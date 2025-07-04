Подразделения Сил беспилотных систем поразили 862 вражеских цели за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 03.07-04.07 подразделения группировки СБС поразили 862 уникальные цели противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.

В частности:

181 единицу личного состава, из которых 101 - ликвидировано;

69 единиц автомобильной техники и 26 мотоциклов;

26 артиллерийских систем, 10 единиц бронетехники и 5 танков.

Кроме того, уничтожено 84 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 27 точек вылета операторов БПЛА.