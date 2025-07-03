Зеленский поздравил воинов с Днем армейской авиации Сухопутных войск: "Вы каждый день именно там, где нужно". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником.

Об этом глава государства написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых - бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил экипажи и технический персонал за вклад в оборону и почтил память погибших: "Вечный почет и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации. Гордимся каждым и каждой".

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