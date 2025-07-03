Россия проиграла апелляцию в деле на $1,5 миллиарда о захваченных в Крыму активах "Ощадбанка"

Апелляционный суд Парижа отклонил апелляцию РФ и оставил в силе решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года, который обязал страну-агрессора компенсировать убытки, которые государственный "Ощадбанк" понес в результате аннексии Крыма.

Такое решение французский суд принял 1 июля, передает пресс-служба "Ощадбанка".

Также апелляционный суд указал, что решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года является признанным на территории Франции и дополнительно взыскал с российской федерации 300 тыс. евро судебных расходов.

"Сумма убытков, назначенных к взысканию по решению суда, превышает $1,5 миллиарда, и "Ощад" и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы взыскать эту сумму с РФ", - отметила член наблюдательного совета "Ощадбанка" Роза Тапанова.

В пресс-службе банка добавили, что сейчас идет работа для реализации решения арбитражного суда в отношении российских активов во всех возможных юрисдикциях.

"Мы понимаем, что РФ никогда добровольно не выполнит решение суда, и настроены на долгую борьбу. В то же время мы уверены, что победим, и Россия заплатит не только сумму нанесенного ущерба, но и проценты за все это время. Кроме этого, мы продолжаем собирать аргументированные доказательства для получения компенсации от агрессора за новые убытки, причиненные во время активной фазы войны, которая началась в 2022 году", - прокомментировал заместитель председателя "Ощадбанка" Арсен Милютин.

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Как сообщалось, в ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение о взыскании с РФ в пользу государственного "Ощадбанка" $1,3 млрд в качестве компенсации убытков, причиненных банку в результате аннексии Крыма.

В апреле 2025 года "Ощадбанк" зарегистрировал арест на активы России во Франции на сумму 87 млн евро, которые в будущем можно взыскивать как часть компенсации за утраченные крымские активы.

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