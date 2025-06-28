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Новости Умер Игорь Калинец
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Умер писатель и диссидент Игорь Калинец

Умер Игорь Калинец

28 июня во Львове ушел из жизни украинский поэт, писатель, диссидент и бывший политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый.

"На 86-м году жизни отошел в вечность Игорь Калинец - почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей.

Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена.

Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким.
Львов скорбит", - написал Садовый.

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Игорь Калинец родился 20 июля 1939 года в Ходорове Львовской области. Он был одним из представителей диссидентско-самоиздательского движения в Украине.

В 1972 году Игорь Калинец был осужден советскими органами на более чем шесть лет заключения строгого режима и три года ссылки. Заключение следователей занимало 25 страниц, где доказывали, якобы стихи Калинца "представляют большую угрозу существованию советской власти и монолитности СССР".

В ссылке в Забайкалье Игорь Калинец находился вместе с Иваном Светличным, Василием Стусом, Николаем Горбалем, Семеном Глузманом.

С 1965 года писатель и его жена Ирина Стасив-Калинец были под наблюдением КГБ.

Позже Калинца отказались принять в Союз писателей, а следующий сборник изъяли из плана издательства. Поэтому поэт усилил распространение произведений в самиздате.

После лет лагерей и ссылки в Читинской области вместе с женой в 1981 году Калинец вернулся во Львов, где впоследствии соорганизовал массовые акции памяти запрещенного при коммунистическом режиме поэта Богдана-Игоря Антонича, а также узника лагерей, композитора Василия Барвинского.

Игорь Калинец был членом Международного ПЕН-клуба, лауреатом премии имени Ивана Франко (Чикаго) и Национальной премии имени Тараса Шевченко. Он автор 17 сборников поэзии, многочисленных прозаических произведений, публицистических статей.

Автор: 

Львов (4603) поэзия (105) смерть (9260) Львовская область (2952) Львовский район (67)


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Топ комментарии
+8
Мої співчуття родині(
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28.06.2025 16:54 Ответить
+7
продовж своє літування
у кожному оці по золотій Говерлі
у кожному подиху альпійські луки
вулик нашої хати солодкий
в одно віконцеві бiгає чорний черемош
у друге віконцевi бiгає білий черемош
вдягаєм радість на показ

- Ігор Калинець
світла памʼять поету
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28.06.2025 16:55 Ответить
+5
Співчуваємо рідним померлого..Поклонимося силі волі і любові до життя.. Скільки змарновано років в увязнені...не дай Бог........будь ти проклята СССРака комуняцька
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28.06.2025 17:03 Ответить
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Мої співчуття родині(
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28.06.2025 16:54 Ответить
Українцям потрібно співчувати, не родині.

Ігор Калинець був одружений з Іриною Стасів-Калинець, відомою українською поетесою, дисиденткою, художницею та філологинею. Вона померла у 2012 році.

У родині Калинців також є донька, Оксана Калинець-Мамчур, яка теж є поетесою та перекладачкою.

Оксана Калинець-Мамчур є авторкою, зокрема, книги "Стежечка", яка, очевидно, названа на честь відомого вірша Ігоря Калинця "Стежечка".

Таким чином, сім'я Ігоря Калинця включає його дружину Ірину Стасів-Калинець (померла), та доньку Оксану Калинець-Мамчур.
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28.06.2025 17:41 Ответить
продовж своє літування
у кожному оці по золотій Говерлі
у кожному подиху альпійські луки
вулик нашої хати солодкий
в одно віконцеві бiгає чорний черемош
у друге віконцевi бiгає білий черемош
вдягаєм радість на показ

- Ігор Калинець
світла памʼять поету
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28.06.2025 16:55 Ответить
Співчуваємо рідним померлого..Поклонимося силі волі і любові до життя.. Скільки змарновано років в увязнені...не дай Бог........будь ти проклята СССРака комуняцька
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28.06.2025 17:03 Ответить
Рідних вже давно нема. Дружина Ірина Калинець померла багато років тому.
Співчувати потрібно українцям.
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28.06.2025 17:40 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава Великому Українцю.
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28.06.2025 17:22 Ответить
Царство Небесне справжньому Українцю
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28.06.2025 18:01 Ответить
Відходять кращі...
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28.06.2025 18:07 Ответить
Писав простенькі дитячі "білі" віршики, і сам був як дитина.як він в дисиденти попав - не розумію...Мабуть через дружину Ірину Калинець.Ота вже люто ненавиділа совіти,навіть одягом протестувала,шастала по Львову в якихось червоних шароварах,козацькій свитці і шапці.Скандалила в трамваях по чорному.Пам"ятаю на перших зборах РУХу в БК будівельників,зібралось все львівське панство і бомонд,поети,письменники,митці,вів збори Братунь,так Ірину навіть в передні ряди не пустили,вона ззаду верещала як недорізана мовляв то не перші збори,перші були два дні тому біля пам"ятника Франкові.Там же і Чорновола пам"ятаю,він ще тоді в статусі кочегара виступав в спортивному трико,говорив про державність української мови.Братуня то так перелякало що він його зганяв з трибуни як пса.А вже потім Калинець як стала нардепом навчилась говорити помалу,з гідністю..."Панове не кричіть ви не на пасовиську"!А щодо Ігоря так тільки і спромоглись написати що він проводив акціі на захист Богдана Ігоря Антонича,якого "комуністичний режим забороняв".В мене ще зі студенських років зберігся томик Антонича,виданого в 1967 році у Києві виданням "Радянський письменник".Майже вся його творчість.Передмова підписана Дмитром Павличком.Цікавий поет-містик,таких у нас не було ні до ні після,помер молодим у двадцять з лишнім років...
"Зелений бог буяння й зросту
зітре на попіл мої кості
щоб виростало,щоб кипіло
п"янких рослин веселе тіло
Хто ти,що клониш чола куряв?
Вогонь?чи Бог?чи птах?чи буря?"

Це вам не Калинець,це Антонич...Нехай обидва з Богом спочивають...
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28.06.2025 18:30 Ответить
Ну так, це Ірина Калинець була на вістрі. Така гостра, трохи базарна баба, як виявилося.
Теж її пам'ятаю з перших мітингів у Львові. Але зіркою там був мудрий В'ячеслав Чорновіл, а не трохи скандальні Ірина Калинець і Степан Хмара... Комуняки знали куди бити треба, як знищували Чорновола. Крикуни були їм не страшні.
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28.06.2025 21:06 Ответить
Українці, які ціле ЖИТТЯ поклали, заради Вільної України від окупанта з московії!! Памятаймо, Історію України та її Героїв!
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28.06.2025 20:01 Ответить
Вірний син України і українського народу....Царство Небесне!
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28.06.2025 21:23 Ответить
 
 