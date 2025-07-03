"Викинути на смітник разом із авторами", – голова ГАР МО Гудименко відреагував на законопроєкт для Defence City

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, який має створити спеціальний правовий режим для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Ініціатори (нардепи Данило Гетманцев та Давид Арахамія) називають цю концепцію "Defence City". Йдеться про комплекс податкових, митних і адміністративних пільг для підсилення та стимуляції українських підприємств ОПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

У Громадській антикорупційній раді при Міноборони до ініціативи поставились з обережністю. Зокрема, голова Ради Юрій Гудименко зазначив в своєму блозі, що три з чотирьох законопроєктів (№13420, №13421, №13422) є "умовно робочими", але вимагають серйозного доопрацювання.

"В законопроєктах безліч дивних костилів, є відверто корупціогенні моменти", – написав він, також звернувши увагу на відсутність координації з чинним режимом Дія.City.

За його словами, у підсумку виникне правова плутанина.

"Мої джерела підтверджують: ці законопроєкти не узгоджені з режимом Дія.City, і замість синергії ми отримаємо юридичний хаос".

Гудименко також розкритикував передбачений механізм ручного відбору резидентів Defence City: "Критерії надто обмежувальні і не працюють на інтереси оборонної галузі. Це не стимулює ринок, а створює клуб обраних".

Найбільше зауважень викликав законопроєкт №13423. Його Гудименко назвав "повним пеклом" і закликав викинути на смітник разом з авторами. Документ пропонує амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку голови ГАР МО, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у сфері, яка і так потребує максимального нагляду.

"У мене виникло враження, що це ‘проєкт-громовідвід’, зроблений не для того, щоб бути прийнятим, а щоб бути знятим урочисто, як поступка. А всі інші проблемні частини на цьому фоні залишились би на місці", – написав Гудименко.

Із його критикою погоджується заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан: "Законопроєкт № 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері – причому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міноборони. Спочатку ти платиш за "вхід" в список цих постачальників, купуєш собі імунітет і далі можеш завищувати ціни на закупівлі хоч в 100 разів – без жодного ризику."

Також критику цей проєкт закону отримав від блогера-мільйонника Ігоря Лаченкова.

Законопроєкт передбачає, що перелік відповідних підприємств формуватиме Міноборони без оприлюднення для громадськості. А антикорупційні органи, такі, як НАБУ та САП, втратять можливість незалежно розслідувати справи, пов'язані із такими підприємствами.

Попри всю критику, Гудименко підкреслює: саму ідею Defence City вважає непоганою. Але лише за умови відкритості, прозорих критеріїв і стратегічної узгодженості з іншими реформами.

"Ми маємо взяти уроки з Дія.City, з її викликів, комунікаційних помилок і механізмів входу, й адаптувати їх для оборонної сфери. Це важкий, але потрібний шлях. Але точно не варто бігти в Раду з сирим документом тільки тому, що ‘потрібно щось прийняти’", - резюмував він.

Наразі ГАР МО готує свій офіційний висновок по кожному із запропонованих законопроєктів. Аналіз законодавчих ініціатив з боку антикорупційної ради є важливою частиною демократичного контролю. Це дозволяє виявити потенційні ризики на ранньому етапі та запобігти ухваленню законів, які можуть зашкодити обороноздатності чи створити умови для корупції.