Швеция дополнительно выделит Украине и на другие гуманитарные меры около 150 миллионов евро.

Правительство Швеции пересмотрит структуру экономической помощи, предоставляемой другим странам, что позволит высвободить дополнительные 1,67 млрд шведских крон (около 150 миллионов евро) на помощь Украине и другие гуманитарные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление шведского правительства.

Как отметили в шведском правительстве, изменения, которые сейчас вносятся в бюджет помощи, считаются необходимыми, учитывая меняющуюся ситуацию в мире.

"Мы живем в неспокойном мире, где происходит большое количество кризисов. Во многих местах, в частности в Украине, Судане, Газе и Йемене, человеческие страдания огромны. Ситуация во многих странах еще больше ухудшилась из-за решения США приостановить часть своей помощи. Поэтому Швеция решила выступить с комплексным пересмотром приоритетов бюджета помощи на 2025 год", - заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Бенджамин Дуса.

По его словам, дополнительно будет выделено 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины и на меры по спасению жизни людей во всем мире.

"Швеция не может компенсировать сокращение помощи США, но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину и спасти жизни людей", - сказал министр.

Пересмотр приоритетов коснется всех географических статей расходов, кроме Украины и прилегающих регионов.

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"Важной причиной высвобождения средств является необходимость дальнейшей поддержки Украины. Поддержка Украины и прилегающих регионов является жизненно важной для Европы", - подчеркнул Дуса.

Он добавил, что Украина является ключевым приоритетом для Швеции.

"Чтобы противостоять России, которая не стесняется обстреливать детские площадки, больницы, школы и дома, необходима большая поддержка. Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы", - подытожил Дуса.