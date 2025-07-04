ВСУ уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на границе с Черниговской областью. ВИДЕО
Украинские защитники уничтожили российский флаг, который захватчики установили на границе с Черниговской областью в районе ПП "Гремяч".
Видео распространил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
Российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор оккупантов в районе пункта пропуска "Гремяч", что на границе РФ и Украины в Черниговской области.
"Враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью. Однако, очередная провокация оккупантов потерпела неудачу - украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор", - сообщили в командовании.
Видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена, добавил Генштаб.
В ВСУ заверили, что ситуация в приграничье Украины и России под контролем Сил обороны.
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це, для порівняння.....
прикордонниками !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
- одне питання - а доки кацапи залазили на ту вишку і встановлювали там прапорець - ніхто нічого і не бачив ?