Свириденко: Літієве родовище на Кіровоградщині може стати першим проєктом Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Першим пілотним проєктом Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови може стати розробка літієвого родовища Добра у Кіровоградській області.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, рішення про доцільність оголошення конкурсу на цю ділянку вже ухвалила відповідна комісія. Підготовка до конкурсу триває, і про його старт буде оголошено окремо. До участі планується допустити всіх зацікавлених інвесторів.

Ініціатива стала результатом зустрічі президента Володимира Зеленського з членами Американської торговельної палати в Україні. Обговорення стосувалося реалізації проєктів у межах Інвестиційного фонду відбудови, створеного спільно зі США, Мінфіном США та DFC. Ціллю є запуск щонайменше трьох пілотних проєктів у перші 18 місяців.

На зустрічі представник американської компанії TechMet заявив про готовність не лише до участі у розвідці та видобутку літію в Україні, але й до створення збагачувальних потужностей у разі перемоги в конкурсі.

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