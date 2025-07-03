В бою за Украину погиб один из лидеров Пласта и сооснователь Самообороны Майдана Роман Орищенко. ФОТО

На фронте погиб пластун, историк, воспитатель, ветеран Майдана Роман Орищенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель наблюдательного совета Пласта НСОУ в 2018-2023 годах, историк Юрий Юзич.

В пластовом движении прошел все возможные тренировки и должности - от основателя организации в Черкассах до сопредседателя Пласта.

В 1998-2002 годах поочередно избирался писарем, далее - референтом юношества, далее - референтом старшего пластунства Пласта в Черкассах. В 2003-м избран станичным станицы Черкассы, в следующую каденцию - заместителем председателя местного пластового совета, далее - председателем этого совета.

В 2003-2006 годах - Региональный представитель Пласта в Черкасской области. С 2010-го по 2013-й- заместитель председателя Пласта в Украине, ответственный за сотрудничество с государственными органами власти и финансы. Именно он был тем, кто организовал обновление договора сотрудничества с Министерством образования Украины. В 2018-2023 годах - член Краевой ревизионной комиссии, за которую на 16-м Съезде Пласта отчитывался, приехав из госпиталя с фронтовым ранением.

Соорганизатор, врач и инструктор куренных лагерей подготовительного куреня пластунов-юношей имени Ярослава Мудрого (Черкассы) в 2002-м и 2003-м годах.

В 2005-2010 годах организатор популярных в Пласте краевых юношеских конно-спортивных лагерей. Заместитель коменданта и руководитель воспитательной программы "Джури" в Золотоношском районе Черкасской области.

В 2006-2007 гг. работал в Главном управлении по вопросам внутренней политики Черкасской областной государственной администрации. Главным специалистом отдела связей с субъектами политики, общественными объединениями и социологических исследований управления общественно-политического анализа и прогнозирования.

В 2007 году переехал в Киев, где много лет работал в общественно-политической сфере. Начиная с должности главного специалиста Восточного региона регионального департамента "Народний Союз Наша Україна".

В 2010-2011-м - первый заместитель руководителя исполнительного комитета, руководитель отдела региональной работы общественной инициативы "Оновлення країни" во главе с экс-главой СБУ Наливайченко (впоследствии - руководитель исполнительного комитета). В дальнейшем - штатный помощник народного депутата Андрея Парубия, в частности, когда он находился на посту председателя Верховной Рады Украины.

Самооборона Майдана

"Его знали все, но в новостях о нем обычно не писали. В 2004-м именно он был координатором студентов и активистов, которые приезжали на Майдан из Черкасс в рамках одного из молодежных движений сопротивления диктатуре. А в 2013-м именно он привез своей машиной первую звуковую аппаратуру на Евромайдан, который только начинался", - говорится в заметке.

Зимой 2013-2014 года - один из ключевых создателей Самообороны Майдана. Именно он в "узком штабе" самообороновцев, который базировался в Профсоюзах, отвечал за развертывание и поддержку сетей сопротивления в регионах. Впоследствии получил за этот труд Орден "За мужність". Когда вся страна хотела узнать, кто же создал батальон "Донбас", то Роман спокойно, в частном режиме, рассказал кто и при чем. Потому что знал его еще тогда, когда Самооборона рождалась.

Когда большинство пошло добровольцами на фронт, он не смог... Слишком много было завязано на нем в Киеве. После грыз себя за это и неожиданно для многих пошел получать высшее образование пехотного офицера. Война превращалась в "АТО", а Роман вполне серьезно готовился к полномасштабному вторжению.

Служба в ВСУ

Пошел на контракт в ВСУ, хотя мог этого не делать. Не хотел быть "пиджаком", хотел пройти настоящую боевую подготовку. А параллельно развивал себя и окружение в тех сферах, которые считал критически важными. Запустил радиоучения в Пласте, готовил и выдавал соответствующие пособия для юношества и взрослых. Пластовый метод он хорошо знал и применял его даже в армии. Когда его просили стать командиром роты, он сначала готовил команду, как на пластовом лагере, - заместителей по разным направлениям, которые не подведут.

В феврале 2022 года капитан Роман Орищенко встретил врага командиром взвода 72-й бригады на север от Киева.

Роман не вылезал из посадок под Угледаром. Как-то после ранения спросил его: когда медали уже сыпались более или менее стандартно - ему уже что-то досталось? Шутил, что нет, ничего, и не думает об этом. Думает о своих хлопцах. Стал командиром роты в родной бригаде "Чорні запорожці". Ему предлагали перевестись в более спокойный режим, но отказывался. Он всегда принимал тяжелые вызовы и успешно с ним справлялся. В межвременье даже защитил кандидатскую диссертацию по истории украинской Церкви.

"Соболезнования жене Светлане, детям, родным и близким", - подчеркнул Юзич.

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