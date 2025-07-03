РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11922 посетителя онлайн
Новости День армейской авиации Сухопутных войск
300 4

Зеленский поздравил воинов с Днем армейской авиации Сухопутных войск: "Вы каждый день именно там, где нужно". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником.

Об этом глава государства написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых - бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил экипажи и технический персонал за вклад в оборону и почтил память погибших: "Вечный почет и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации. Гордимся каждым и каждой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил почетным знаком отличия 16 ОБрАА "Броды", - указ президента

Автор: 

авиация (2876) Зеленский Владимир (21114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прийми нарешті рішення про збиття шахедів легкомотрними літальними засобами, застосуй л-39, варто закупити тукани, роби щось...
показать весь комментарий
03.07.2025 12:00 Ответить
Воїнам Армійської авіації ЗСУ - щира подяка та глибока вдячність!
Бережи Вас Боже!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.07.2025 12:02 Ответить
***** назвал Ярослава Мудрого их российским князем.передайте этому кривоногому золотоордынцу что их российский князь это батый а Ярослав Мудрый князь Киевской Руси.а между россией и Русью общего столько же,сколько между гонореей и гонораром!
показать весь комментарий
03.07.2025 12:08 Ответить
 
 