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Новости Законопроект для Defence City
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"Выбросить в мусор вместе с авторами", – глава ГАР МО Гудыменко отреагировал на законопроект для Defence City

Производство оружия

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, который должен создать специальный правовой режим для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Инициаторы (нардепы Даниил Гетманцев и Давид Арахамия) называют эту концепцию "Defence City". Речь идет о комплексе налоговых, таможенных и административных льгот для усиления и стимуляции украинских предприятий ОПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В Общественном антикоррупционном совете при Минобороны к инициативе отнеслись с осторожностью. В частности, председатель Совета Юрий Гудыменко отметил в своем блоге, что три из четырех законопроектов (№13420, №13421, №13422) являются "условно рабочими", но требуют серьезной доработки.

"В законопроектах множество странных костылей, есть откровенно коррупциогенные моменты", - написал он, также обратив внимание на отсутствие координации с действующим режимом Дія.City.

По его словам, в итоге возникнет правовая путаница.

"Мои источники подтверждают: эти законопроекты не согласованы с режимом Дія.City, и вместо синергии мы получим юридический хаос".

Гудыменко также раскритиковал предусмотренный механизм ручного отбора резидентов Defence City: "Критерии слишком ограничительные и не работают на интересы оборонной отрасли. Это не стимулирует рынок, а создает клуб избранных".

Больше всего замечаний вызвал законопроект №13423. Его Гудыменко назвал "полным адом" и призвал выбросить на помойку вместе с авторами. Документ предлагает амнистию для всех нарушений, совершенных во время выполнения оборонных контрактов, если они были "в пользу повышения обороноспособности". По мнению главы ГАР МО, это создает легальные основания для бесконтрольности и безнаказанности в сфере, которая и так нуждается в максимальном надзоре.

"У меня возникло впечатление, что это 'проект-громоотвод', сделанный не для того, чтобы быть принятым, а чтобы быть снятым торжественно, как уступка. А все остальные проблемные части на этом фоне остались бы на месте", - написал Гудыменко.

С его критикой соглашается заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань: "Законопроект № 13423 фактически легализует коррупцию в оборонной сфере - причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны. Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз - без всякого риска."

Также критику этот проект закона получил от блогера-миллионника Игоря Лаченкова.

Законопроект предусматривает, что перечень соответствующих предприятий будет формировать Минобороны без обнародования для общественности. А антикоррупционные органы, такие, как НАБУ и САП, потеряют возможность независимо расследовать дела, связанные с такими предприятиями.

Несмотря на всю критику, Гудыменко подчеркивает: саму идею Defence City считает неплохой. Но только при условии открытости, прозрачных критериев и стратегической согласованности с другими реформами.

"Мы должны извлечь уроки из Дія.City, из ее вызовов, коммуникационных ошибок и механизмов входа, и адаптировать их для оборонной сферы. Это трудный, но нужный путь. Но точно не стоит бежать в Раду с сырым документом только потому, что 'нужно что-то принять'", - резюмировал он.

Сейчас ГАР МО готовит свое официальное заключение по каждому из предложенных законопроектов. Анализ законодательных инициатив со стороны антикоррупционного совета является важной частью демократического контроля. Это позволяет выявить потенциальные риски на раннем этапе и предотвратить принятие законов, которые могут повредить обороноспособности или создать условия для коррупции.

Автор: 

Гудыменко Юрий (41) Дія. City (2)


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Топ комментарии
+6
Та хай вже зелені напишуть законопроект - як вкрасти більше
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03.07.2025 14:43 Ответить
+5
законопроект "Як вкрасти більше, і фсьо"
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03.07.2025 14:52 Ответить
+3
поки йде війна, держава не зможе вилікуватись від арахаміозу головного мозку.
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03.07.2025 14:45 Ответить
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Та хай вже зелені напишуть законопроект - як вкрасти більше
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03.07.2025 14:43 Ответить
Про те, як захиститися від відповідальності вони вже подбали.
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03.07.2025 14:58 Ответить
Гудименка на фронт. Штурмувати Торецьк
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03.07.2025 15:09 Ответить
поки йде війна, держава не зможе вилікуватись від арахаміозу головного мозку.
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03.07.2025 14:45 Ответить
25 червня 2021

Президент України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський вважає, що його попередник https://lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petro_oleksiyovich.html Петро Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни, а заробляв під час неї гроші.

Про це він заявив в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=fAPSWg5jw3o телеканалу "1+1".
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03.07.2025 14:51 Ответить
із ЗЄлєнським ми паБєдім

.
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03.07.2025 14:53 Ответить
Зеленський точно пабєдіт, ну а ми, як Бог дасть
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03.07.2025 14:58 Ответить
це підтвердження того, що населення готово жерти усіляке лайно прямо з екрана дєбєлізора. Головне щоб воно смерділо сильніше. Це як прикормка, рибаки про це знають.
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03.07.2025 15:19 Ответить
законопроект "Як вкрасти більше, і фсьо"
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03.07.2025 14:52 Ответить
Достатньо лише прізвищ авторів - і все зрозуміло для кого законопроект.
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03.07.2025 15:02 Ответить
Документ пропонує амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності"
Тобто зелені хочуть автоматичного уникнення покарань за дії, які вони самі ж критикували так, що аж вистрибували з штанів. Згадайте справу Свинапчуків.
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03.07.2025 15:03 Ответить
Ну який законопроект можуть подати гєтьманцев та арахамія? Тільки купу лайна.
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03.07.2025 15:04 Ответить
 
 