ВСУ уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на границе с Черниговской областью. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили российский флаг, который захватчики установили на границе с Черниговской областью в районе ПП "Гремяч".

Видео распространил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Российская диверсионно-разведывательная группа установила триколор оккупантов в районе пункта пропуска "Гремяч", что на границе РФ и Украины в Черниговской области.

"Враг иногда прибегает к подобным провокациям в приграничных с Украиной районах с пропагандистской целью. Однако, очередная провокация оккупантов потерпела неудачу - украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины Вооруженных Сил Украины из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор", - сообщили в командовании.

Видимость "присутствия" российских войск на территории Черниговской области уничтожена, добавил Генштаб.

В ВСУ заверили, что ситуация в приграничье Украины и России под контролем Сил обороны.

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