисники відступили ?
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14.12.2024 12:46 Відповісти
Два танки на тисячу тушок і жодної ББМ, для оборони було б нормально якби не 1 040 чумардосів.
Війна трасформується і "переходе в небо", проте без піхоти ну ніяк.
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14.12.2024 09:19 Відповісти
Погода. Вчора тут таке мело.
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14.12.2024 10:06 Відповісти
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14.12.2024 08:53 Відповісти
гдєбраняшайгухерасімав!!!???
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14.12.2024 12:53 Відповісти
Кацапи померзли і стали менш активними? Чи знову *уйло западло готує..
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14.12.2024 08:58 Відповісти
Воно ЗАВЖДИ щось готує... Але просуваються...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.12.2024 09:34 Відповісти
Я прошу мене вибачити, але не побачив у статистиці кількість знищених ракет і дронів, якими кацапи масово обстріляли Україну 13.12.2024 року. У вчорашньому звіті не було і то зрозуміло, але цифри мали бути сьогодні, а їх немає. Невже не порахували, чи щось інше?
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14.12.2024 10:28 Відповісти
На броню знову мангали туплять, арту проібали трохи... Лемінги розумнішають?
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14.12.2024 15:54 Відповісти
 
 