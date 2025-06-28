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Новини Помер Ігор Калинець
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Помер письменник і дисидент Ігор Калинець

Помер Ігор Калинець

28 червня у Львові пішов з життя український поет, письменник, дисидент та колишній політв’язень радянських таборів Ігор Калинець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий

"На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець — почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів.

Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи.

Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким.
Львів сумує", - написав Садовий.

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Ігор Калинець народився 20 липня 1939 року в Ходорові Львівської області. Він був одним із представників дисидентсько-самвидавного руху в Україні.

У 1972 році Ігор Калинець був засуджений радянськими органами на понад шість років ув’язнення суворого режиму і три роки заслання. Висновок слідчих займав 25 сторінок, де доводили, нібито вірші Калинця "становлять велику загрозу існуванню радянської влади та монолітності СРСР". 

На засланні у Забайкаллі Ігор Калинець перебував разом з Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Семеном Глузманом. 

Від 1965 року письменник та його дружина Ірина Стасів-Калинець були під наглядом КДБ. 

Пізніше Калинця відмовилися прийняти до Спілки письменників, а наступну збірку вилучили з плану видавництва. Через це поет посилив розповсюдження творів у самвидаві.

Після років таборів та заслання в Читинській області разом із дружиною у 1981 році Калинець повернувся до Львова, де згодом співорганізував масові акції пам’яті забороненого за комуністичного режиму поета Богдана-Ігоря Антонича, а також в’язня таборів, композитора Василя Барвінського.

Ігор Калинець був членом Міжнародного ПЕН-клубу, лауреатом премії імені Івана Франка (Чикаго) та Національної премії імені Тараса Шевченка. Він автор 17 збірок поезії, численних прозових творів, публіцистичних статей.

Автор: 

Львів (3099) поезія (39) смерть (6788) Львівська область (2481) Львівський район (75)


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Топ коментарі
+8
Мої співчуття родині(
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28.06.2025 16:54 Відповісти
+7
продовж своє літування
у кожному оці по золотій Говерлі
у кожному подиху альпійські луки
вулик нашої хати солодкий
в одно віконцеві бiгає чорний черемош
у друге віконцевi бiгає білий черемош
вдягаєм радість на показ

- Ігор Калинець
світла памʼять поету
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28.06.2025 16:55 Відповісти
+5
Співчуваємо рідним померлого..Поклонимося силі волі і любові до життя.. Скільки змарновано років в увязнені...не дай Бог........будь ти проклята СССРака комуняцька
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28.06.2025 17:03 Відповісти
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Мої співчуття родині(
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28.06.2025 16:54 Відповісти
Українцям потрібно співчувати, не родині.

Ігор Калинець був одружений з Іриною Стасів-Калинець, відомою українською поетесою, дисиденткою, художницею та філологинею. Вона померла у 2012 році.

У родині Калинців також є донька, Оксана Калинець-Мамчур, яка теж є поетесою та перекладачкою.

Оксана Калинець-Мамчур є авторкою, зокрема, книги "Стежечка", яка, очевидно, названа на честь відомого вірша Ігоря Калинця "Стежечка".

Таким чином, сім'я Ігоря Калинця включає його дружину Ірину Стасів-Калинець (померла), та доньку Оксану Калинець-Мамчур.
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28.06.2025 17:41 Відповісти
продовж своє літування
у кожному оці по золотій Говерлі
у кожному подиху альпійські луки
вулик нашої хати солодкий
в одно віконцеві бiгає чорний черемош
у друге віконцевi бiгає білий черемош
вдягаєм радість на показ

- Ігор Калинець
світла памʼять поету
показати весь коментар
28.06.2025 16:55 Відповісти
Співчуваємо рідним померлого..Поклонимося силі волі і любові до життя.. Скільки змарновано років в увязнені...не дай Бог........будь ти проклята СССРака комуняцька
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28.06.2025 17:03 Відповісти
Рідних вже давно нема. Дружина Ірина Калинець померла багато років тому.
Співчувати потрібно українцям.
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28.06.2025 17:40 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава Великому Українцю.
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28.06.2025 17:22 Відповісти
Царство Небесне справжньому Українцю
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28.06.2025 18:01 Відповісти
Відходять кращі...
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28.06.2025 18:07 Відповісти
Писав простенькі дитячі "білі" віршики, і сам був як дитина.як він в дисиденти попав - не розумію...Мабуть через дружину Ірину Калинець.Ота вже люто ненавиділа совіти,навіть одягом протестувала,шастала по Львову в якихось червоних шароварах,козацькій свитці і шапці.Скандалила в трамваях по чорному.Пам"ятаю на перших зборах РУХу в БК будівельників,зібралось все львівське панство і бомонд,поети,письменники,митці,вів збори Братунь,так Ірину навіть в передні ряди не пустили,вона ззаду верещала як недорізана мовляв то не перші збори,перші були два дні тому біля пам"ятника Франкові.Там же і Чорновола пам"ятаю,він ще тоді в статусі кочегара виступав в спортивному трико,говорив про державність української мови.Братуня то так перелякало що він його зганяв з трибуни як пса.А вже потім Калинець як стала нардепом навчилась говорити помалу,з гідністю..."Панове не кричіть ви не на пасовиську"!А щодо Ігоря так тільки і спромоглись написати що він проводив акціі на захист Богдана Ігоря Антонича,якого "комуністичний режим забороняв".В мене ще зі студенських років зберігся томик Антонича,виданого в 1967 році у Києві виданням "Радянський письменник".Майже вся його творчість.Передмова підписана Дмитром Павличком.Цікавий поет-містик,таких у нас не було ні до ні після,помер молодим у двадцять з лишнім років...
"Зелений бог буяння й зросту
зітре на попіл мої кості
щоб виростало,щоб кипіло
п"янких рослин веселе тіло
Хто ти,що клониш чола куряв?
Вогонь?чи Бог?чи птах?чи буря?"

Це вам не Калинець,це Антонич...Нехай обидва з Богом спочивають...
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28.06.2025 18:30 Відповісти
Ну так, це Ірина Калинець була на вістрі. Така гостра, трохи базарна баба, як виявилося.
Теж її пам'ятаю з перших мітингів у Львові. Але зіркою там був мудрий В'ячеслав Чорновіл, а не трохи скандальні Ірина Калинець і Степан Хмара... Комуняки знали куди бити треба, як знищували Чорновола. Крикуни були їм не страшні.
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28.06.2025 21:06 Відповісти
Українці, які ціле ЖИТТЯ поклали, заради Вільної України від окупанта з московії!! Памятаймо, Історію України та її Героїв!
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28.06.2025 20:01 Відповісти
Вірний син України і українського народу....Царство Небесне!
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28.06.2025 21:23 Відповісти
Тріщали предвічні зруби,
летіли ґонти, як пір'я:
руйнували дерев'яне чудо
людської праці та віри.
І, вписані в лагідні гори,
востаннє хиталися бані,
вмирали ясно і гордо,
так, як вмирають останні.
Це умирали століття,
це помирало прекрасне…
З розпуки дробилися на дровіття
золоті грона іконостасу.
І шукали між бур'янами
вічний спочинок ікони.
І плакала в недотрощеній рамі
гуцульська мадонна.
І Юр, в невідомім двобою
втративши руку і списа,
піврозтятою головою
востаннє навкруг дивився,
як довго стояв ще реквієм
і як лягав він на трави,
на осиротілі смереки
густим непрозорим трауром.
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28.06.2025 21:52 Відповісти
 
 