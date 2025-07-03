УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10451 відвідувач онлайн
Новини Угода про корисні копалини зі США
1 077 35

Свириденко: Літієве родовище на Кіровоградщині може стати першим проєктом Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Свириденко про аудит критично важливих підприємств

Першим пілотним проєктом Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови може стати розробка літієвого родовища Добра у Кіровоградській області.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, рішення про доцільність оголошення конкурсу на цю ділянку вже ухвалила відповідна комісія. Підготовка до конкурсу триває, і про його старт буде оголошено окремо. До участі планується допустити всіх зацікавлених інвесторів.

Ініціатива стала результатом зустрічі президента Володимира Зеленського з членами Американської торговельної палати в Україні. Обговорення стосувалося реалізації проєктів у межах Інвестиційного фонду відбудови, створеного спільно зі США, Мінфіном США та DFC. Ціллю є запуск щонайменше трьох пілотних проєктів у перші 18 місяців.

На зустрічі представник американської компанії TechMet заявив про готовність не лише до участі у розвідці та видобутку літію в Україні, але й до створення збагачувальних потужностей у разі перемоги в конкурсі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін зменшив фінансування програми розмінування на 70%. Виділені гроші не можуть використати другий рік поспіль

Автор: 

США (23657) інвестпрограма (32) Свириденко Юлія (345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
шо лять....де зброя яке вср...у родовище
показати весь коментар
03.07.2025 16:06 Відповісти
+7
Я щось не "врубаюся" - підписували угоду про родовища Донбасу... А який стосунок до цього, має Кіровоградська область?
показати весь коментар
03.07.2025 16:20 Відповісти
+5
Це буде після перемоги?((коли зброю дадуть?((Чиєї перемоги?(((((((((((((((
показати весь коментар
03.07.2025 16:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо лять....де зброя яке вср...у родовище
показати весь коментар
03.07.2025 16:06 Відповісти
Вони викупають власну безпеку і крапка.
показати весь коментар
03.07.2025 16:57 Відповісти
Це буде після перемоги?((коли зброю дадуть?((Чиєї перемоги?(((((((((((((((
показати весь коментар
03.07.2025 16:08 Відповісти
тампон что то сдулся, на пол года старика хватило - сидит молчит, НАБЛЮДАЕТ гнида рыжая
показати весь коментар
03.07.2025 16:10 Відповісти
До них не доходить, що не треба обзивати людину поганими словами, якщо хочеш щось від неї отримати на халяву
показати весь коментар
03.07.2025 16:44 Відповісти
Цей літій нам самим потрібен - для створення термоядерної зброї та місцевого виробництва акумуляторів та бридерів тритію.

