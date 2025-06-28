Помер письменник і дисидент Ігор Калинець

28 червня у Львові пішов з життя український поет, письменник, дисидент та колишній політв’язень радянських таборів Ігор Калинець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий

"На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець — почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів.



Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи.



Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким.

Львів сумує", - написав Садовий.

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Ігор Калинець народився 20 липня 1939 року в Ходорові Львівської області. Він був одним із представників дисидентсько-самвидавного руху в Україні.

У 1972 році Ігор Калинець був засуджений радянськими органами на понад шість років ув’язнення суворого режиму і три роки заслання. Висновок слідчих займав 25 сторінок, де доводили, нібито вірші Калинця "становлять велику загрозу існуванню радянської влади та монолітності СРСР".

На засланні у Забайкаллі Ігор Калинець перебував разом з Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Семеном Глузманом.

Від 1965 року письменник та його дружина Ірина Стасів-Калинець були під наглядом КДБ.

Пізніше Калинця відмовилися прийняти до Спілки письменників, а наступну збірку вилучили з плану видавництва. Через це поет посилив розповсюдження творів у самвидаві.

Після років таборів та заслання в Читинській області разом із дружиною у 1981 році Калинець повернувся до Львова, де згодом співорганізував масові акції пам’яті забороненого за комуністичного режиму поета Богдана-Ігоря Антонича, а також в’язня таборів, композитора Василя Барвінського.

Ігор Калинець був членом Міжнародного ПЕН-клубу, лауреатом премії імені Івана Франка (Чикаго) та Національної премії імені Тараса Шевченка. Він автор 17 збірок поезії, численних прозових творів, публіцистичних статей.