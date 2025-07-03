У бою за Україну загинув один із лідерів Пласту та співтворець Самооборони Майдану Роман Орищенко. ФОТО

На фронті загинув пластун, історик, виховник, ветеран Майдану Роман Орищенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова наглядової ради Пласту НСОУ у 2018-2023 роках, історик Юрій Юзич.

У пластовому русі пройшов усі можливі вишколи та посади – від засновника осередку у Черкасах до співголови Пласту.

У 1998-2002 роках почергово обирався писарем, далі референтом юнацтва, а далі референтом старшого пластунства Пласту в Черкасах. 2003-го обраний станичним станиці Черкаси, в наступну каденцію – заступником голови місцевої пластової ради, далі головою цієї ради.

У 2003-2006 роках – Регіональний представник Пласту в Черкаській області. З 2010-го по 2013-й – заступник голови Пласту в Україні, відповідальний за співпрацю із державними органами влади та фінанси. Саме він був тим, хто організував оновлення договору співпраці із Міністерством освіти України. У 2018-2023 роках – член Крайової ревізійної комісії за яку на 16-му З’їзді Пласту звітував, приїхавши із госпіталю з фронтовим пораненням.

Співорганізатор, лікар та інструктор курінних таборів підготовчого куреня пластунів-юнаків імені Ярослава Мудрого (Черкаси) у 2002-му та 2003-му роках.

У 2005-2010 роках організатор популярних у Пласті крайових юнацьких кінно-спортивних таборів. Заступник коменданта і керманич виховної програми "Джури" у Золотоніському районі Черкащини.

У 2006-2007 рр. працював у Головному управлінні з питань внутрішньої політики Черкаської обласної державної адміністрації. Головним спеціалістом відділу зв’язків з суб’єктами політики, громадськими об’єднаннями та соціологічних досліджень управління суспільно-політичного аналізу та прогнозування.

У 2007 році переїхав до Києва, де багато років працював у суспільно-політичній сфері. Починаючи із посади головного спеціаліста Східного регіону регіонального департаменту "Народного Союзу Наша Україна".

У 2010-2011 перший заступник керівника виконавчого комітету, керівник відділу регіональної роботи громадської ініціативи "Оновлення країни" на чолі з ексочільником глави СБУ Наливайченком (згодом – керівник виконавчого комітету). Надалі штатний помічник народного депутата Андрія Парубія, зокрема коли він перебував на посаді голови Верховної Ради України.

Самооборона Майдану

Його знали всі, але в новинах про нього звичайно не писали. У 2004-му саме він був координатором студентів та активістів, які приїздили на Майдан із Черкас в рамках одного із молодіжних рухів опору диктатурі. А у 2013-му саме він привіз своєю машиною першу звукову апаратуру на Євромайдан, що лише починався", - йдеться в дописі.

Взимку 2013-2014 – один із ключових творців Самооборони Майдану. Саме він у "вужчому штабі" самооборонівців, що базувався у Профспілках, відповідав за розгортання і підтримку мереж спротиву у регіонах. Згодом отримав за цю працю Орден "За мужність". Коли вся країна хотіла дізнатись, хто ж то створив батальйон "Донбас", то Роман спокійно в приватному режимі розповів хто і до чого. Бо знав його ще тоді, коли Самооборона народжувалась.

Коли більшість пішла добровольцями на фронт, то він не зміг… Надто багато було зав’язано на ньому у Києві. Опісля гриз себе за це і несподівано для багатьох пішов здобувати вишу освіту піхотного офіцера. Війна перетворювалась в "АТО", а Роман цілком серйозно готувався до повномасштабного вторгнення.

Служба в ЗСУ

Пішов на контракт у ЗСУ, хоч міг цього не робити. Не хотів бути "піджаком", хотів пройти справжній бойовий вишкіл. А паралельно розвивав себе і оточення в тих сферах, які вважав критично важливими. Запустив радіовишколи в Пласті, готував і видавав відповідні посібнички для юнацтва і дорослих. Пластовий метод він добре знав і застосовував його навіть в армії. Коли його просили стати командиром роти він спершу готував команду, як на пластовому таборі. Заступників по різних напрямках, які не підведуть.

У лютому 2022 року капітан Роман Орищенко зустрів ворога командиром взводу 72-ї бригади на північ від Києва.

Роман не вилазив із посадок під Вугледаром. Якось після поранення запитав його, коли медалі вже сипались більш менш стандартно – чи йому вже щось дісталось. Жартував, що немає нічого і не думає про це. Думає про хлопців. Став командиром роти у рідній бригаді "Чорних запорожців". Йому пропонували перевестись в спокійніший режим, але відмовлявся. Він завжди приймав найтяжчі виклики і успішно з ним справлявся. У міжчасі навіть захистив кандидатську дисертацію з історії української Церкви.

"Співчуття дружині Світлані, дітям, рідним та близьким", - наголосив Юзич.

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