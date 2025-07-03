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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Свириденко: Литиевое месторождение в Кировоградской области может стать первым проектом Американско-Украинского инвестфонда восстановления

Свириденко об аудите критически важных предприятий

Первым пилотным проектом Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления может стать разработка литиевого месторождения Добра в Кировоградской области.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение о целесообразности объявления конкурса на этот участок уже приняла соответствующая комиссия. Подготовка к конкурсу продолжается, и о его старте будет объявлено отдельно. К участию планируется допустить всех заинтересованных инвесторов.

Инициатива стала результатом встречи президента Владимира Зеленского с членами Американской торговой палаты в Украине. Обсуждение касалось реализации проектов в рамках Инвестиционного фонда восстановления, созданного совместно с США, Минфином США и DFC. Целью является запуск не менее трех пилотных проектов в первые 18 месяцев.

На встрече представитель американской компании TechMet заявил о готовности не только к участию в разведке и добыче лития в Украине, но и к созданию обогатительных мощностей в случае победы в конкурсе.

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Автор: 

США (27372) инвестпрограмма (6) Свириденко Юлия (142)


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Топ комментарии
+10
шо лять....де зброя яке вср...у родовище
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03.07.2025 16:06 Ответить
+8
Я щось не "врубаюся" - підписували угоду про родовища Донбасу... А який стосунок до цього, має Кіровоградська область?
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03.07.2025 16:20 Ответить
+7
ПНХ, курва квартальна. Здали зелупи надра ворогу підстилці і союзнику ***** трампу безкоштовно.
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03.07.2025 16:16 Ответить
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шо лять....де зброя яке вср...у родовище
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03.07.2025 16:06 Ответить
Вони викупають власну безпеку і крапка.
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03.07.2025 16:57 Ответить
Це буде після перемоги?((коли зброю дадуть?((Чиєї перемоги?(((((((((((((((
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03.07.2025 16:08 Ответить
тампон что то сдулся, на пол года старика хватило - сидит молчит, НАБЛЮДАЕТ гнида рыжая
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03.07.2025 16:10 Ответить
До них не доходить, що не треба обзивати людину поганими словами, якщо хочеш щось від неї отримати на халяву
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03.07.2025 16:44 Ответить
Цей літій нам самим потрібен - для створення термоядерної зброї та місцевого виробництва акумуляторів та бридерів тритію.

Коли почнеться масове використання термоядерних реакторів, цей літій буде коштувати набагато більше, ніж зараз.
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03.07.2025 16:12 Ответить
Тільки вже всьо. Зе договір підписав
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03.07.2025 16:45 Ответить
Тепер чекаєм на виселення в резервацію індіанців Кіровоградської області.
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03.07.2025 16:15 Ответить
ПНХ, курва квартальна. Здали зелупи надра ворогу підстилці і союзнику ***** трампу безкоштовно.
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03.07.2025 16:16 Ответить
Вона що, з дуба впала?
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03.07.2025 16:18 Ответить
Почався дерибан надр...
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03.07.2025 16:19 Ответить
Я щось не "врубаюся" - підписували угоду про родовища Донбасу... А який стосунок до цього, має Кіровоградська область?
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03.07.2025 16:20 Ответить
Читайте засекречену частину угоди, там все написано. А, ні, не почитаєте.
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03.07.2025 16:38 Ответить
Я так думаю - якби мій "допуск" ще зараз діяв - і то мені б до цього документу доступу не було-б...
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03.07.2025 16:47 Ответить
А може і не стати. Який інвестор вкладатиметься в стаціонарний бізнес на фоні ракетних обстрілів ? Поясніть.
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03.07.2025 16:21 Ответить
Або Потужна ( з самої великої букви) зелена сцянина з екрану в лохторат або МАГав уже порішав хто з російського бізнесу буде мати ці акції ( за долю малую щоб забезпечувати шильдик "американська компанія" )
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03.07.2025 16:27 Ответить
Біля Покровську беріть родовище ..гниди виродки зельоні
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03.07.2025 16:21 Ответить
Якщо в Україні видобувають рідкісноземельні ресурси, ми маємо заборонити експорт руд та базових матеріалів (наприклад, концентратів та металів). Наприклад, якщо США потрібен цирконій для ядерних реакторів - хай відкривають тут виробництво необхідних деталей. Інакше хай у китайців вимолюють необхідні ресурси.
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03.07.2025 16:21 Ответить
Доречі так піднявся "кнр" ( так званий комуністичний-"кітай" )
Принципово стверджували НЕ вивезення ресурсів а переробка в кінцеві товари - повний цикл для зайнятосці Наріду.
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03.07.2025 16:24 Ответить
А рідкісноземельні матеріали нам можуть допомогти створити ядерну зброю, а після війни - будувати нові ядерні реактори, в т.ч. на експорт. Натомість, з нас хочуть зробити дешеве джерело рідкісних ресурсів, які будуть працювати на економіку сша та інших країн.
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03.07.2025 16:26 Ответить
Та ще й зробити боржниками перед самим ненадійним гарантом будапештської цедулки
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03.07.2025 16:48 Ответить
Ви праві на 100% Пам'ятаю коли у нас майже весь соняшник вивозили і переробляли закордоном майже вся додана вартість осідала також закордоном, а будувати переробку почали тільки коли прийняли закон провивізне мито для стимулювання створення переробки, спрацювало ...тепер Україна №1 по переробці соняшника.
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03.07.2025 17:39 Ответить
Країна мрій на підконтрольній ТЦК території!
Робочі місця для Бангладешу, ромів та молдован!
Охорона безпеки за допомогою поліцейських коптерів та відеонагляду!
Екологічний нагляд "ставимо галочки у всіх потрібних пунктах через Дію" . Чисті прозорі чиновники! Рівність перед законом непорушні укріплення, лінія Зельценгейма!
Вибирай потужний режим ссанича -мамарімовіяа!!
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03.07.2025 16:21 Ответить
а до чого тут ТЦК ?

аби єрундой поболтать ?

.
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03.07.2025 16:29 Ответить
Це назва країни мрій.
Є окупована територія, є підконтрольна ТЦК .
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03.07.2025 16:49 Ответить
можешь НЕ... продолжай дальше

.
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03.07.2025 17:03 Ответить
Хай почнуть з Шевченковського родовища на Донеччині
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03.07.2025 16:29 Ответить
Я думаю що там взагалі нічого видобувати не будуть. Навіть більше - с самого початку ге збірались. Просто кидалово.
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03.07.2025 16:31 Ответить
час денонсувати цей зеленорудий папірець
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03.07.2025 16:38 Ответить
Щобло розпоряджається тим що їм неналежить гниди кошерні
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03.07.2025 16:56 Ответить
на фоні припинення постачання зброї звучить як знущання
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03.07.2025 17:18 Ответить
Я шось пропустив - війна вже закінчилась?
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03.07.2025 17:38 Ответить
Якої нахрен відбудови. Війна ще йде, 20 % України під окупацією а вони вже про дербан землі мріють. Да ще й з Тампоном який заблокував Україні допомогу. Ця угода була незаконною і антиконституційною тому Тампону в жопу засуньте цю угоду
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03.07.2025 17:43 Ответить
 
 