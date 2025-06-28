Умер писатель и диссидент Игорь Калинец

28 июня во Львове ушел из жизни украинский поэт, писатель, диссидент и бывший политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый.

"На 86-м году жизни отошел в вечность Игорь Калинец - почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей.



Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена.



Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким.

Львов скорбит", - написал Садовый.

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Игорь Калинец родился 20 июля 1939 года в Ходорове Львовской области. Он был одним из представителей диссидентско-самоиздательского движения в Украине.

В 1972 году Игорь Калинец был осужден советскими органами на более чем шесть лет заключения строгого режима и три года ссылки. Заключение следователей занимало 25 страниц, где доказывали, якобы стихи Калинца "представляют большую угрозу существованию советской власти и монолитности СССР".

В ссылке в Забайкалье Игорь Калинец находился вместе с Иваном Светличным, Василием Стусом, Николаем Горбалем, Семеном Глузманом.

С 1965 года писатель и его жена Ирина Стасив-Калинец были под наблюдением КГБ.

Позже Калинца отказались принять в Союз писателей, а следующий сборник изъяли из плана издательства. Поэтому поэт усилил распространение произведений в самиздате.

После лет лагерей и ссылки в Читинской области вместе с женой в 1981 году Калинец вернулся во Львов, где впоследствии соорганизовал массовые акции памяти запрещенного при коммунистическом режиме поэта Богдана-Игоря Антонича, а также узника лагерей, композитора Василия Барвинского.

Игорь Калинец был членом Международного ПЕН-клуба, лауреатом премии имени Ивана Франко (Чикаго) и Национальной премии имени Тараса Шевченко. Он автор 17 сборников поэзии, многочисленных прозаических произведений, публицистических статей.