Коли почнеться масове використання термоядерних реакторів, цей літій буде коштувати набагато більше, ніж зараз.
показати весь коментар
03.07.2025 16:12 Відповісти
Тільки вже всьо. Зе договір підписав
показати весь коментар
03.07.2025 16:45 Відповісти
Тепер чекаєм на виселення в резервацію індіанців Кіровоградської області.
показати весь коментар
03.07.2025 16:15 Відповісти
ПНХ, курва квартальна. Здали зелупи надра ворогу підстилці і союзнику ***** трампу безкоштовно.
показати весь коментар
03.07.2025 16:16 Відповісти
Вона що, з дуба впала?
показати весь коментар
03.07.2025 16:18 Відповісти
Почався дерибан надр...
показати весь коментар
03.07.2025 16:19 Відповісти
Я щось не "врубаюся" - підписували угоду про родовища Донбасу... А який стосунок до цього, має Кіровоградська область?
показати весь коментар
03.07.2025 16:20 Відповісти
Читайте засекречену частину угоди, там все написано. А, ні, не почитаєте.
показати весь коментар
03.07.2025 16:38 Відповісти
Я так думаю - якби мій "допуск" ще зараз діяв - і то мені б до цього документу доступу не було-б...
показати весь коментар
03.07.2025 16:47 Відповісти
А може і не стати. Який інвестор вкладатиметься в стаціонарний бізнес на фоні ракетних обстрілів ? Поясніть.
показати весь коментар
03.07.2025 16:21 Відповісти
Або Потужна ( з самої великої букви) зелена сцянина з екрану в лохторат або МАГав уже порішав хто з російського бізнесу буде мати ці акції ( за долю малую щоб забезпечувати шильдик "американська компанія" )
показати весь коментар
03.07.2025 16:27 Відповісти
Біля Покровську беріть родовище ..гниди виродки зельоні
показати весь коментар
03.07.2025 16:21 Відповісти
Якщо в Україні видобувають рідкісноземельні ресурси, ми маємо заборонити експорт руд та базових матеріалів (наприклад, концентратів та металів). Наприклад, якщо США потрібен цирконій для ядерних реакторів - хай відкривають тут виробництво необхідних деталей. Інакше хай у китайців вимолюють необхідні ресурси.
показати весь коментар
03.07.2025 16:21 Відповісти
Доречі так піднявся "кнр" ( так званий комуністичний-"кітай" )
Принципово стверджували НЕ вивезення ресурсів а переробка в кінцеві товари - повний цикл для зайнятосці Наріду.
показати весь коментар
03.07.2025 16:24 Відповісти
А рідкісноземельні матеріали нам можуть допомогти створити ядерну зброю, а після війни - будувати нові ядерні реактори, в т.ч. на експорт. Натомість, з нас хочуть зробити дешеве джерело рідкісних ресурсів, які будуть працювати на економіку сша та інших країн.
показати весь коментар
03.07.2025 16:26 Відповісти
Та ще й зробити боржниками перед самим ненадійним гарантом будапештської цедулки
показати весь коментар
03.07.2025 16:48 Відповісти
Ви праві на 100% Пам'ятаю коли у нас майже весь соняшник вивозили і переробляли закордоном майже вся додана вартість осідала також закордоном, а будувати переробку почали тільки коли прийняли закон провивізне мито для стимулювання створення переробки, спрацювало ...тепер Україна №1 по переробці соняшника.
показати весь коментар
03.07.2025 17:39 Відповісти
Країна мрій на підконтрольній ТЦК території!
Робочі місця для Бангладешу, ромів та молдован!
Охорона безпеки за допомогою поліцейських коптерів та відеонагляду!
Екологічний нагляд "ставимо галочки у всіх потрібних пунктах через Дію" . Чисті прозорі чиновники! Рівність перед законом непорушні укріплення, лінія Зельценгейма!
Вибирай потужний режим ссанича -мамарімовіяа!!
показати весь коментар
03.07.2025 16:21 Відповісти
а до чого тут ТЦК ?

аби єрундой поболтать ?

.
показати весь коментар
03.07.2025 16:29 Відповісти
Це назва країни мрій.
Є окупована територія, є підконтрольна ТЦК .
показати весь коментар
03.07.2025 16:49 Відповісти
можешь НЕ... продолжай дальше

.
показати весь коментар
03.07.2025 17:03 Відповісти
Хай почнуть з Шевченковського родовища на Донеччині
показати весь коментар
03.07.2025 16:29 Відповісти
Я думаю що там взагалі нічого видобувати не будуть. Навіть більше - с самого початку ге збірались. Просто кидалово.
показати весь коментар
03.07.2025 16:31 Відповісти
час денонсувати цей зеленорудий папірець
показати весь коментар
03.07.2025 16:38 Відповісти
Щобло розпоряджається тим що їм неналежить гниди кошерні
показати весь коментар
03.07.2025 16:56 Відповісти
на фоні припинення постачання зброї звучить як знущання
показати весь коментар
03.07.2025 17:18 Відповісти
Я шось пропустив - війна вже закінчилась?
показати весь коментар
03.07.2025 17:38 Відповісти
Якої нахрен відбудови. Війна ще йде, 20 % України під окупацією а вони вже про дербан землі мріють. Да ще й з Тампоном який заблокував Україні допомогу. Ця угода була незаконною і антиконституційною тому Тампону в жопу засуньте цю угоду
показати весь коментар
03.07.2025 17:43 Відповісти
 
 