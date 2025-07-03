Свириденко: Літієве родовище на Кіровоградщині може стати першим проєктом Американсько-Українського інвестфонду відбудови
Першим пілотним проєктом Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови може стати розробка літієвого родовища Добра у Кіровоградській області.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, рішення про доцільність оголошення конкурсу на цю ділянку вже ухвалила відповідна комісія. Підготовка до конкурсу триває, і про його старт буде оголошено окремо. До участі планується допустити всіх зацікавлених інвесторів.
Ініціатива стала результатом зустрічі президента Володимира Зеленського з членами Американської торговельної палати в Україні. Обговорення стосувалося реалізації проєктів у межах Інвестиційного фонду відбудови, створеного спільно зі США, Мінфіном США та DFC. Ціллю є запуск щонайменше трьох пілотних проєктів у перші 18 місяців.
На зустрічі представник американської компанії TechMet заявив про готовність не лише до участі у розвідці та видобутку літію в Україні, але й до створення збагачувальних потужностей у разі перемоги в конкурсі.
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Екологічний нагляд "ставимо галочки у всіх потрібних пунктах через Дію" . Чисті прозорі чиновники! Рівність перед законом непорушні укріплення, лінія Зельценгейма!
Вибирай потужний режим ссанича -мамарімовіяа!!
аби єрундой поболтать ?
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Є окупована територія, є підконтрольна ТЦК .
НЕ... продолжай дальше
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