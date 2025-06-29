Сили ППО працюють у Києві по ворожих дронах
У ніч з 28 на 29 червня в Києві працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.
Про це в телеграм повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомив мер столиці.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.
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Юрий Хорошунов
показати весь коментар29.06.2025 01:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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