Помер письменник і дисидент Ігор Калинець
28 червня у Львові пішов з життя український поет, письменник, дисидент та колишній політв’язень радянських таборів Ігор Калинець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий
"На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець — почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів.
Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи.
Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким.
Львів сумує", - написав Садовий.
Ігор Калинець народився 20 липня 1939 року в Ходорові Львівської області. Він був одним із представників дисидентсько-самвидавного руху в Україні.
У 1972 році Ігор Калинець був засуджений радянськими органами на понад шість років ув’язнення суворого режиму і три роки заслання. Висновок слідчих займав 25 сторінок, де доводили, нібито вірші Калинця "становлять велику загрозу існуванню радянської влади та монолітності СРСР".
На засланні у Забайкаллі Ігор Калинець перебував разом з Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Семеном Глузманом.
Від 1965 року письменник та його дружина Ірина Стасів-Калинець були під наглядом КДБ.
Пізніше Калинця відмовилися прийняти до Спілки письменників, а наступну збірку вилучили з плану видавництва. Через це поет посилив розповсюдження творів у самвидаві.
Після років таборів та заслання в Читинській області разом із дружиною у 1981 році Калинець повернувся до Львова, де згодом співорганізував масові акції пам’яті забороненого за комуністичного режиму поета Богдана-Ігоря Антонича, а також в’язня таборів, композитора Василя Барвінського.
Ігор Калинець був членом Міжнародного ПЕН-клубу, лауреатом премії імені Івана Франка (Чикаго) та Національної премії імені Тараса Шевченка. Він автор 17 збірок поезії, численних прозових творів, публіцистичних статей.
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Ігор Калинець був одружений з Іриною Стасів-Калинець, відомою українською поетесою, дисиденткою, художницею та філологинею. Вона померла у 2012 році.
У родині Калинців також є донька, Оксана Калинець-Мамчур, яка теж є поетесою та перекладачкою.
Оксана Калинець-Мамчур є авторкою, зокрема, книги "Стежечка", яка, очевидно, названа на честь відомого вірша Ігоря Калинця "Стежечка".
Таким чином, сім'я Ігоря Калинця включає його дружину Ірину Стасів-Калинець (померла), та доньку Оксану Калинець-Мамчур.
у кожному оці по золотій Говерлі
у кожному подиху альпійські луки
вулик нашої хати солодкий
в одно віконцеві бiгає чорний черемош
у друге віконцевi бiгає білий черемош
вдягаєм радість на показ
- Ігор Калинець
світла памʼять поету
Співчувати потрібно українцям.
"Зелений бог буяння й зросту
зітре на попіл мої кості
щоб виростало,щоб кипіло
п"янких рослин веселе тіло
Хто ти,що клониш чола куряв?
Вогонь?чи Бог?чи птах?чи буря?"
Це вам не Калинець,це Антонич...Нехай обидва з Богом спочивають...
Теж її пам'ятаю з перших мітингів у Львові. Але зіркою там був мудрий В'ячеслав Чорновіл, а не трохи скандальні Ірина Калинець і Степан Хмара... Комуняки знали куди бити треба, як знищували Чорновола. Крикуни були їм не страшні.
летіли ґонти, як пір'я:
руйнували дерев'яне чудо
людської праці та віри.
І, вписані в лагідні гори,
востаннє хиталися бані,
вмирали ясно і гордо,
так, як вмирають останні.
Це умирали століття,
це помирало прекрасне…
З розпуки дробилися на дровіття
золоті грона іконостасу.
І шукали між бур'янами
вічний спочинок ікони.
І плакала в недотрощеній рамі
гуцульська мадонна.
І Юр, в невідомім двобою
втративши руку і списа,
піврозтятою головою
востаннє навкруг дивився,
як довго стояв ще реквієм
і як лягав він на трави,
на осиротілі смереки
густим непрозорим трауром.