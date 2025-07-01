Враг продолжает активно атаковать на востоке. За сутки - 146 боестолкновений, - Генштаб
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 146 боестолкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5304 обстрела, в том числе 107 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3776 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Ольговское, Поддубное, Новополь Донецкой области; Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Довгенького и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосиново.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.
На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки противника в районах Григорьевки и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часова Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Делиевки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 970 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 144 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники оккупантов.
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Противник опублікував кадри штурму населеного пункту Дачне та кадри демонстрації прапорів у західній частині Дачного, після чого заявив про захоплення першого населеного пункту на Дніпропетровщині."
Заяви представників Кремля, зокрема диктатора *****, продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні. Вони виходять далеко за межі Криму та чотирьох областей, які агресор незаконно анексував. РФ постійно переслідує мету повного знищення української держави та підкорення українського народу. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).
Зазначається, що 30 червня ***** провів нараду щодо соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої часто називав захоплену частину України Донбасом і "новоросією".
Прессекретар Кремля Д.Піськов "відповів" на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, стверджуючи, нібито історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією. А помічник диктатора Володимир Мединський тараторив, що росіяни й українці - "один народ" із "історичною батьківщиною", і згадав "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра", "новоросію" і Крим.
"Заяви *****, Пєскова і Мединського від 30 червня - це лише останні заяви кремлівських чиновників, що вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії. ***** повторив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня, що він вважає російський і український народ "одним народом насправді" і що Україна "належить Росіії", - нагадали в ISW.
Аналітики вказали, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, включно з міністром закордонних справ РФ С.мерином, який востаннє сказав так 9 червня. Також вони неодноразово посилалися на "новоросію", яку визначили як всю східну та південну Україну. Посилання ж Мединського на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра" також узгоджується із закликом гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо від квітня 2025 року до Росії повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.
Заступник глави Офісу президента України полковник Павло Паліса на початку червня 2025 року заявив, що Росія має намір окупувати всю Україну на східному (лівому) березі річки Дніпро й захопити Одеську область до кінця 2026 року.
"***** та інші кремлівські чиновники постійно вказували, що вони не вірять, що Україна є незалежною державою зі своєю власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії. Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє постійну мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - оцінив ISW.