Зеленский поздравил воинов с Днем армейской авиации Сухопутных войск: "Вы каждый день именно там, где нужно". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником.
Об этом глава государства написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых - бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие", - отметил Зеленский.
Он поблагодарил экипажи и технический персонал за вклад в оборону и почтил память погибших: "Вечный почет и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации. Гордимся каждым и каждой".
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