Умер писатель и диссидент Игорь Калинец
28 июня во Львове ушел из жизни украинский поэт, писатель, диссидент и бывший политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый.
"На 86-м году жизни отошел в вечность Игорь Калинец - почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей.
Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена.
Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким.
Львов скорбит", - написал Садовый.
Игорь Калинец родился 20 июля 1939 года в Ходорове Львовской области. Он был одним из представителей диссидентско-самоиздательского движения в Украине.
В 1972 году Игорь Калинец был осужден советскими органами на более чем шесть лет заключения строгого режима и три года ссылки. Заключение следователей занимало 25 страниц, где доказывали, якобы стихи Калинца "представляют большую угрозу существованию советской власти и монолитности СССР".
В ссылке в Забайкалье Игорь Калинец находился вместе с Иваном Светличным, Василием Стусом, Николаем Горбалем, Семеном Глузманом.
С 1965 года писатель и его жена Ирина Стасив-Калинец были под наблюдением КГБ.
Позже Калинца отказались принять в Союз писателей, а следующий сборник изъяли из плана издательства. Поэтому поэт усилил распространение произведений в самиздате.
После лет лагерей и ссылки в Читинской области вместе с женой в 1981 году Калинец вернулся во Львов, где впоследствии соорганизовал массовые акции памяти запрещенного при коммунистическом режиме поэта Богдана-Игоря Антонича, а также узника лагерей, композитора Василия Барвинского.
Игорь Калинец был членом Международного ПЕН-клуба, лауреатом премии имени Ивана Франко (Чикаго) и Национальной премии имени Тараса Шевченко. Он автор 17 сборников поэзии, многочисленных прозаических произведений, публицистических статей.
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Ігор Калинець був одружений з Іриною Стасів-Калинець, відомою українською поетесою, дисиденткою, художницею та філологинею. Вона померла у 2012 році.
У родині Калинців також є донька, Оксана Калинець-Мамчур, яка теж є поетесою та перекладачкою.
Оксана Калинець-Мамчур є авторкою, зокрема, книги "Стежечка", яка, очевидно, названа на честь відомого вірша Ігоря Калинця "Стежечка".
Таким чином, сім'я Ігоря Калинця включає його дружину Ірину Стасів-Калинець (померла), та доньку Оксану Калинець-Мамчур.
у кожному оці по золотій Говерлі
у кожному подиху альпійські луки
вулик нашої хати солодкий
в одно віконцеві бiгає чорний черемош
у друге віконцевi бiгає білий черемош
вдягаєм радість на показ
- Ігор Калинець
світла памʼять поету
Співчувати потрібно українцям.
"Зелений бог буяння й зросту
зітре на попіл мої кості
щоб виростало,щоб кипіло
п"янких рослин веселе тіло
Хто ти,що клониш чола куряв?
Вогонь?чи Бог?чи птах?чи буря?"
Це вам не Калинець,це Антонич...Нехай обидва з Богом спочивають...
Теж її пам'ятаю з перших мітингів у Львові. Але зіркою там був мудрий В'ячеслав Чорновіл, а не трохи скандальні Ірина Калинець і Степан Хмара... Комуняки знали куди бити треба, як знищували Чорновола. Крикуни були їм не страшні.