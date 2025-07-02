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Новости
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Студент-переселенец из Луганска готовил удары РФ по Черкасщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в Черкассах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателе?

Как отмечается, им оказался завербованный врагом 20-летний студент местного университета. По заказу оккупантов он корректировал ракетно-пушечные атаки РФ по региону.

предатель из Черкасс

"По материалам дела, фигурант ранее проживал в Луганске, но еще до начала полномасштабной войны переехал в Черкассы и поступил в вуз.

Впоследствии студент попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легких денег" в Телеграм-каналах", - говорится в сообщении.

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Какую информацию он передавал врагу?

После дистанционной вербовки агент начал отчитываться врагу о последствиях "прилетов": искал места попадания и делал для куратора отчеты с фото.

Следующей его задачей был поиск боевых позиций радиолокационных станций Сил обороны.

Такие разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки воздушных атак РФ "в обход" украинской системы ПВО.

Также фигурант шпионил за админзданием областного управления Национальной полиции, пытаясь определить уровень защиты внешнего периметра режимного объекта.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Во время обыска по месту жительства у него изъят телефон с подготовленным "отчетом" для фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20138) Черкассы (854) шпионаж (1417) Черкасская область (90) Черкасский район (41)


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Топ комментарии
+19
який це в сраці переселенець? - засланець.
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02.07.2025 10:26 Ответить
+19
Отож.А ми їх дпвайте вчити безплатно,своїх дітей кривдимо.
А їх там взагаді перевіряють,бо це вже в систему переходить
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02.07.2025 10:28 Ответить
+13
от підари чортові. От таку мразоту навіть більше окупантів ненавиджу. Валіть на свою засраху та там живіть, ніхто ж не затримує.
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02.07.2025 10:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
який це в сраці переселенець? - засланець.
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02.07.2025 10:26 Ответить
Ну если израильтяне за бабки работают на Иран ( каждую неделю ловят) что вы от ваты луганской хотите!
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02.07.2025 10:36 Ответить
в родині не без луганця...
а коли всі, ну більшисть, луганці і на троні їх представник? - то це вже кацапія.
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02.07.2025 10:43 Ответить
а вам указывают єтническую принадлежность тех израильтян? не все граждане в Израиля евреи, арабов почти 2,5 млн. и они тоже израильтяне, плюс куча понаехавших кацапов у которых дедушка по папе был еврей...
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02.07.2025 10:45 Ответить
"куча понаехавших кацапов у которых дедушка по папе был еврей..."

есть и просто понаехавшие - муж, жена, племянник, внук в десятом поколении
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02.07.2025 10:51 Ответить
молодогвардеец
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02.07.2025 10:51 Ответить
ага, павка з корчягі
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02.07.2025 11:00 Ответить
Отож.А ми їх дпвайте вчити безплатно,своїх дітей кривдимо.
А їх там взагаді перевіряють,бо це вже в систему переходить
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02.07.2025 10:28 Ответить
А чому тебе ведмедчук так пізно тут зарєєстрував?
Zahar Kindrat

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Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025

Та ще й погоняло видумав товсте
Ординець, не розганяй тут розбрату, шуруй додому, на страна, с...у
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02.07.2025 11:09 Ответить
от підари чортові. От таку мразоту навіть більше окупантів ненавиджу. Валіть на свою засраху та там живіть, ніхто ж не затримує.
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02.07.2025 10:33 Ответить
100%
це гірше кацапні
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02.07.2025 10:56 Ответить
"Кацапа можна вивезти з Росії (чи "російськомовного регіону")... Але не можна вивезти "Росію" з кацапа..."
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02.07.2025 10:35 Ответить
А з сталеяйцевого чи ларьочникаможна?
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02.07.2025 10:40 Ответить
Золотий генофонд, як казав корнієнка.
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02.07.2025 10:41 Ответить
Лугандон типовий
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02.07.2025 10:42 Ответить
Подібних переселенців купа. Готова кацапська агентура. Всю Україну собою загидили. А їм ще сраки на поворотах заносять замість фільтрації.
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02.07.2025 10:44 Ответить
" Побільше" таких переселенців, то тоді ми точно переможемо руских виродків
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02.07.2025 10:44 Ответить
А діє ще закон, за яким нєдорослєй із сонячного ОРДЛО зачисляли в українські ВУЗи без екзаменів?
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02.07.2025 10:44 Ответить
відкрию тобі секрет, зараз усіх зачисляють без екзаменів, за результатами НМТ, у ВНЗ екзамени зараз не здають
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02.07.2025 10:47 Ответить
там ще подібних сєвєродонєцких "переселенців" на азоті, як на курщині собак не різаних.
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02.07.2025 10:55 Ответить
Гарний сценарій, від фсб московитів, для своєї агентури, - «шукав легких грошей» …, убиваючи, разом з московітами, Українців!!
Тепер, замість дієвого його покарання, через повішення, тіж Українці, що залишилися живими, після його обстрілів, ще й утримувати будуть убивцю, за власний кошт, а не з грошей стефанчука+зеленського+шмигаля та купи держСекретарів !!
І так, в Україні продовжується це геморр, з 2014 року!! Убивці Українців, на волі, а Українці - в могилі!
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02.07.2025 10:57 Ответить
Якщо буде суд, вирок - сяде за зраду на довічне. З конфіскацією смартфона, ноута та трусів.
Що не так ?
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02.07.2025 11:40 Ответить
хай «пірісилєнци» всі ідуть воювати за сфой даунбас. Коли закінчаться всі пірісилєнци - тоді хай ідуть з інших регіонів. Ось показ того чи дійсно за Україну. Якого хріна вони проти возхваляли рашку, їх використали і тепер їдуть до нас в творять тут дичину!?
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02.07.2025 11:00 Ответить
Скільки стикався з лугандонами, вони усі підараси і сєпари
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02.07.2025 11:14 Ответить
Звичайно що ні. Більшисть мешканців Луганська і Донецька мігрували на вільні території. А ті, хто залишився теж не всі чекали на бурятів. Просто нема можливості було кинути хворого або ще з якоїсь причини.
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02.07.2025 11:20 Ответить
Якщо людина поїхала не в Рашу, а в Україну, то він вже наш, український. От голосувати я б їм права не давав(окрім тих, хто воював)
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02.07.2025 11:27 Ответить
В Штатах під час війни з Японією всіх американських японців поселили в табори. Звісно умови життя там були такі, як на турбазах, тільки виходити за періметр ніхто права не мав. А в нас того, хто завжди був українофобом обирають президентом, а потім сподіваються не перемогу
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02.07.2025 11:21 Ответить
Не те що б "турбази", але й не зона.
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02.07.2025 11:42 Ответить
ой, студент... та у нас суддями і прокурорами призначають у більшості засланців з луганшини чи донеччини. Не знаю, як там з поліцейськими начальниками, але не сумніваюсь
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02.07.2025 11:27 Ответить
А, чи не може, оте гівно, при допиті вистрибнути у вікно... хоча б з п'ятого поверху?
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02.07.2025 11:31 Ответить
Доки не почнуть їх знищувати ця зараза і далі буде працювати на ворога .
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02.07.2025 11:49 Ответить
Відправити його на саперні роботи. Нехай розміновує поля.
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02.07.2025 11:53 Ответить
 
 