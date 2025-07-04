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Новости Результаты работы подразделений СБС
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Подразделения Сил беспилотных систем поразили 862 вражеских цели за сутки. ИНФОГРАФИКА

бпла,зсу,дроны

В течение суток 03.07-04.07 подразделения группировки СБС поразили 862 уникальные цели противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.

В частности:

  • 181 единицу личного состава, из которых 101 - ликвидировано;
  • 69 единиц автомобильной техники и 26 мотоциклов;
  • 26 артиллерийских систем, 10 единиц бронетехники и 5 танков.

Кроме того, уничтожено 84 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 27 точек вылета операторов БПЛА.

сбс

Автор: 

беспилотник (3878) уничтожение (7427) Силы беспилотных систем (132)


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У нас під особистим контролем і командуванням підараса Земленського деградація всього: державного управління, дипломатії, кадрової політики, ЗСУ, повітряних сил, і тут ППО ніяк не виключення.
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04.07.2025 20:43 Ответить
Чого торкнулася рука ЗЕлених вурдалаків- все перетворилось на лайно. Навколо смерть, кров і лайно. І регочуть ЗЕлені гієни
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04.07.2025 20:44 Ответить
новина не о том.. а о том що СБС так як і всі на ЛБС наполегливо працюють над знищенням ворога..дякую..
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04.07.2025 22:01 Ответить
 
 