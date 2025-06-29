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Новини Атака безпілотників на Київ
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Сили ППО працюють у Києві по ворожих дронах

сили ппо працюють по цілях

У ніч з 28 на 29 червня в Києві працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.

Про це в телеграм повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомив мер столиці.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

Читайте також: ППО знешкодила 22 ворожі БпЛА з 23, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4435) Київ (19793) ППО (3331)


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29.06.2025 01:07 Відповісти
 
 