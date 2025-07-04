После начала проверок налоговая доначислила 234 млн грн налогов в фармацевтическом секторе

Государственная налоговая служба Украины доначислила 234,1 млн грн налогов предприятиям фармацевтической отрасли по результатам 22 плановых проверок с начала этого года. До конца года планируется провести еще 82 документальные проверки субъектов фармацевтического сектора.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых, ссылаясь на официальный ответ ГНС.

Самые большие нарушения, исходя из общей суммы доначисленных налоговых обязательств, продемонстрировали предприятия оптовой торговли лекарственными средствами - то есть дистрибьюторы.

"На них приходится почти 212 млн грн из 234 млн доначисленных налогов, то есть 91% от общего объема. Далее аптеки - 15 млн грн и производители - 7 млн грн", - уточнил Сергей Кузьминых.

По сообщению Налоговой службы, всего до конца 2025 года запланированы проверки финансовой деятельности 104 субъектов хозяйствования фармацевтического рынка, совокупный доход которых в 2024 году достиг 287,5 млрд грн. Сейчас завершено 22 проверки, но выявленные нарушения уже оказались масштабными.

"До конца года запланировано еще 82 документальные проверки субъектов фармацевтической отрасли... Для нарушителей это сигнал - государство больше не будет стоять в стороне", - подчеркнул нардеп в своей заметке.

Напомним, ранее Сергей Кузьминых обнародовал официальные данные ГНС о чрезвычайно низкой налоговой нагрузке аптечного бизнеса: средний уровень налога на прибыль в сетях составляет лишь 0,2-0,25% от доходов, что в десять раз меньше, чем у производителей лекарств. По словам депутата, это может указывать на системную минимизацию налогов в фармацевтическом секторе.