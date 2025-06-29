Силы ПВО в Киеве работали по вражеским дронам

В ночь с 28 на 29 июня в Киеве работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом в телеграм сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр столицы.