Студент-переселенец из Луганска готовил удары РФ по Черкасщине, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в Черкассах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как отмечается, им оказался завербованный врагом 20-летний студент местного университета. По заказу оккупантов он корректировал ракетно-пушечные атаки РФ по региону.
"По материалам дела, фигурант ранее проживал в Луганске, но еще до начала полномасштабной войны переехал в Черкассы и поступил в вуз.
Впоследствии студент попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легких денег" в Телеграм-каналах", - говорится в сообщении.
Какую информацию он передавал врагу?
После дистанционной вербовки агент начал отчитываться врагу о последствиях "прилетов": искал места попадания и делал для куратора отчеты с фото.
Следующей его задачей был поиск боевых позиций радиолокационных станций Сил обороны.
Такие разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки воздушных атак РФ "в обход" украинской системы ПВО.
Также фигурант шпионил за админзданием областного управления Национальной полиции, пытаясь определить уровень защиты внешнего периметра режимного объекта.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Во время обыска по месту жительства у него изъят телефон с подготовленным "отчетом" для фсб.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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а коли всі, ну більшисть, луганці і на троні їх представник? - то це вже кацапія.
есть и просто понаехавшие - муж, жена, племянник, внук в десятом поколении
А їх там взагаді перевіряють,бо це вже в систему переходить
Zahar Kindrat
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Реєстрація: 29.01.2025
Та ще й погоняло видумав товсте
Ординець, не розганяй тут розбрату, шуруй додому, на страна, с...у
це гірше кацапні
Тепер, замість дієвого його покарання, через повішення, тіж Українці, що залишилися живими, після його обстрілів, ще й утримувати будуть убивцю, за власний кошт, а не з грошей стефанчука+зеленського+шмигаля та купи держСекретарів !!
І так, в Україні продовжується це геморр, з 2014 року!! Убивці Українців, на волі, а Українці - в могилі!
Що не так ?