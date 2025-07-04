В Украине возобновили обязательную подачу статистической отчетности для бизнеса

С 5 июля вступает в силу закон, который предусматривает восстановление обязательного представления статистической отчетности респондентами, которые подпадают под государственное статистическое наблюдение.

Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским 3 июля и опубликован на следующий день, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В Госстате отметили, что это решение восстанавливает системный сбор статистических данных, без которых невозможно оценить реальное состояние предприятий, отслеживать рынок труда и понимать структурные изменения в экономике и обществе.

Для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период - до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошлые периоды, отмечается в сообщении.

В Госстате пообещали в ближайшее время обнародовать обновленные инструкции, разъяснения по отчетности и данные о технической поддержке для респондентов.

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Как сообщалось, 18 июня Верховная Рада приняла изменения в законодательство, в соответствии с которыми предприниматели, предприятия, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики.