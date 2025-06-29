Силы ПВО в Киеве работали по вражеским дронам
В ночь с 28 на 29 июня в Киеве работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом в телеграм сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр столицы.
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Юрий Хорошунов
показать весь комментарий29.06.2025 01:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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