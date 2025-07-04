Подразделения Сил беспилотных систем поразили 862 вражеских цели за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 03.07-04.07 подразделения группировки СБС поразили 862 уникальные цели противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.
В частности:
- 181 единицу личного состава, из которых 101 - ликвидировано;
- 69 единиц автомобильной техники и 26 мотоциклов;
- 26 артиллерийских систем, 10 единиц бронетехники и 5 танков.
Кроме того, уничтожено 84 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 27 точек вылета операторов БПЛА.
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Міністр Безкультур'я #608782
показать весь комментарий04.07.2025 20:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Міністр Безкультур'я #608782
показать весь комментарий04.07.2025 20:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ирина Александра
показать весь комментарий04.07.2025 22:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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