Свириденко: Литиевое месторождение в Кировоградской области может стать первым проектом Американско-Украинского инвестфонда восстановления

Первым пилотным проектом Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления может стать разработка литиевого месторождения Добра в Кировоградской области.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение о целесообразности объявления конкурса на этот участок уже приняла соответствующая комиссия. Подготовка к конкурсу продолжается, и о его старте будет объявлено отдельно. К участию планируется допустить всех заинтересованных инвесторов.

Инициатива стала результатом встречи президента Владимира Зеленского с членами Американской торговой палаты в Украине. Обсуждение касалось реализации проектов в рамках Инвестиционного фонда восстановления, созданного совместно с США, Минфином США и DFC. Целью является запуск не менее трех пилотных проектов в первые 18 месяцев.

На встрече представитель американской компании TechMet заявил о готовности не только к участию в разведке и добыче лития в Украине, но и к созданию обогатительных мощностей в случае победы в конкурсе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин уменьшил финансирование программы разминирования на 70%. Выделенные деньги не могут использовать второй год подряд