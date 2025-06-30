Возможная отставка Кабмина Шмыгаля: Железняк обнародовал вероятный состав нового правительства

В Офисе президента готовят отставку правительства Дениса Шмыгаля, его на посту премьера может заменить первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, кроме того, изменится часть министров.

Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил в Telegram со ссылкой на собственные источники.

"Это по состоянию на сейчас. Через две недели еще точно часть изменений в плане произойдет. Пишу только то, что мне подтвердило хотя бы несколько человек. Практически все изменения это когда вместо министра получает портфель его первый заместитель", - отметил депутат.

По его словам, на должность первого вице-премьер-министра вместо Юлии Свириденко могут назначить Алексея Кулебу. Сейчас он - вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий. Минэкономики возглавит заместитель министра Алексей Соболев.

В то же время министра внутренних дел Игоря Клименко могут назначить вице-премьером по вопросам безопасности и обороны.

Вместо Оксаны Жолнович Минсоцполитики может возглавить ее первый заместитель Дарья Марчак.

Также покинет пост в правительстве министр Кабинета Министров Олег Немчинов, его заменит первый заместитель госсекретаря Кабмина Константин Марьевич.

По словам Железняка, должности министра финансов скорее всего может лишиться Сергей Марченко, его может заменить либо первый заместитель министра Денис Улютин, либо глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Также из правительства уйдут министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и министр культуры и информационной политики Николай Точицкий. Фамилии их вероятных преемников пока неизвестны.

Также уволят вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышева, а возглавляемое им министерство присоединят к одному из других.

В то же время сохранят должности в новом правительстве, по данным Железняка:

вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина (впрочем, ее могут лишить должности министра, на которую претендует заместитель председателя ОП Ирина Мудрая;

министр обороны Рустем Умеров;

министр молодежи и спорта Матвей Бидный;

министр энергетики Герман Галущенко;

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин;

министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что еще не беседовал с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно возможной отставки правительства.