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Новости Атака беспилотников на Киев
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Силы ПВО в Киеве работали по вражеским дронам

Силы ПВО работают по целям

В ночь с 28 на 29 июня в Киеве работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом в телеграм сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр столицы.

Автор: 

беспилотник (3852) Киев (25793) ПВО (2889)


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29.06.2025 01:07 Ответить
 
 