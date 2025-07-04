Після початку перевірок податкова донарахувала 234 млн грн податків у фармацевтичному секторі

Державна податкова служба України донарахувала 234,1 млн грн податків підприємствам фармацевтичної галузі за результатами 22 планових перевірок від початку цього року. До кінця року планується провести ще 82 документальні перевірки суб’єктів фармацевтичного сектору.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці народний депутат та член парламентського Комітету з питань здоров’я нації Сергій Кузьміних, посилаючись на офіційну відповідь ДПС.

Найбільші порушення, виходячи із загальної суми донарахованих податкових зобов’язань, продемонстрували підприємства оптової торгівлі лікарськими засобами – тобто дистриб’ютори.

"На них припадає майже 212 млн грн із 234 млн донарахованих податків, тобто 91% від загального обсягу. Далі аптеки – 15 млн грн та виробники – 7 млн грн", – уточнив Сергій Кузьміних.

За повідомленням Податкової служби, загалом до кінця 2025 року заплановані перевірки фінансової діяльності 104 суб’єктів господарювання фармацевтичного ринку, сукупний дохід яких у 2024 році сягнув 287,5 млрд грн. Наразі завершено 22 перевірки, але виявлені порушення вже виявилися масштабними.

"До кінця року заплановано ще 82 документальні перевірки суб’єктів фармацевтичної галузі... Для порушників це сигнал — держава більше не буде стояти осторонь", – підкреслив нардеп у своєму дописі.

Нагадаємо, раніше Сергій Кузьміних оприлюднив офіційні дані ДПС про надзвичайно низьке податкове навантаження аптечного бізнесу: середній рівень податку на прибуток у мережах становить лише 0,2–0,25% від доходів, що в десять разів менше, ніж у виробників ліків. За словами депутата, це може вказувати на системну мінімізацію податків у фармацевтичному секторі.