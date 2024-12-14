Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 761 160 осіб (+1040 за добу), 9539 танків, 21 102 артсистеми, 19 675 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 761 160 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 761160 (+1040) осіб,
танків - 9539 (+2) од,
бойових броньованих машин - 19675 (+0) од,
артилерійських систем - 21102 (+24) од,
РСЗВ - 1253 (+0) од,
засоби ППО - 1023 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20229 (+53),
крилаті ракети - 2861 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 31217 (+40) од,
спеціальна техніка - 3644 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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"https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/13/7489053/ Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після
провалу фронтустрімкого просування росіян в напрямку Покровська. На його посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського. (це сталось 11 грудня), на зміну командувача особисто приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах."
Броня практично відсутня, арта та логістика добиваються, чумардоси пруть пішкодралом далі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 761 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Курганська область.
Війна трасформується і "переходе в небо", проте без піхоти ну ніяк.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!