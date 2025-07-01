Изъято более 2 млн грн и $20 тыс. Задержана группа фальшивомонетчиков в Киевской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили группировку, которая изготавливала и сбывала фальшивые купюры национальной и иностранной валюты.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с весны 2024 года в Киеве и области распространялись поддельные купюры гривны и долларов США. Фальшивки были изготовлены почти в совершенстве, поскольку даже расчетные машины банков и инкассационные службы не всегда могли их распознать.

Нацполиция и БЭБ во время оперативных мероприятий изъяли из обращения 20 000 долларов США и 29 000 гривен с признаками подделки. Кроме того, Национальный банк Украины также изъял 2 000 000 фальшивых гривен.

Впоследствии были разоблачены лица, причастные к преступной деятельности.

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Речь идет о двух жителей Бучи 28 и 39 лет, а также 40-летнего киевлянина. Старшие мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем.

Они обустроили импровизированную типографию в арендованном жилье, приобрели необходимое оборудование, компьютерную и оргтехнику, специальные жидкости, краски, пленки, лампы, бумагу.

"При покупке нужного товара, с целью конспирации, рассчитывались только наличными, а в случае расчета банковскими карточками использовали реквизиты третьих лиц. Также регулярно меняли автомобили и номера мобильных телефонов. Поддельными купюрами гривны осуществляли платежи через терминалы самообслуживания и банкоматы, а фальшивую иностранную валюту сбывали через пункты обмена", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства участников группы и в их авто. Изъято оборудование, среди которого и гравировальный станок, печатные клише, бумага и много другого инвентаря, который злоумышленники использовали в подпольной мастерской. Оборудование направлено на проведение экспертного исследования. Также изъяты печатные изображения банкнот и купюры с признаками подделки.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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