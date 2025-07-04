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ВСУ уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на границе с Черниговской областью. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили российский флаг, который захватчики установили на границе с Черниговской областью в районе ПП "Гремяч".

Видео распространил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор оккупантов в районе пункта пропуска "Гремяч", что на границе РФ и Украины в Черниговской области.

"Враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью. Однако, очередная провокация оккупантов потерпела неудачу - украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор", - сообщили в командовании.

Видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена, добавил Генштаб.

В ВСУ заверили, что ситуация в приграничье Украины и России под контролем Сил обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили установленный оккупантами российский триколор на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6608) флаг (940) Черниговская область (1190) Новгород-Северский район (26) Гремяч (1)


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київ, зі вчора з 22:00 до 4:00 ранку гвалтували шахедами, балістикою та ракетами?
це, для порівняння.....
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04.07.2025 15:11 Ответить
Смердючий триколор був знищений нашими
прикордонниками !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.07.2025 15:15 Ответить
Ура! Перемога!...
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04.07.2025 15:23 Ответить
Розказували хлопці, прикордонники - у Грем"ячі, недалеко від їх розташування, жило одне "чудо". Як напивалося, так у бік прикордонників горлало проросійські лозунги, та "Путіна звало"... Через деякий час "Путін прийшов" - з-за поребрика" прилетів артснаряд, і розніс йому хату... Куди подівся любитель "русскава мира" - вони не знають...
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04.07.2025 15:35 Ответить
українські прикордонники вчасно виявили Джерело: https://censor.net/ua/v3561544
- одне питання - а доки кацапи залазили на ту вишку і встановлювали там прапорець - ніхто нічого і не бачив ?
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04.07.2025 15:22 Ответить
Якщо немає щось позитивного то ось такі новини.
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04.07.2025 15:29 Ответить
Чому цю новину жирним виділили ?
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04.07.2025 15:41 Ответить
Кацапи нам будинки з людьми нищать, а ми їм трикодор- це потужно як зе наказав.
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04.07.2025 15:42 Ответить
 
 