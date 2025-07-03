"Викинути на смітник разом із авторами", – голова ГАР МО Гудименко відреагував на законопроєкт для Defence City
У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, який має створити спеціальний правовий режим для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Ініціатори (нардепи Данило Гетманцев та Давид Арахамія) називають цю концепцію "Defence City". Йдеться про комплекс податкових, митних і адміністративних пільг для підсилення та стимуляції українських підприємств ОПК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
У Громадській антикорупційній раді при Міноборони до ініціативи поставились з обережністю. Зокрема, голова Ради Юрій Гудименко зазначив в своєму блозі, що три з чотирьох законопроєктів (№13420, №13421, №13422) є "умовно робочими", але вимагають серйозного доопрацювання.
"В законопроєктах безліч дивних костилів, є відверто корупціогенні моменти", – написав він, також звернувши увагу на відсутність координації з чинним режимом Дія.City.
За його словами, у підсумку виникне правова плутанина.
"Мої джерела підтверджують: ці законопроєкти не узгоджені з режимом Дія.City, і замість синергії ми отримаємо юридичний хаос".
Гудименко також розкритикував передбачений механізм ручного відбору резидентів Defence City: "Критерії надто обмежувальні і не працюють на інтереси оборонної галузі. Це не стимулює ринок, а створює клуб обраних".
Найбільше зауважень викликав законопроєкт №13423. Його Гудименко назвав "повним пеклом" і закликав викинути на смітник разом з авторами. Документ пропонує амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку голови ГАР МО, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у сфері, яка і так потребує максимального нагляду.
"У мене виникло враження, що це ‘проєкт-громовідвід’, зроблений не для того, щоб бути прийнятим, а щоб бути знятим урочисто, як поступка. А всі інші проблемні частини на цьому фоні залишились би на місці", – написав Гудименко.
Із його критикою погоджується заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан: "Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері – причому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. Спочатку ти платиш за "вхід" в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів – без жодного ризику."
Також критику цей проєкт закону отримав від блогера-мільйонника Ігоря Лаченкова.
Законопроєкт передбачає, що перелік відповідних підприємств формуватиме Міноборони без оприлюднення для громадськості. А антикорупційні органи, такі, як НАБУ та САП, втратять можливість незалежно розслідувати справи, пов'язані із такими підприємствами.
Попри всю критику, Гудименко підкреслює: саму ідею Defence City вважає непоганою. Але лише за умови відкритості, прозорих критеріїв і стратегічної узгодженості з іншими реформами.
"Ми маємо взяти уроки з Дія.City, з її викликів, комунікаційних помилок і механізмів входу, й адаптувати їх для оборонної сфери. Це важкий, але потрібний шлях. Але точно не варто бігти в Раду з сирим документом тільки тому, що ‘потрібно щось прийняти’", - резюмував він.
Наразі ГАР МО готує свій офіційний висновок по кожному із запропонованих законопроєктів. Аналіз законодавчих ініціатив з боку антикорупційної ради є важливою частиною демократичного контролю. Це дозволяє виявити потенційні ризики на ранньому етапі та запобігти ухваленню законів, які можуть зашкодити обороноздатності чи створити умови для корупції.
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Президент України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський вважає, що його попередник https://lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petro_oleksiyovich.html Петро Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни, а заробляв під час неї гроші.
Про це він заявив в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=fAPSWg5jw3o телеканалу "1+1".
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Тобто зелені хочуть автоматичного уникнення покарань за дії, які вони самі ж критикували так, що аж вистрибували з штанів. Згадайте справу Свинапчуків.
дальше не читал